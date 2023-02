Skylder på svenskene: – Må stikke fingeren i jorda

De norske herreløperne har vunnet 20 av 23 individuelle renn i verdenscupen så langt denne sesongen og gull på .

Da det ble gått 10 kilometer fri i Toblach kapret norske løpere de syv første plassene.

På fredagens skiathlon i ski-VM ble det firedobbelt norsk, mens svenske William Poromaa (22) ble best av resten. Han innrømmer at det er en mager trøst.

– Det er vel det. De er sterke, nordmennene, det er bare å gratulere, sier han til TV 2 etter rennet.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener at konkurrentene må skjerpe seg.

Petter Skinstad mener at Sverige og Finland må ta sin del av skylden for den norske dominansen på herresiden i langrenn. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvis noen virkelig må ta seg sammen, så er det Sverige og Finland, i alle fall på kort sikt. De har mange utøvere å ta av, gode resultater i junior-VM, bredde og en vanvittig interesse for langrenn, sier TV 2s langrennsekspert.

Utenlandske skiledere mener at den norske dominansen kan være ødeleggende for interessen. Flere har foreslått at Norge bør stille med færre løpere på start, og at nasjonene skal samarbeide om smøring av ski.

Inne på feil spor

Petter Skinstad sender ballen over til konkurrentene. Særlig til våre nærmeste naboer, som historisk sett har vært Norges største konkurrenter.

– Det de må gjøre på herresiden i Sverige og Finland er å akseptere at de har havnet på etterskudd. De har store smøretrailere og store smøreteam. De har hundretusenvis av seere på skirenn og det er enorm interesse blant sponsorer og publikum, sier langrennseksperten.

Samtidig som de svenske kvinnene har levert solide resultater, tok alle pallplassene under den første VM-øvelsen og er favoritter på de kommende distansene, sliter herrene med å gjøre det samme.

De svenske herrene har kun vært på pallen fem ganger denne sesongen. Fra Finland er det bare Iivo Niskanen som har blitt blant de tre beste. Foto: MARCO BERTORELLO

Til tross for at ressursene er på høyde med nivået i Norge, har verken Sverige eller Finland landslag på herresiden som er i nærheten av å matche bredden til det norske.

– De må stikke fingeren i jorda å se at her ligger alt til rette for at vi skal prestere, men vi klarer det ikke. Hvorfor det? Da må de se på det som gjøres på trening. Der er de inne på feil spor, og de får ikke fram gode nok herreløpere på distanse som matcher nivået i internasjonal langrenn, sier Skinstad.

Trener ikke godt nok

De svenske herrene har vært på pallen fire ganger i individuelle renn denne sesongen. Calle Halfvarsson (33) og William Poromaa har sikret to pallplasser hver.

Finlands eneste reelle medaljekandidat i VM på herresiden, Iivo Niskanen, har slitt med sykdom denne sesongen, men ble nummer to på 20 km klassisk i Frankrike tidlig i februar. Han sikret dermed den første pallplassen for de finske herrene.

Marcus Hellner ble blant annet verdensmester på sprint i Oslo i 2011, da Petter Northug tok sølv og Emil Jönsson tok bronse. Foto: Matthias Schrader

– Det er ikke så lenge siden Sverige hadde Marcus Hellner, Emil Jönsson, Teodor Peterson, Daniel Rickardsson, Anders Sødergren og Johan Olsson. Den gang hadde de alle disse løperne samtidig.

– Finland hadde også i alle fall Sami Jauhojärvi og Matti Heikinen i tillegg til Iivo Niskanen. Det gjorde for eksempel at de maktet å vinne lagsprinten under OL i 2014, påpeker Skinstad.

Sami Jauhojärvi og Iivo Niskanen med gullmedaljene som beviste at de ble olympiske mestere på sprintstafett i 2014. Foto: Antti Aimo-Koivisto

Skinstad tror de pallplassene svenskene faktisk har levert den siste tiden, i større grad skyldes individuelle ferdigheter, enn godt treningsarbeid over tid i Sverige.

– Det blir ikke stor nok bredde, og da er du veldig avhengig av eksepsjonelle talenter som Halfvarsson, Poromaa og Edvin Anger. De har noe ekstra som gjør at de er bedre enn resten. Det de leverer er ikke et resultat av et fellesskap, sier Skinstad.