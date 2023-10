Slår alarm om Thorstvedt: – Det var en vekker

TILBAKE: Kristian Thorstvedt trente med landslaget igjen under den kypriotiske himmelen mandag, etter å ha blitt vraket til forrige landslagstropp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ja, det er det. Og det er Kristian klar over selv.

Svaret til Ståle Solbakken på spørsmål om det er grunn til bekymring knyttet til 24-åringens situasjon, er klokkeklart.

– For hans utvikling sier det seg selv at han må oftere og jevnere på banen, sier landslagssjefen.

Tallene tegner en alarmerende trend: Thorstvedt har sittet på benken fra start til slutt i tre av de fire siste Sassuolo-kampene.

I løpet av hele 2023 har han kun startet fem kamper, og i samtlige av disse har han blitt byttet ut innen det 65. minutt. Det er en halvering av antallet kamper han startet i sin første høstsesong i Serie A: 10 ganger fra august til desember i fjor.

– Det er ikke optimalt. Det har vært tøft, erkjenner Thorstvedt til TV 2.

EM-dilemma

Mangelen på spilletid i klubblaget kostet ham en plass i den forrige landslagstroppen. Det fikk tankene til å løpe.

– Det var en vekker, sier han.

– På hvilken måte da?

– Jeg synes det er veldig gøy å være med på landslaget. En stor ære. Og så er det jo også med tanke på et mesterskap eventuelt neste år. Skal man være med der, må man spille fotball. Det tenker jeg en del på. Det er viktig for meg, sier Thorstvedt.

Skulle Norge klare å sikre seg en plass i 2024-EM neste sommer, vil nemlig vårens prestasjoner og spilletid på klubblaget være helt avgjørende for om Thorstvedt blir tatt ut. Vrakingen i september viser at han ikke er trygg.

– Hvis situasjonen er den samme og det ikke er noen endring, så må jeg jo spille. Hvis situasjonen er lik, vil det selvfølgelig være aktuelt, sier Thorstvedt og sikter til en eventuell overgang eller et utlån.

Det er drøye to og en halv måneder til overgangsvinduet åpner igjen i Europa. Han understreker:

– Jeg har ikke gitt opp i Sassuolo.

– Plutselig var jeg «the man»

Utenfor banen trives han stadig bedre i Italia, blant annet på grunn av hyppige besøk av kjæresten og etter å ha fått Marcus Holmgren Pedersen som ny norsk lagkamerat i tillegg til Emil Konradsen Ceïde.

TRIVES UTENFOR BANEN: Kristian Thorstvedt, her i forbindelse med et TV 2-intervju i Italia i fjor. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

På treningsfeltet bruker han frustrasjonen etter vrakingene som bensin.

– Hvis jeg er skuffet, irritert og forbannet for ikke å spille, så trener jeg ekstra og får mer motivasjon til å bli bedre. Jeg føler jeg er ganske flink til ikke å miste hodet og tenke at alt håp er ute, Thortsvedt.

Han bruker en opplevelse fra noen uker tilbake som eksempel. Laget hadde spilt mot Juventus en lørdag og Inter den påfølgende onsdagen. Thorstvedt satt klistret til benken i begge kampene.

– Dagen etter fikk vi fri. Jeg hadde ikke spilt og ikke gjort en dritt. Da var det uaktuelt å ha fri. Da var jeg på feltet og tok en treningsøkt alene.

– Hender det at tvilen kommer snikende, om at du egentlig ikke er god nok for nivået?

– Det vil det gjøre hos alle, vil jeg tro. Når du setter deg på benken der for femte gang på rad … Får du ikke de tankene i hodet, skal du være ekstremt sterk mental. Men jeg vet innerst inne at jeg er mer enn god nok til å ta dette nivået. Når sjansen kommer, må man ta den.

Det har han erfaring med fra før. Da han spilte i belgiske Genk, havnet han også ute i kulden. I januar 2021 hadde han sittet på benken i ti strake kamper før han ble satt ut av kamptroppen i den ellevte. Da banket han på døren til sjefen og ba om å bli utlånt. Svaret var nei.

Isteden begynte det å snu i Belgia.

– Plutselig var jeg «the man» der nede. Jeg vet at ting snur fort, sier mannen som i fjor sommer ble solgt til italienske Sassuolo for over 100 millioner kroner.

Men før han reiser tilbake for å kjempe om en plass på klubblaget, får han muligheten til å vise seg uunnværlig for Ståle Solbakken i kampene mot Kypros og Spania denne uken.

– Dette er en samling med veldig lite trening. Da er det til hans fordel at han kjenner prinsippene ut og inn. Han har vært med lenge og vært en avgjørende spiller for oss, sier Solbakken.

