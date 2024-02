Slapp bombe: – Vil beskytte datteren min fra det

Fem døgn har gått siden Stian Angermund delte hemmeligheten som har snudd livet på hodet.

Siden har 37-åringen valgt å gå «under jorden», som han selv kaller det.

– Jeg har ikke åpnet sosiale medier.

– Ikke lest noen kommentarfelt.

– Dette går enormt inn på meg, forteller han i et intervju med TV 2.

STORM: Stian Angermund prøver å holde fokuset unna uværet rundt ham. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Barna merker at ting ikke er på stell

Lørdag kom NRK-saken der Angermund knakk sammen da han delte nyheten.

Verdensmesteren i fjelløp fortalte at han den 20. oktober hadde fått vite at han testet positivt for et forbudt stoff i en urinprøve.

Beskjeden fikk han fra det franske antidopingbyrået. Ultraløperen, som er født i Bergen og oppvokst i Asker, er ikke dømt.

Angermund anslår at utgiftene han har brukt på saken nærmer seg 400.000 kroner.

– Hvor får man tak i det?

– Man tømmer sparekontoen sin, alt man har.

OFRER MYE: Stian Angermund er villig til å tømme sparekonten for å bli renvasket. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Selv om han prøvde å logge av, var trykket umulig å unngå. Støtteerklæringene har rent inn de siste dagene.

– Det begynte å hagle inn med meldinger.

Disse vil han kun svare på når datteren er i barnehagen.

– Jeg tar lett til tårene når jeg leser disse meldingene og vil beskytte min datter fra det.

FAMILIEMANN: Stian Angermund på trilletur i nabolaget. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Småbarnsfaren er glad for at hun ikke får helt med seg hva som har skjedd.

– Jeg vil ikke påvirke henne mer enn nødvendig, men barn er eksperter på å lese foreldrene sine. De merker at ting ikke er på stell.

TANKEFULL: Stian Angermund har hatt bedre dager. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Angermund bor med familien i Bergen, og hans mor er fra Nordås. Derfor kaller han seg gjerne bergenser, selv med østlandsdialekt.

– Jeg har jo bare vært trist, mens min samboer er mer den som gir gass og finner løsninger. Hun kjemper virkelig for meg. Det er helt fantastisk.

Paret har også en sønn, som ble født tre dager før sjokkmailen fra det franske antidopingforbundet.

Forvirring: – Funnet flere feil

I eposten sto det at dopingtesten etter Orsières-Champex-Chamonix den 31. august var positiv.

– Jeg vet ikke om jeg kan stole på dem. Vi har jo funnet flere feil i prosessen, forteller fjelløperen nå.

Angermund ba om en datapakke fra antidopingbyrået, det vil si ekstrainformasjon om A- og B-prøvene, som begge var positive.

Der ble det oppdaget at datoen på datapakken til A-prøven ikke stemte med løpets dato.

SKEPTISK: Stian Angermund viser fram mailutveksling. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Etter at han fikk beskjed om den positive testen, ble Angermund likevel fortalt at han skulle få utbetalt premiepenger.

Da spurte han arrangøren av løpet om testen hans var negativ.

– De hadde fått bekreftet fra det franske antidopingbyrået at prøven min var ren. Da blir man usikker.

TV 2 får se mailen fra Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) som viser dette. Denne beskjeden fikk han etter den om positiv dopingprøve.

– Slike slurvefeil skaper ikke trygghet om at dette er riktig, sukker Angermund og legger til:

– Derfor har jeg også lyst til å ta en DNA-analyse av urinprøven, for å faktisk få sjekket at det er min prøve.

REAGERER: Stian Angermund stusser over det franske antidopingbyrået. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

37-åringen er suspendert. Han valgte å begynne med soning av en eventuell dom allerede 30. oktober.

TV 2 har prøvd å få en kommentar fra det franske antidopingbyrået på usikkerheten Angermund beskriver. Det har de ikke svart på.

I en epost til TV 2 kommenterer de ultraløperens status:

«Angermund har selv bedt om å bli suspendert under disiplinærprosessen, selv om han testet positivt for et spesifisert stoff.

En foreløpig suspensjon er kun obligatorisk etter en positiv test på et ikke spesifisert stoff».

De opplyser videre at den gjennomsnittlige saksbehandlingslengden på en slik sak er sju måneder og at World Anti-Doping Agency (WADA) og Antidoping Norge er informert.

