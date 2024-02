Slår alarm: – Unner jeg ingen

KJENT PROFIL: Morten Thoresen har blitt et kjent navn for mange. Her avbildet i forbindelse med et annet TV 2-intervju. Foto: Erik Edland / TV 2

Mye har endret seg for Morten Thoresen (27). Men bryteren har ikke glemt hvordan livet var før suksessen.

«Å ja, du satser fortsatt?»

Det er et spørsmål Morten Thoresen har fått høre ofte den siste tiden.

For det var mange som trakk den nordnorske bryteren til sitt bryst da TV 2-programmet «Forræder» rullet på skjermen.

Men til tross for den nye oppmerksomheten, så er det er ingen tvil om hva som er førsteprioriteten til 27-åringen.

– Det jeg gjør i media er kun et springbrett når jeg har tid og overskudd til det. Brytingen kommer alltid først, er Bodø-guttens klare beskjed.

LIDENSKAP: Thoresen jobber beinhardt for å få OL-drømmen oppfylt. Foto: Privat

Tar et oppgjør: – Det unner jeg ingen

Thoresen har for alvor blitt en rikskjendis – noe som har endret forutsetningene på sponsormarkedet.

Men slik har det ikke alltid vært for den karismatiske bryteren.

27-åringen har tidligere vært åpen om at han har levd i fattigdom.

– Jeg levde på 150.000 kroner i flere år. Og da jeg hadde 20 kroner på kortet – og det er fortsatt 15 dager igjen til jeg får lønn – så har folk båret meg fram, har han berettet i et tidligere TV 2-intervju.



Selv om situasjonen har endret seg for Thoresen, så er han fortsatt svært opptatt av de økonomiske utfordringene som mange norske utøvere opplever.

– Det er greit nok at jeg lever et bedre liv nå, men jeg vet at det er flere idrettsutøvere som lever fra krone-til-krone og øre-til-øre. Den stien er så hard, og den unner jeg ingen, poengterer han.

HJERTESUKK: – Den stien er så hard, og den unner jeg ingen, sier bodøværingen. Foto: Erik Edland / TV 2

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan norske OL-håp lever i fattigdom.

Thoresen påpeker at særlig utøvere i de mindre idrettene sliter.

– Det er jævlig mange idretter der utøvere ville ha prestert bedre, dersom de bare hadde hatt noen til å bistå dem litt.

– Jeg mener ikke at noen må ta hele kaken, men dersom flere går sammen om det, så blir det kulere å se på norsk idrett, mener 27-åringen.



ETTERLYSER: Thoresen ser gjerne at de mindre idrettene får mer hjelp. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Veien mot OL: – Det er brutalt

Thoresen tok EM-gull i 2020 og har tre NM-gull. Nå er det OL i Paris som er i kikkerten.

Det har vært den store drømmen helt siden han flyttet fra Bodø til hovedstaden.

Men i Paris er det kun 16 brytere som skal gjøre opp om medaljene. Grace Bullen er foreløpig den eneste norske bryteren som har kvalifisert seg.

Kampen om en OL-plass er beinhard, med andre ord. OL-skjebnen avgjøres under to kvalifiseringsstevner i april og mai.

– Det er brutalt å kvalifisere seg til OL som bryter, men sånn er det bare. Vi er nødt til å brette opp ermene. Hun (Grace Bullen, journ.anm.) har vist at det er mulig, så nå må vi gutta bare følge etter, sier Bodø-gutten.

NYE MULIGHETER: Morten Thoresen reiser til Romania for å delta i EM. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Det bryr jeg meg ikke om

Først ut er imidlertid EM i Romania, som er om under én uke.

Thoresen forteller at han ikke har spisset formen til mesterskapet ettersom OL er det store målet.

Videre kommer han med en tydelig beskjed til de som måtte lure:

– Jeg er fortsatt den samme typen som jeg var før TV-opptredenene, og det kommer jeg alltid til å være. Hvorvidt jeg er mer kjent eller ikke, bryr jeg meg ikke om. Det jeg bryr meg om er å bli verdens beste bryter, beretter han.



«Vi var hulemenn»



Mange fikk øynene opp for brytelandslaget etter NRK-serien «Hodet i klemme».

Thoresen tror serien har endret mye for måten bryterne blir sett på her til lands.

– Jeg tror det har bidratt til at folk har fått opp øynene, og ikke minst bidratt til å minske forhåndsdømmingen av utøvere som driver med bryting, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror mange forhåndsdømte oss før serien, og tenkte at vi var «hulemenn, som gikk med stokk, og var farlige gutter». Men det tror jeg har endret seg nå.

TØFFE TAK: Stig André Berge og Morten Thoresen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Nå tilbringer 27-åringen flere timer på matta hver eneste dag. Thoresen merker dog at ting har endret seg med årene.

– Jeg begynner også å bli eldre, og har dermed tilpasset treningen til kroppen min, sier han, og utdyper rundt treningshverdagen:



JOBBER HARDT: Thoresen legger inn timene for å bli best. Foto: Privat

– Jeg har hatt en god dialog med trenerteamet, og vi har koordinert det med Olympiatoppen. Jeg er fornøyd med at de endelig har startet å lyttet litt til meg og hva jeg trenger i treningsprogrammet for å bli best, avslutter bodøværingen.



EM i bryting starter 12. februar.