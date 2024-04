Slakter Follestad: – Kunnskapsnivået er skrantende

Se Vålerenga-Stavanger Oilers på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 18.45.

Søndag spilte Vålerenga den første av sju semifinalekamper mot Stavanger Oilers.

Osloklubben tapte 1-4, og TV 2s hockeyekspert, Erik Follestad, var svært kritisk etter kampen.

– Det ser helt forferdelig ut for Vålerengas del. Hvem skal gjøre det for dem? Vi snakket om at stjernene må stå frem, men vi har ikke sett dem. Hvem skal vinne for Vålerenga? Ingen, ser det ut som. Pinlig, sa Follestad etter kampen.



IKKE IMPONERT: Erik Follestad var ikke imponert over det han så av Vålerenga under den første semifinalekampen mot STavanger Oilers. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Tirsdag er det klart for det andre oppgjøret mellom de to storklubbene. Vålerengas sportssjef, Anders Myrvold, er trygg på at laget har klart å omstille etter tapet, og gir TV 2s ekspert det glatte lag.

– Er det Tabloid-Follestad du snakker om? Han tar vi med en klype salt. Han er ute etter å skape overskrifter. Det som er synd, er at han følger litt for dårlig med. Han er der og ser, men har gjort ikke noe dypdykk. Kompetansen er litt for tynn, sier Myrvold til TV 2.



– Det er rart at alle andre er enige med meg da. Både folk fra Oslo Øst og resten av Hockey-Norge, svarer Erik Follestad når han får høre kritikken fra Vålerenga-sjefen.



Frisk(t) stikk: – Det tillater ikke vi

– Interessant at folk i hans egen klubb er enige med meg.



Myrvold tror publikum kan vente seg full krig når lagene barker sammen igjen for andre gang på tre dager, og sier at Vålerenga må ta kommandoen på hjemmebane.

Kritikken fra TV 2s Hockeyekspert møter lukkede ører i Vålerenga, ifølge sportssjefen.

– Det er synd for sendingen sin skyld. Han er ute etter klikk og jeg forstår hvorfor det blir sånn. Det styres redaksjonelt. Men når kunnskapsnivået er såpass skrantende, så bruker vi ikke energi på det. Dersom det hadde vært mer holdbarhet og mer fakta, så hadde vi kanskje hørt på det, men når det bare blir svada, så lukker vi ørene, sier Myrvold.

4-1: Den første kampen mellom Stavanger Oilers og Vålerenga endte 4-1. Foto: Carina Johansen

Erik Follestad humrer i telefonen når han får høre hva Vålerengas sportssjef har sagt noen timer før kampstart.

– Det er interessant å høre at hockeyorakelet Anders Myrvold beskylder meg for å sitte på lite kompetanse hva gjelder hockey, når du ser på alle signeringene han har gjort som flopper, og når han ikke klarer å sette sammen et konkurransedyktig lag, med den lommeboka de har i Vålerenga, sier Follestad.

Follestad sammenligner Vålerenga med amerikanske ishockeylag, slik de så ut for 40 år siden.

– Når man tror at et hockeylag skal bygges på samme måte som på 80-tallet i AHL, så er det interessant at han mener at jeg kan lite om hockey. Det er også ganske interessant at folk i hans egen klubb er enige med meg.

– Hva mener du med det?

– Det er det jeg har å si til det, sier Follestad.