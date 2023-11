Slaktes: – Piss dårlig

Ringerike løftet seg opp fra bunnplassen i EHL med en kruttsterk 5-1-seier over Frisk Asker. Dennis Ryttar ble tomålsscorer for vertene.

Resultatet fikk TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad til å fyre løs.

– De klarte ikke å skape noe som helst og tapte fullt fortjent. Frisk er piss dårlig, for å være helt ærlig, sier han.

Seieren var Ringerikes andre så langt denne sesongen. Frisk har også hatt en tung start på sesongen, og ligger på sjuendeplass.

– Det er en del holdningsproblemer. Det ser litt nonchalant ut fra Frisk til tider, mener Follestad.

– Akkurat nå vet de ikke hva de skal gjøre, det lyser ganske greit i måten de opptrer på isen, fortsetter hockeyeksperten.

Tolv på rad

Storhamar vant for tolvte kamp på rad i eliteserien ishockey da EHLs nye bunnlag Comet Halden ble knust 6-0 torsdag.

Dermed troner Hamar-laget på toppen av tabellen med 41 poeng fra 15 kamper. Vålerenga (36 poeng) og Stavanger (34) vant også i ordinær tid, og det betyr at luken fra tettrioen ned til 4.-plasserte Sparta er på 13 poeng.

Storhamar trengte litt tid på å komme i gang i Halden, men det løsnet på tampen av åpningsperioden. Tommy Hjelm gjorde 1-0 etter 16 minutter, og kort tid etter økte Jacob Berglund til 2-0.

Kampen var mer eller mindre punktert da Samuel Solem satte inn både 3-0 og 4-0 i midten av annen periode. Andreas Martinsen rakk også å score for vertene før perioden var omme.

Kenneth Pappalardo Gulbrandsen scoret kampens siste mål tidlig i tredje periode.

VIF-flyt

Sparta fikk seg en solid opptur med 2-1-seier over Stavanger sist, men måtte tåle en kalddusj hjemme mot Vålerenga med 0-3-tap. Thomas Olsen styrte inn ledermålet allerede etter tre minutter etter fint forarbeid av Magnus Brekke Henriksen.

Sparta hadde et overtak i spill, sjanser og skuddstatistikk, men slet med effektiviteten foran mål. Det gjorde ikke VIF, og i en god Sparta-periode økte Olsen til 2-0 med en frekk scoring etter 32 minutter.

Det ble spenning på slutten etter at Jonas Meisingset klarte å lure inn et skudd forbi Vålerenga-keeper Tobias Breivold tre minutter før full tid. Sparta tok deretter ut målvakten for å få overtall offensivt, men uten å score flere.

Lørdag møtes Vålerenga og Storhamar til toppkamp i Jordal Amfi.

Klare seirer

Stavanger reiste seg etter nederlaget for Sparta og holdt lekestue med Lillehammer på hjemmeis torsdag. Anders Tangen Henriksen, Dan Kissel, Ludvig Hoff, Christoffer Karlsen og André Strandborg scoret i vertenes 5-0-seier.

På Lørenskog vant Stjernen 5-2 etter å ha ledet 5-0 underveis. Jack Badini hadde to scoringer og assist for gjestene, som tok innpå Sparta og Lillehammer på tabellen.