– Noen saker tar veldig lang tid. De blir litt prioritert ut ifra hva slags saker det er og hvor stor utøveren er, forklarer Mads Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert har siden han ble profesjonell syklist i 2003 vært engasjert i arbeidet mot doping.

Uttalelse overrasker

Stoffet det franske dopingbyrået har fått treff på, heter klortalidon.

Ifølge Kaggestad er det i dopingsammenheng knyttet til komplisert bruk.

– I verste fall har han dopet seg med vilje, og da er det fordi han eventuelt ønsker å maskere andre typer doping. Da er det på et ganske avansert nivå.

Angermund leste i Bergens Tidende at Kaggestad uttalte at klortalidon står på dopinglisten, fordi det kan brukes til å skjule bruk av andre forbudte stoffer.

SPEIDER: Etter en bedre hverdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det overrasket.

– Dette er et fagfelt jeg ikke kan noe om. Jeg har lest om det nå for å lære mest mulig, men jeg registrerer at de sier at det er veldig omfattende, som var nytt for meg.

– Kjenner du til hvordan man tar stoffet bevisst? Spør TV 2.

– Nei, det som står om klortalidon er at det kommer i pilleform og må tas oralt. Det har jeg lest meg til, men jeg vet ikke noe mer i forhold til hvordan det brukes, svarer Angermund.

FORKLARER: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad. Foto: Erik Edland / TV 2

– Slik jeg forstår det er han ikke den type person, uten at jeg kjenner ham, som er på det nivået når det gjelder doping, sier TV 2-ekspert Kaggestad.

Risikerer millionbeløp

Boten på en eventuell dopingdom kan bli opp mot 45.000 euro. Det tilsvarer over 500.000 kroner.

Dermed kan familiepappaens utlegg passere en million kroner totalt.

– I sånne saker skal man være ganske ressurssterk for å klare å renvaske seg, forteller Kaggestad.

Angermund hevder selv, og er krystallklar på, at han ikke har gjort noe galt.

Nå gjør 37-åringen alt han kan for å bli frikjent.

STILLE: Stian Angermund får ikke konkurrere og gjør derfor mye av treningen på tredemøllen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg har funnet ut at det beste var å signere dokumentet og starte straffen, selv om det er sårt.

Suspensjonen har ført til drastiske endringer i hverdagen.

Han kan ikke konkurrere eller trene med lokalklubben, privatlaget eller utøve jobben som treningsveileder.

– Jeg kan ikke engang heie på min kjæreste når hun skal løpe løp, sier han og tenker på fremtiden:

ROLIG: Stian Angermund liker å holde lav profil. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Hvis min datter skal bli med på et barneløpløp, kan jeg ikke stå på sidelinjen og heie. Det synes jeg er hardt.

– Står veldig alene

Angermund forteller at han har et begrenset sportslig støtteapparat rundt seg.

Han har hyret den velrenommerte idrettsadvokaten Paul J. Greene til saken.

– Jeg står veldig alene, det gjør jeg, sier verdensmesteren.

ENTALL: Stian Angermund kjemper en kamp mot det franske antidopingbyrået. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ultraløp er innenfor Norges Friidrettsforbund (NFIF).

Generalsekretær Kjetil Hildeskor forteller at de har hatt jevnlig kontakt med Angermund siden han informerte om den positive prøven i oktober.

– Alle forstår at han har det tøft, som han også har gitt uttrykk for, sier Hildeskor.

NFIF har ikke blitt kontaktet av det franske antidopingbyrået.

STØTTE: Kjetil Hildeskor viser medfølelse med Stian Angermund. Foto: Lise Åserud / NTB

Kommunikasjonen har vært mellom dem og Angermund, opplyser Hildeskor, som også forteller at de vil holde kontakten med fjelløperen videre.

Fikk krisepsykolog

Angermund hadde selv regien ved å dele nyheten.

– Stian Angermund ønsket å styre offentliggjøringen selv. Det synes NFIF var rimelig, fordi han har vært førstehånds mottaker av all informasjon fra det franske antidopingbyrået, sier Hildeskor.

Angermund forteller at dialogen mellom partene har vært der hele veien og at friidrettsforbundet hjalp ham med å skaffe en krisepsykolog.

– Det har vært greit å ha, erkjenner hovedpersonen.

– Ut fra forutsetningene mener NFIF å ha fulgt opp Stian så godt som mulig, er Hildeskors mening.

