Slår full alarm i brev til regjeringen: – Svært uheldig

Norges Idrettsforbund (NIF) har den siste tiden jobbet med en undersøkelse blant sine medlemmer.

De har ønsket å kartlegge hvordan strømkrisen påvirker idrettslag og organisasjoner i Sør-Norge.

Nå er tallene klare:

En analyse gjort av Vista Analyse viser at idrettens kostnader -sammenlignet med husholdningens - kan bli over 30 prosent høyere med en kilowattpris på fem kroner.

– Vi har jo oppfattet at det er en vilje til å gi idretten og frivilligheten en ordning som er minst like god som den husholdningene har. Det vi ser, på grunn av forskjellig beregning på moms, for eksempel, og utbetalingstidspunkt, så er ikke disse ordningene like. Det ber vi nå om at det blir endret på, sier generalsekretær Nils Einar Aas til TV 2 fredag kveld.

I korte trekk, så har man regnet seg frem til at idretten blir rammet svært mye hardere enn husholdningene.

KLAR TALE: Fra generalsekretær Nils Einar Aas. Foto: TV 2

– Når strømprisen øker, og det har gjort det bykset det har gjort siden sommeren, så blir momskostnaden veldig, veldig høy. Med dagens nivå, så blir kostnaden for idretten og frivilligheten over 30 prosent høyere enn den blir for husholdningene, fortsetter Aas.

Dette vil idretten ha en slutt på

I et brev til regjeringen, signert idrettspresident Kjøll og generalsekretær Aas, slår de full alarm etter funnene - og krever flere endringer.

NIF foreslår at strømstøtteordningen kompenserer 60 prosent av betalt moms.

NIF foreslår at kompensasjon gis på bakgrunn av reelle kostander.

Når det kommer til likviditetsutfordringen mange idrettslag opplever, foreslår NIF at kompensasjonen til idrettslag fratrekkes på samme måte som for husholdningene.

Konsekvenser

TV 2 har i den siste tiden vært i kontakt med flere idrettslag, som etter å ha regnet på hvor stor forskjell den økte strømstøtten utgjør for dem, har kommet frem til at det nye forslaget ikke er godt nok.

Også i brevet fra Norges Idrettsforbund vises det til brutale konsekvenser.

I brevet vises det til curlingidretten, som kan tvinges til å slå av lyset i hallen dersom dagens ordninger opprettholdes.

– En ny nedstenging nå i etterkant av pandemien er naturligvis svært uheldig, står det i brevet.

TV 2 har også vært hos Lyn, som varmer banen opp med hjelp av gass. Totalt finnes det rundt 130 baner som varmes opp på den måten. Nå krever idretten at også gass inkluderes i støtteordningen.

– Det er mye, og det er alvorlig. Det handler først og fremst om å holde aktiviteten i gang for barn og unge landet rundt, spesielt for de klubbene som eier egne anlegg og er i en veldig vanskelig situasjon. Det er en situasjon som kan bli enda verre utover høsten. I korte trekk, så har man kommet regnet seg frem til at idretten blir rammet svært mye hardere enn husholdningene, sier Aas.