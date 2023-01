Slakter regjeringen: – Må skjerpe seg!

TV 2 har belyst tematikken om idrettsfattigdom i Norge gjennom flere artikler den siste tiden.

Trenden er tydelig: Stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale medlemskontingenten for barna sine.

– Det syns jeg er helt forferdelig. Det er mange luksusgoder her i verden som man ikke trenger, men det at barn og unge skal få holde på med idrett, syns jeg er et minimumskrav i et så velstående land som Norge, sier Tarjei Bø og legger til:

– Det skal ikke være et luksusgode for de som har penger eller rike foreldre.

KRITISK: Tarjei Bø. Her fra sesongåpningen på Sjusjøen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hudfletter regjeringen

Bø er denne uken på plass i tyske Ruhpolding for å gå verdenscup. At flere og flere barn står utenfor idretten på grunn av foreldrenes økonomi får skiskytteren til å avfyre en kraftsalve mot politikerne.

– Jeg syns det er for dårlig av hele regjeringen. Det er ikke bare strømstøtte man trenger, men generell økonomisk støtte til å kunne drive på med aktivitet. Det blir bare mer og mer skjerm og stillesitting sammenlignet med den oppveksten jeg hadde som liten.

– Hvis det i tillegg blir for dyrt å holde på med idrett, så er i alle fall beskjeden fra staten at «vi bryr oss ikke». Her syns jeg de må skjerpe seg, mener Bø.

Han er ikke den eneste profilen som reagerer på det TV 2 har bragt frem i lyset.

Lillebror til Tarjei, Johannes Thingnes Bø, understreker viktigheten av god helse og det å ha en sunn og fungerende kropp.

– Hvis Norge skal fortsette å utvikle seg som land, er det viktig at vi er aktive som ung. Det er et varsku som vi må følge med på, sier Thingnes Bø om utviklingen.

Men hva er løsningen?

– Nå vet ikke jeg om det finnes noe idrettsstøtte på lik linje med strømstøtte, men kanskje det kunne være veien å gå, foreslår han.

KRYSTALLKLAR: Johannes Thingnes Bø. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Tarjei Bø mener at staten bør ta sin del av ansvaret.

– Vi kan i hvert fall ikke klage på at folk sitter inne og spiller data, hvis det er for dyrt å holde på med idrett. Det blir bare komisk.

Statsminister Støre: – En stor demokratisk oppgave

Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går langt i å love handling fra regjeringens side.

– Det som er ille er at ikke alle får være med på grunn av dårlig råd. Da vil vi legge til rette for at idretten er tilgjengelig for alle, og at en økonomisk terskel ikke holder noen utenfor. Det er en stor demokratisk oppgave vi har foran oss, sa Gahr Støre til TV 2 etter helgens Idrettsgalla på Hamar.

På tide, svarer flere i Rosenborg-leiren som for tiden befinner seg på treningsleir på Gran Canaria.

– Det starter med politikerne, de må ta et tydelig standpunkt. Det bør ikke være noen tvil om at alle skal få muligheten til å spille fotball om de har lyst til det, sier Erlend Dahl Reitan.

– Det er svindyrt å drive med sport. Det må vi prøve å få gjort noe med, slik at flest mulig får lov til å holde på uten at det skal velte husholdningspengene, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

NOE MÅ GJØRES: Det mener Erlend Dahl Reitan. Her flankert av RBK-trener Kjetil Rekdal (t.v). Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen tror dagens situasjon kan bli ødeleggende for idretten på sikt.

– Det er spesielt å være med i et idrettsmiljø, og å være én av de barna som ikke får være med er utrolig trist.

– Kan du forstå at det er vanskelig for foreldrene å be om hjelp?

– Det skjønner jeg veldig godt. Det tror jeg det er veldig mange som føler på. Jeg har ingen fasit på det, men det er mange klubber som har vært flink til å bidra der også. At man kjører litt ekstra dugnader, og løsninger som gjør at alle får være med.

Han får støtte fra Molde-spiller Kristian Eriksen.

– Jeg håper flere kan være med på å finne smarte løsninger som kan være med på å inkludere alle. Vi trenger fellesskapet, sier han.

TØRST: Kristian Eriksen på plass på årets første Molde-trening. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Idretten har skaffet meg utrolig mye glede

Tilbake i Tyskland og Ruhpolding har Johannes Dale fått med seg saken om gutten med panteflaskene.

– Man blir litt trist av å lese det, at det faktisk skjer for å få spille fotball med laget sitt. Løsningen på det er vanskelig, men offentlig støtte og mer penger til idretten tenker jeg er nødvendig, sier han til TV 2.

– Idretten har skaffet meg utrolig mye glede og jeg syns det er trist at flere ikke får de samme mulighetene. Det er ikke hyggelig å høre om i det hele tatt, forteller Marte Olsbu Røiseland.