NYTTIG: Tredemøllen i kjelleren har blitt mer brukt den siste tiden. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Bergenseren frykter at noe eller noen utenfra har ført til at klortalidon skal ha havnet i kroppen.

– Det er er vanskelig å bevise, men det er absolutt en mulighet for at det kan ha skjedd.

– Som at noen bevisst har prøvd å gi deg det?

– Det kan være. Fjelløping er en helt åpen arena der frivillige deler ut drikke på drikkestasjoner.

– Det er ikke som en god del andre idretter som er mer lukket. Fjelløping er veldig åpent, tilføyer Angermund.

MEDALJEVANDT: Stian Angermund har vunnet VM fire ganger. Foto: Ryan Thrower/@ryanthrower

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra UTMB om sikkerheten på arrangementet.

Dag-Henry Nilsen sitter i motbakkeutvalget i friidrettsforbundet.

Under fjelløp-VM i Innsbruck i juni 2023 var han blant laglederne.

I den forbindelse var Nilsen utplassert på drikkestasjon. Han beskriver det som kaotisk og at bordene sto tidvis uten tilsyn.

Nilsen var ikke til stede under Orsieres-Champex-Chamonix i august, der Angermunds positive test kom.

JUBEL: Stian Angermund etter å ha gått til topps under fjorårets VM. Foto: Marco Gulberti

– Kan man ha fått i seg klortalidon på en drikkestasjon?

– Det går fint an, det kan skje med et uhell eller at det var et ønske om sabotering, men det blir spekulasjon, svarer Nilsen.

Kaggestad spekulerer på generelt grunnlag:

– Man får i seg mat, ernæringsprodukter, vitaminer og lignende som man ikke alltid vet hva er. Det er alltid en fare for at man kan teste positivt, sier han.

Fakta: Stian Angermund Alder: 37 år (født 27. august 1986). VM-gull: Fire. EM-medaljer: Ett sølv og en bronse. Aktuell: Har nylig delt at han testet positivt for stoffet klortalidon.



På et antidopinglaboratorium har Angermund levert produkter fra ham, samboerens medisin og kosttilskudd, og annet i hjemmet til testing.

– Samboeren passer på meg

Det er tydelig at 37-åringen har hatt det tøft de siste månedene og de påfølgende dagene etter at han frivillig delte om dopingtesten.

Familie og venner har vært avgjørende.

GOD VENN: – Hunden dømmer meg ikke, sier Stian Angermund. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Det har betydd enormt. Min samboer og en god venn av meg har passet på meg siden lørdag, forteller Angermund.

Strafferammen om man blir dømt for bruk av klortalidon er på to til fire års utestengelse.

– Jeg tipper at han kan få to års utestengelse. Så får man bare håpe at han får lavest mulig straff, det kan være alt fra noen måneder til maks to år, spår Kaggestad.

– Er det typisk norsk å tenke at det er et uhell, mens man fordømmer de utenlandske?

BØNN: Stian Angermund håper på det beste. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg føler at vi har blitt mer ydmyke i Norge, svarer Kaggestad, som trekker fram Therese Johaugs og Martin Johnsrud Sundbys dopingdommer som eksempler.

Johaug fikk 18 måneders utestengelse. Johnsrud Sundby fikk to. Begge hevdet at de ikke hadde gjort noe galt.

– Fæl virkelighet

Saken har vært en stor belastning for familien, forteller Angermund.

– Det som er fantastisk er at barna mine lever i nuet. De vet jo ingenting om hva som skjer. Med dem kan jeg glemme litt av den fæle virkeligheten. Det synes jeg er deilig.

– Måten han uttrykker seg får jeg et inntrykk av at det er en fyr som ikke har dopet seg. Det kan være naivt, jeg kjenner ham ikke, men det er inntrykket, sier Kaggestad.

Angermund forteller at om de klarer å finne det forbudte stoffet kan det hjelpe med å renvaske ham.

– Det kan avhenge av en eventuell DNA-prøve?

– Ja, det kan kanskje utelukke om det er noe feil med prøvetakingen. Jeg håper vi får ta den.

Etter at nyheten slapp er Angermund forbauset over hvor mange positive meldinger han har fått fra nært og fjernt.

RØRT: Stian Angermund har fått mye støtte etter åpenheten. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg er helt satt ut av den enorme støtten. Fremmede folk kommer bort og klemmer meg på gata, forteller han.