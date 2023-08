Slår kraftig tilbake mot Jakob Ingebrigtsen: – Respektløs

RIVALER: Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen. Her under 1500-finalen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det var etter 5000-finalen at Jakob Ingebrigtsen ble spurt av en britisk journalist om han kom til å prøve å få revansj mot overmannen på 1500-meterfinalen, skotske Josh Kerr.

– Nei, han var bare nestemann. Hvis jeg ikke hadde løpt finalen, så ville han sannsynligvis vunnet. Det er slik jeg ser løpet. Det er klart at hvis du snubler eller faller, så kommer noen til å vinne løpet, og han var bare den neste fyren, er Ingebrigtsen sitert på.

Gjenopplev det spennende oppløpet:

Tolker kommentaren som respektløs

Torsdag er det dags for Diamond League fra idylliske Zürich. Der stiller Kerr, og ikke Ingebrigtsen, til start.

På pressekonferansen før løpet ble Kerr spurt om hans tanker rundt uttalelsene av bransjenettstedet LetsRun.com.

– Følelsene er sterke i media, svarer Kerr til nettsiden.

Kerr tok altså gullet foran Ingebrigtsen, med Narve Gilje Nordås på tredjeplass.

– Jeg vet at han ønsket 1500-gullet og feltet i 5000-finalen så ikke ut til å skjønne at han hadde løpt tre runder og ønsket å bremse farten av en eller annen grunn. Han kan være respektløs, det går fint, men det er jeg som har VM-gullet og det er jeg som kommer til å være verdensmester de to neste årene uavhengig av hans kommentarer.

BUDAPEST: Jakob Ingebrigtsen varmer opp før 1500-meteren. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Han fortsetter:

– Åpenbart liker jeg ikke å få respektløse kommentarer fordi jeg har jobbet hardt for å slå ham. Men hvis det er veien han vil gå. Det går fint for meg, det plager meg ikke.

Spøkte om Gilje Nordås og Ingebrigtsen

På Instagram-kontoen til podkasten «Sit & Kick», hvor Kerr er med, er det de siste dagene lagt ut flere «memes», som gjør narr av Ingebrigtsen.



Det var Kerrs podkast-partner Davidi Ribich som oppfordrer lytterne til å sende inn memes.

– Jeg hadde elsket å se mange og jeg vil poste mange av dem, eller sorry, vi vil legge ut mange av dem, for Josh driver også Instagram-kontoen, jeg sverger, sier Ribich i podden.



I podkasten, som ble spilt inn før Jakob Ingebrigtsen vant gull på 5000 meter, sier Kerr at han mener Ingebrigtsen gir sporten noe ekstra.

– Det er bra. Alt som gir distansen vår oppmerksomhet er bra, sier 1500-metervinneren.

PALLEN: Briten i midten, flankert av Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Foto: Martin Rickett

Han spøker også med dramaet mellom Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås når han snakker om medaljeseremonien.

– Om det står mellom meg og Narve, liker han sannsynligvis meg litt mer. Og jeg bare «dere gutter kommer ikke overens?» ler Kerr, før han legger til:

– De tok også hverandre i hånden på podiet og det var en god dag. Jeg forsøker bare å ha det litt moro med det.