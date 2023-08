Skuffet Sølv-Jakob: – Det er litt idiotisk sagt

Oppdateres!

– Når man ikke er bedre når det gjelder, så kan man ikke trylle. Det er litt uflaks, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.



Storfavoritten sikter til at han har følt seg småsyk i dagene før 1500-finalen som endte med andreplass.

– Det er litt typisk. Det er nå det gjelder, og da er ikke følelsen her 100 prosent. Jeg tar ikke bort prestasjonen fra de andre, men jeg skulle gjort et slikt løp ganske mye bedre når som helst. Bare ikke i dag.

– Jeg kjente på oppvarmingen til semifinalen at jeg var tørr i halsen, så ble det verre utover kvelden og dagen etter. Det var ganske mye bedre i morges, men jeg merket ganske kjapt at kroppen ikke var 100 prosent.

– Her står man og er litt skuffet over to norske medaljer på 1500 meter. Føles det rart for deg også?

– Det er litt idiotisk sagt. At man ikke skal være skuffet av dårlige prestasjoner, fordi man har gjort det bra før. Slik fungerer ikke verden, sier Ingebrigtsen.

Enorm sluttspurt

For den olympiske mesteren klarte ikke å matche farten til skotske Josh Kerr på oppløpet, som stakk av med gullet på tiden 3.29,38. Ingebrigtsen tok sølv med 3.29,65.

– Det er Jakobs lille, lille svakhet det der. Hvis det går litt for forsiktig underveis, finnes det løpere som i toppform har bedre taktomslag og har en rytmeendring ut av siste sving som Jakob ikke helt matcher, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.



Den som imidlertid løp raskest på oppløpet var Narve Gilje Nordås, som tok bronsen tre hundredeler bak landsmannen.

– Dette hadde jeg ikke trodd før sesongen, sier Gilje Nordås til TV 2. Han kom også med en breial melding etter prestasjonen.

Ingebrigtsen gikk relativt hardt ut fra start og la seg i ryggen på Geoffrey Kipsang. Etter minuttet gikk rogalendingen helt i front.

– Det er en tøff oppgave han har her, Jakob, kommenterte NRKs Jann Post.

- Rørt

23-åringen klarte ikke å stikke ifra feltet, mens Kerr hadde en sterkere spurt i seg. Dermed ble Ingebrigtsen nummer to.

NYTT SØLV: Jakob Ingebrigtsen tok sølv på 1500 meter i VM som han gjorde i 2022. Foto: Petr David Josek

Rogalendingen står fortsatt uten VM-gull på distansen.

– I fjor var jeg desidert best, følte jeg selv, men så gjorde jeg et dårligere løp. I dag var jeg ikke best, forklarer han.



Bak kom Narve Gilje Nordås halsende etter og inn til karrierens første VM-medalje.



– En blir rørt, en blir jo det, sier Nordås til NRK.

Onsdagens finale har sjeldent hatt en oppbygning som årets versjon.

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås har begge vist superform med nye personlige rekorder, samtidig som uttalelser utenfor banen har tatt oppmerksomhet.

Nordås, trent av pappa Gjert Ingebrigtsen, har kalt forholdet til Jakob som «ikke-eksisterende».

Mens før onsdagens finale innrømmet forloveden Elisabeth Asserson til TV 2 at konflikten innad i Ingebrigtsen-familien har tæret på.

Både Ingebrigtsen og Nordås løper 5000 meter senere i mesterskapet.