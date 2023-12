Slår alarm: – Norge har råtne egg

Prøve-VM i Trondheim gikk av stabelen i helgen.

VM-sjef Åge Skinstad er strålende fornøyd.

– Vi leverte tre renn som var veldig bra. Selvfølgelig kan alle ting gjøres bedre, men det var gode, tette konkurranser både på dame- og herresiden, forteller han.

En som er langt fra like positiv er den svenske kommentatoren Tomas Pettersson.

«Dere har flest råtne egg av oss alle, Norge», lyder tittelens på hans nyeste innlegg i Expressen.

KRITISK: Expressens sportskomentator Tomas Pettersson Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– En fiasko



I kommentaren skriver Pettersson om dårlige løyper, utøvere som ble buet på, publikumsfiasko, trafikksirkus og klimaaktivister.

«Er dere stolt av dette, Norge?», spør Pettersson før han senere i artikkelen langer ut:



«Jeg kom hit med høye forventninger, men jeg forlater Trondheim både skuffet og forvirret».

VM-sjef Åge Skinstad tar kritikken fra Sverige med knusende ro.

– Han må selvsagt få mene hva han vil og vi er glade for alle tilbakemeldinger. Vi er sikre på at det vil bli bra, sier Skinstad og fortsetter:

– VM på ski er dessuten mer enn langrenn. Det er også hopp og kombinert med store opplevelser for publikum før, under og etter rennene.



FORNØYD: VM-sjef Åge Skinstad i Granåsen. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Skinstad er tydelig på at man ikke kan sammenligne helgen med det som vil skje om litt over ett år.

– Det kan ikke sammenlignes med et verdenscuprenn på et dårlig tidspunkt siste helgen før jul, med særdeles dårlig værmelding. Det er også flere som har rost dette arrangementet, ikke minst utøverne.

Stikk tilbake

Skinstad har følgende melding til Pettersson.

– Tomas Pettersson er kjempeflink til å lage overskrifter. Han trodde ingen norske kvinner skulle komme på seierspallen i 22/23, men Norge vant stafetten i VM foran Sverige og Tiril Udnes Weng vant verdenscupen sammenlagt.



TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Tomas Pettersson. I en tekstmelding forteller svensken at han er for opptatt til å svare.



– Det er «lugnt» for min del. Hils Åge så mye, skriver han til TV 2.



Skinstad opplyser at de hadde et mål på 6-8000 tilskuere og at de havnet like over 6000. Han er ikke enig i at det var en «fiasko» slik Pettersson beskriver.

– Vi skulle gjerne sett flere på søndag, men det var bra oppmøte på fredag og lørdag. Kanskje vi heller skulle hatt sprinten på søndag. Etterpåklokskap er fint, men noen fiasko var det absolutt ikke.

«Det har vært for rotete. Mange mennesker er byttet ut i ledelsen i VM-organisasjonen. De henger etter – og har vært det så lenge nå», skriver Expressens kommentator.



– Hva vet han om det? Han har ikke snakket med meg en eneste gang etter at jeg begynte i jobben. Har han spørsmål om organisasjonen tror jeg til og med at han har telefonnummeret mitt. Vi var fire stykker som jobbet her 9. januar, nå er det 21, svarer Skinstad.



Fredag reagerte svenske stjerner på at det norske publikum buet på dem.

– Jeg synes det er kjedelig oppførsel. Man kan velge å heie på de man vil, men en behøver ikke å bue på de svenske løperne, sa Ribom til TV 2.



– Om det har skjedd er det fryktelig synd. Vi i Norge er kjent for å heie på alle. Det er noe jeg håper og tror vil skje i VM, svarer Skinstad.