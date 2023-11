Slakter Skiforbundet: – Noe er fundamentalt galt

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner langer ut mot Norges Skiforbund etter uttalelsen til NIFs lovutvalg mandag. To andre advokater mener imidlertid at uttalelsen ikke kan regnes som en seier for utøverne.

Diskusjonen har oppstått etter at NIFs lovutvalg mandag publiserte sin uttalelse i den betente konflikten mellom alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo på den ene siden, og Norges Skiforbund (NSF) på den andre siden.

Uenigheten handler om utøvernes såkalte bilderettigheter og hva landslagsavtalene skal inneholde.

Dette er konflikten Sakskomplekset strekker seg flere år tilbake i tid, og omhandler spørsmålet om i hvor stor grad utøverne har rett på egne markedsrettigheter, også kalt bilderettigheter.

Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen. Mot slutten av 2022 ga Norges Skiforbunds lovutvalg utøverne og Kleven medhold i alle anførsler. Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Saken ble sendt videre til Idrettsforbundets lovutvalg, som tidlig i november landet på samme konklusjon som Skiforbundets. Enn så lenge kjører alpinistene fra den gamle løperavtalen fra 2021. Etter det TV 2 erfarer har alpinistene disse to kravene til Skiforbundet om ny avtale. – At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter. – Alpinistene ønsker en konkret bestemmelse som sier hvor stor andel av rettighetene Norges Skiforbund kan videreselge til sine sponsorer. Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

– Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, sa utøverne advokat Pål Kleven etter at uttalelsen kom.

– Jeg ser den ene og den andre er ute og påberoper seg full seier. Det er overhodet ikke formålet med tolkningsuttalelsen, kontret Skiforbundets advokat, Per Andreas Bjørgan.



Avdokat: – Gir ikke noe svar på hvem som har retten på sin side

Kjenner er ikke i tvil om hvem som har grunn til å være fornøyd med uttalelsen.

– Dette taler til utøvernes fordel. Det har blitt laget mye støy rundt et lite problem. Utøverne eier sine egne bilderettigheter. Det står jo svart på hvitt, sier han, og refererer til NIFs lov paragraf 14-4 (4), og fortsetter:

ADVOKAT: Espen Auberg i Advokatfirmaet Nova. Foto: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

– Jeg har fulgt saken, og jeg er helt enig med lovutvalget. Det er utøverne som sitter på eiendomsretten, men så har også utøverne en medvirkningsplikt.

Espen Auberg i Advokatfirmaet Nova deler ikke den oppfatningen.

– Etter mitt syn er uttalelsen fra lovutvalget nyttig da den belyser problemstillingene, men den gir ikke noen svar på hvem av utøverne og Skiforbundet som har retten på sin side i den pågående tvisten, sier han.

Den tolkingen støttes av Hildegard Wilsgård i Advokatfirma Wilsgård.

– Uttalelsen medfører slik jeg ser det ikke at noen av partene har vunnet frem, men det er klart at den stokker om på kortene de har på hånden i forhandlingene om ny landslagsavtale, sier hun.

– Maktarroganse

Skiforbundet påpekte i sin uttalelse mandag kveld at alle parter er enige om at utøverne eier egne bilderettigheter, mens forbundet har retten til å inngå markedsavtaler.

Tilsvar fra Skiforbundet Generalsekretær Arne Baumann viser til det advokat Per Andreas Bjørgan har uttalt tidligere: Det skal foreligge samtykke for bruk av utøvers image rights, men hvordan dette innhentes og nærmere avklares er ikke regulert i NIFs lov, jf. uttalelsen: «NIFs regelverk har ingen bestemmelser om hvordan avtaleinngåelsesprosessen mellom organisasjonsleddet og utøverne, enkeltvis eller samlet, skal være. Uenighet om spørsmål som ikke er regulert i NIFs lov, kan vanskelig finne sin løsning gjennom lovtolkning. Inngåelse av markedsavtaler som omfatter utøveres Image Rights må derfor hvile på annet rettsgrunnlag, typisk avtaler mellom organisasjonsleddet og utøveren eller særforbundets rammer.» I skiforbundet skjer det gjennom landslagsavtalen med vedlegg.

«Sentralt i uttalelsen er at Skiforbundet må ha samtykke fra utøverne dersom sponsorer gis rett til å benytte utøvernes image rights», skriver de videre.



– Utfordringen ligger i å fastslå om og i hvilken grad utøvere har plikt til å medvirke til markedsavtalene forbundet inngår. Dette påpeker også lovutvalget, uten at de gir noe svar på spørsmålet, mener Auberg.

Kjenner mener at forbundet har sviktet utøverne sine med å ikke i større grad involvere dem i avtalene som har blitt inngått.



– Utøverne har eiendomsretten og skal i utgangspunktet sitte ved forhandlingsbordet, sier han, og fortsetter:

– Skiforbundet har utvist en maktarroganse i mange år. Det ser ikke ut til at de har skjønt at verden har endret seg med årene. Det er lite nytenkning, og de følger ikke med på utviklingen. Jeg ser ikke for meg at stridsøksen blir lagt ned med det første, gitt hvor stae Skiforbundet er.

– Bommet fullstendig

Kjenner mener det er «noe fundamentalt galt» med Skiforbundet når en utøver som Lucas Braathen legger opp i en alder av 23.

– Man må ikke glemme at forbundet skal tilrettelegge for utøverne. Det er ikke motsatt: Utøverne er ikke til for forbundet. Det er et poeng som går under radaren, sier han, og fortsetter:

– Når forbundet drar saken så langt som de gjorde med Braathen, da har de bommet fullstendig. Det er noe fundamentalt galt med Skiforbundet når de ikke klarer å tilrettelegge for en av verdens beste alpinister og skusler bort et slikt talent, sier han.

Advokat Wilsgård er tydelig på at begge parter blir «skadelidende».

– Utøverne opplever nok at de har fått forsterket sine kort, fordi uttalelsen til lovutvalget sier at forbundet ikke ensidig kan betinge seg «image rights» gjennom landslagsavtalen, sier hun, og påpeker:

– Dette er jo en diskusjon som har pågått i flere år, og det fremstår for meg som at denne saken handler mindre om juss og mer om prosess og involvering. Det gjør at skiforbundet fremstår som lite villige til å søke samarbeidsløsninger med utøvere, og at de noe uklokt velger å fortsette på veien med konflikt fremfor samarbeid.

GENERALSEKRETÆR I NORGES SKIFORBUND: Arne Baumann Foto: Cornelius Poppe / NTB

Generalsekretær i NSF, Arne Baumann, respondere slik på kritikken som blir fremsatt:



– Alle tillitsvalgte, frivillige og ansatte gjør en stor innsats for at utøvere og aktive på alle nivå skal få best mulig rammevilkår, skriver han i en e-post, og fortsetter:

– Tillitsfull og åpen dialog mellom alle involverte blir ikke mindre viktig etter uttalelsen fra NIFs lovutvalg er klar, og utvalget som skal se på fremtidige løsninger får en sentral rolle. Vi må sammen finne gode og balanserte løsninger som alle kan leve godt med.