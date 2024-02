Slår ring om Angermund: – En tragedie

OVERVELDET: Stian Angermund har fått flere støtteerklæringer fra løpemiljøet i Bergen. Her fotografert forrige uke. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg ble fryktelig sjokkert og utrolig lei meg. Jeg tenkte at dette må være galt.

Kirsten Marathon Melkevik snakker om kompisen og sin tidligere kollega Stian Angermund.

SMIL: Kirsten Marathon Melkevik og Stian Angermund fra en lystigere tid. Foto: Jørgen Pettersen

Nylig delte han sin historie: Om den positive dopingtesten og kampen for å bli renvasket.

Angermund er ikke tiltalt eller dømt i saken og kan ikke skjønne hvordan det forbudte stoffet klortalidon kunne bli funnet i hans urinprøve etter et fjelløp i august i fjor.

Det gjør heller ikke tidligere OL- og VM-utøver Marathon Melkevik.

PREGET: – Dette går enormt inn på meg, sier Stian Angermund til TV 2. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Livet rakner

– Hvordan hadde du reagert om det hadde skjedd med deg?

– Det er umulig å sette seg inn i en slik situasjon, men livet rakner jo på mange måter. Han har heldigvis en familie. Svært tungt og jeg hadde behøvd mye hjelp, svarer hun.

53-åringen fra Øystese er langdistanseløper, og konkurrerte i distansen mellomnavnet har blitt endret til.

Hun og Angermund jobbet sammen i sivil jobb i fem år, før fjellløperen bestemte seg for å satse på heltid i 2020.

Bjørn Tore Kronen Taranger delte også samme arbeidsplass som de to andre milslukerne og er fortsatt kollega med Marathon Melkevik.

– Stian er ikke typen til dette i det hele tatt. En hardtarbeidende utøver som har levert varene i mange, mange år, forteller Kronen Taranger.

RYSTET: Ultraløper Bjørn Tore Kronen Taranger. Foto: Samuel Hafsahl

– Han er en utrolig dedikert og jordnær fyr som har jobbet hardt i flere år for å komme der han har kommet, sier Marathon Melkevik.

Maratonløperen minnes at kollegaen sto opp om natten for å løpe før jobb.

På lørdag delte Angermund sin versjon om dopingmarerittet i et intervju med NRK. Da løpevenninnen fikk vite dette, tok hun kontakt.

– Vi hadde en fin samtale på telefon. Vi snakket om alt mulig, selvfølgelig også om denne tragedien. Nå trenger Stian hjelp, han trenger støtte fra folk.

Svarer: – Veldig hyggelig

Positive meldinger har rent inn, og Angermund selv er overveldet over støtteerklæringene fra løpemiljøet i Bergen.

TRYGGHET: Stian Angermund finner glede i familiens hund. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det er veldig hyggelig. Etter at det kom ut, har jeg fått snakket med noen, også i min klubb som har gitt meg veldig, veldig god støtte.

Angermund har Varegg som sin lokale klubb i Bergen. I en uttalelse skriver de:

– Det er utrolig trist og et sjokk. Vi er lei på hans vegne, sier leder for friidrett i Varegg, Robert Falkevik.

Videre henviser klubben til Angermunds sitater, antidoping-regler og at de ikke kan kommentere en pågående sak som ikke er ferdigbehandlet.

Kronen Taranger er tydelig på at han ikke tror at hans tidligere kollega har brukt et stoff på dopinglisten med vilje.

– Jeg støtter Stian. Her må det være noe feil. Jeg skjønner det ikke, sier 44-åringen.

STØTTE: Bjørn Tore Kronen Taranger viser medlidenhet for Stian Angermund. Foto: Privat

Kronen Taranger har vunnet ni NM-gull i ultraløp. Han beskriver Angermund slik:

– Han roser alle rundt seg og snakker seg selv mer ned enn noen andre jeg kjenner. En veldig «humble guy», veldig, veldig ydmyk.

– Det er svært hyggelig å høre. Jeg er kanskje ikke den som er best på å snakke meg selv opp, det er jeg nok ikke. Det er veldig kjekt med en sånn kommentar, så det sier jeg tusen takk for, responderer Angermund.

Etter den poisitve testen, valgte Angermund selv å begynne med soning av en eventuell dom allerede 30. oktober, ti dager etter den nedslående eposten fra det franske antidopingbyrået.

Fire ganger-verdensmesteren i fjelløping kan dermed ikke konkurrere eller trene med lokalklubben, privatlaget eller utøve jobben som treningsveileder.

SUKSESSRIK: Fjelløper Stian Angermund har blitt verdensnester fire ganger. Foto: Marco Gulberti

– Hadde vært katastrofe

TV 2 spør Kronen Taranger om hvordan han hadde reagert på samme beskjed.

– Det hadde vært tøft, det sier seg selv at det hadde vært helt katastrofe, sier han.

Marathon Melkevik kaller Angermund for «fjellets mann», som elsker å være i naturen.

– Ja, det som er gøy med fjelløping er naturopplevelser. Jo, det er konkurranse, men også mye naturopplevelser og det synes jeg er veldig gøy.

NATURMANN: Stian Angermund i miljøet han trives så godt i. Foto: Marco Gulberti

– Du løper ikke for pengene?

– Nei, det er greit at det går økonomisk rundt, men det går ikke mer enn det. Det er ikke en stor inntekt, da har jeg virkelig valgt feil idrett, men det er noe som gir meg mye.

Angermund fortsetter:

– Det er noe med det å finne en jobb som gir masse og er givende. Da er ikke pengene særlig viktig. Det er ikke motivasjonen om man har en hverdag som er fantastisk.

ÅPEN: Stian Angermund. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Til TV 2 har det franske antidopingbyrået fortalt at den gjennomsnittlige saksbehandlingslengden på 37-åringen type sak er på sju måneder.



Strafferammen om man blir dømt for bruk av klortalidon er på to til fire års utestengelse.

– Jeg gleder meg veldig til å ta del i løpemiljøet igjen etter hvert, sier Angermund.