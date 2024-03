Skylder på samleie

Testet positivt for doping:

Den franske fekteren Ysaora Thibus har havnet i en vanskelig situasjon før OL på hjemmebane.

32-åringen har nemlig testet positivt for det anabole steroidet ostarine – og risikerer dermed en lang utestengelse.

OL: Ysaora Thibus er et fransk medaljehåp i OL på hjemmebane. Foto: Andreas Solaro / AFP / NTB

Thibus bestrider testen, og har fått hjelp av advokaten Maître Joëlle Monlouis. Nå kjemper de for å bevise at fekterstjernen ikke fikk i seg stoffet bevisst.

Og deres forklaring er tydelig: Det skal ha skjedd gjennom samleie.

– Det kommer fra mannen hennes, Race Imboden. Han tok et produkt som inneholdt ostarine. Det har blitt overført til Ysaora gjennom utveksling av kroppsvæsker, sier advokaten til L 'Equipe, gjengitt av Expressen.

Thibus tok sølv i lagarrangementet under sommer-OL i Tokyo tilbake i 2021. Nå haster det for den franske fekteren før OL i Paris.

Til tross for at forklaringen kan fremstå noe sprø, mener idrettslege Jean-Pierre de Mondenard at det kan være hold i det.

– Dersom det er en lav verdi, kan vi anta at det har skjedd ved en feil. snarere enn med vilje, sier legen til Quest France, og fortsetter:

– Hvis verdien er lav på testen hennes, så kan man teste mannen hennes – for å så om den inneholder en høyere verdi.

Kjæresten Race Imboden (30) er for øvrig en tidligere fekter – med to OL-medaljer og fire VM-medaljer. Nå jobber amerikaneren som modell.

OL i Paris starter 26. juli.