Slår alarm for Fifa-planer: – Vi er bekymret

Fifa planlegger å innføre krav om at toppklubbenes kunstgressbaner må bli hardere. – Stikk i strid med hva spillerne vil, sier sjefen for Intility Arena.

I et ønske om å lage tydeligere forskjeller på kunstgressbanene for breddefotballen og toppfotballen utarbeider Fifa i disse dager en ny kunstgress-manual.

I utkastet, som TV 2 har fått tilgang til, fremkommer det at toppklubbalternativet, Fifa Quality Pro, skal være hardere enn breddealternativet, Fifa Quality.

Altså; dersom manualen blir vedtatt må dagens toppklubb-kunstgressbaner bli hardere enn de allerede er.

– Det er stikk i strid med hva vi i Norge erfarer. Toppspillernes generelle tilbakemelding er at kunstgressbanene allerede oppleves for harde. Det er jo blant grunnene til at man skifter kunstgress med jevne mellomrom, for å ha et best mulig underlag, sier Stig Ove Sandnes, daglig leder for Vålerengas hjemmebane, Intility Arena.

BEKYMRET: Stig-Ove Sandnes i Vålerenga kultur- og idrettspark er bekymret for Fifa-planene om å kreve at kunstgressunderlaget på topparenaer blir hardere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Sammen med representanter fra Bodø/Glimt og Molde har Sandnes nylig blitt kjent med Fifas nye planer.

– Hvis det stemmer at Fifa sier at banene skal bli enda hardere, så vil det være feil i forhold til hva vi mener. Det er en bekymring, det er det absolutt, sier Sandnes.



Sandnes og de to andre klubbene har derfor bedt om et møte med Norges Fotballforbund neste uke - først og fremst for å få mer informasjon på bordet.

Der vil NFFs anleggssjef Øyvind Moltubakk stille.

Til TV 2 kan Moltubakk utdype litt om bakgrunnen for Fifas tankegang.

– Tidligere har fastheten til naturgress vært utgangspunktet når man skal etablere kunstgressbaner. Nå er Fifa i ferd med å endre dette til at hybridgress skal være det nye utgangspunktet. Siden hybridgress, som er en blanding mellom kunstgress og naturgress, er et hardere underlag enn naturgress, ser man på om man også bør ha hardere kunstgressbaner, forklarer han.

ANLEGGSSJEF: Øyvind Moltubakk er anleggssansvarlig i NFF.

Etter det TV 2 forstår kan det blir at toppklubber i verste fall må ta bort deler av paddingen - altså det myke underlaget under kunstgresset - for å tilfredsstille Fifa-kravet.

Moltubakk sitter selv i et utvalg som skal behandle Fifas utkast.

Han forsikrer imidlertid at alle vil det beste - også for norsk fotball.



– NFF har i prosessen vært negative til dette endringsforslaget, fordi vi ser at det kan få konsekvenser for hvordan våre toppklubber bruker sine stadionanlegg. Vi er i en særegen situasjon gjennom at klubbene både trener og spiller kamper på anlegget. Det gjelder også aldersbestemte lag i klubbene. Det er ikke tatt noen beslutning i Fifa enda, og samtalene vil fortsette fram til et eventuelt vedtak i etterkant av møtet i februar, sier Moltubakk.

– Det er selvfølgelig et dilemma for oss å stå i valget mellom få anlegg som er tett opp mot standarden for stadionanlegg i Europa og samtidig ivareta det helhetlige behovet for klubbene i Norge, men alle vil at vi skal kunne tilby gode kunstgressbaner for toppfotballen. Det er naturlig for oss å involvere klubbene våre i diskusjonen fram til møtet i Fifa i februar, samtidig som vi jobber tett med andre europeiske forbund, fortsetter han.

Han peker blant annet på at vi har et helt annet klima i Norge enn i sørlige deler av Europa, og at dette også må ses i sammenheng av fasthetskravene på banene.