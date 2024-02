Slår alarm: – Vi får en fysisk inkompetent befolkning

Stein Ørn er en mann som vet hva han snakker om.

TV 2 treffer 56-åringen på kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, der han jobber som overlege.

Han er også professor ll i biomedisin ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Stavanger.



Men det er nok som sykkeltrener for stesønnen Aleksander Kristoff at han er mest kjent.

Nå slår overlegen alarm.

– Urovekkende trend

Den handler om den helsemessige utviklingen han ser hos dagens barn og unge i Norge.



Han lener seg på forskning som viser at den såkalte spontane aktiviteten går markant ned.

– Allerede for ti år siden viste internasjonale studier at Norge er et av de landene i Europa som har lavest spontan aktivitet blant barn og unge. Og det var for ti år siden, sier Ørn.

BEKYMRET: Stein Ørn er bekymret over utviklingen han ser når det gjelder spontan aktivitet hos barn og unge, og viser til forskningen som understreker viktigheten av trening. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

I mellomtiden har vi vært igjennom en pandemi.

– Etter covid har det gått enda mer ned. Dette har store negative konsekvenser for fremtiden til barna våre når de blir voksne. Om man ikke er fysisk aktiv før og under puberteten, så endrer ikke kroppen seg sånn som den skal, sier Ørn.

Resultatet er du starter din voksne alder med et helt annet og lavere og fysisk nivå enn det du egentlig trenger for å leve lenge nok, forklarer han.

Slik forklarer Stein Ørn «spontan aktivitet»: ­– Spontan aktivitet er at du bruker kroppen din, armer og ben, i forskjellige posisjoner. Du er oppe og går, du beveger deg, du går til og fra skolen, du får nervestimulering, muskel-stimulering, hjerte -og ungestimulering, slik at du får brukt kroppen din på en måte som gjør at den tilpasser seg en belastning, og investerer i en utvikling som gjør at du har noe å gå på når du blir eldre .

Slår alarm om PC-spilling

Ferske undersøkelser viser at flere og flere barn og unge bruker store deler av fritiden på å sitte foran skjermen og spille data.

Det er en utvikling Ørn synes er skremmende, spesielt for barn som er i puberteten.

– De får hjernestimulering, men ingen fysisk stimulering. Og hvis du bruker tiden på data i puberteten, så mister du muskelkapasitet, du svekker hjertet og lungekapasiteten, sier Ørn, og legger til:

IKKE UTELUKKENDE POSITIVT: Bekymringen er stor for at den oppvoksende generasjonen sitter for mye stille. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Dersom du kun har spilt data i puberteten, og ikke fått den gevinsten fysisk aktivitet i puberteten gir i kapasitet for for senere i livet, så ender du opp med å ikke kunne takle sykdomsforløp senere i livet.

Oppfordring til de voksne

Ørn har mange forslag han mener kan bidra til å snu trenden. Når han blir utfordret på å være så konkret som mulig, trekker han frem to ting:

Foreldre bør la barna gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter, fremfor å kjøre dem.

Det bør innføres én times obligatorisk aktivitet på skolen, hver eneste dag.

– Det at barn og unge kun driver fysisk aktivitet i forbindelse med trening, gjør at det kun er en veldig kort tid av døgnet som gir dem fysisk belastning, sier han, og fortsetter:



MENER POLITIKERNE MÅ PÅ BANEN: Stein Ørn mener politikerne må på banen og innføre en time med trening i skolehverdagen. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Den totale mengden fysisk aktivitet i løpet av et døgn er helt avgjørende for hvordan hjertet tilpasser seg, hvordan musklene tilpasser seg og hvordan nervene i kroppen tilpasser seg.

Deler bekymringen

Ørn får støtte. Blant annet fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Vi er bekymret for den utviklingen vi ser, der barns aktivitetsnivå faller fra de er seks år og går over til stadig mer stillesitting, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Når barn går fra å være barn til å bli ungdom, sitter veldig mange stille mesteparten av tiden de er våkne, forklarer hun.

– Kroppen vår er laget for bevegelse, og dette er særlig viktig for en kropp i vekst og utvikling. Vi må legge mye bedre til rette for mer aktivitet, sier Gerhardsen.



BEKYMRET: Generalsekretær Mina Gerhardsen. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hun frykter langtidseffektene for samfunnet om ikke den spontane aktiviteten blant barn og unge øker, og trenden med inaktivitet foran PC-skjermen fortsetter.

– Mye tid foran skjerm gir også økt risiko for overvekt, så vi er glade for den debatten som er i gang om barn, unge og skjermbruk, sier hun.

Bønn til statsråden

Selv om både Ørn og Gerhardsen kommer med tydelige oppfordringer til barna selv og deres foreldre, mener de ansvaret ikke bare ligger her.

Hvis ikke politikerne tar grep, frykter Ørn at Norge kan «miste en hel generasjon».

– Et råd til politikerne er å integrere fysisk aktivitet i skolen. Da blir du ikke avhengig av foreldrene, og man unngår splittelser i samfunnet. Så politikerne må sørge for å innføre fysisk aktivitet i skolen på et nivå som gir gevinst, sier Ørn.

Han ber politikerne sette seg inn i forskningen og studiene som viser hvor viktig fysisk aktivitet er for barn og unge. Hans konkrete forslag er én times obligatorisk aktivitet i skolehverdagen.

SKOLEGÅRDEN: Mye kan løses på skolen, mener Ørn og Gerhardsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er ingen spesifikke krav til den fysiske aktiviteten, det handler bare om at det blir satt av tid, sier han.



– Nasjonalforeningen har jobbet for daglig fysisk aktivitet i skolen i mange år og vi jublet da regjeringen lovte å få dette på plass i sin regjeringserklæring. Nå venter vi på at de leverer på løftet, sier Gerhardsen.

Slik svarer ministeren

Som siddis kjenner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) godt til Stein Ørn.

Hun er helt enig i at noe må gjøres så snart som mulig.

– Jeg deler bekymringen og det føyer seg inn i rekken av flere andre bekymringer jeg hører, for eksempel fra folk i forsvaret, om at norsk ungdom i dag ikke er i god nok fysisk form, sier Nessa Nordtun til TV 2.

DELER BEKYMRINGEN: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Gorm Roseth/TV 2

Men forslaget om én times obligatorisk aktivitet, mener kunnskapsministeren at regjeringen allerede har lagt til rette for.



– Det er mulig å få til innenfor dagens rammer, tenker jeg. Det handler om at lærerne bruker det handlingsrommet man har i alle timer. En praktisk og variert skolehverdag, som også innebærer fysisk aktivitet, sier Nessa Nordtun.



Hun vil også få frem at det har blitt innført et nytt fag som heter «livsmestring og folkehelse».

– Der er det betydelig rom for lærerne til å fylle det med innhold som er av fysisk karakter, sier Nessa Nordtun.

Avslutningsvis stiller hun seg bak Ørns oppfordring til foreldre:

– Foreldre bør la ungene gå eller sykle, hvis det er trygt. Det har vi selv gjort i mange år. Det er jo i tillegg også bra for bymiljøet, sier hun.