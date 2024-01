Skrev norsk tennishistorie: – Norge er i ferd med å bli en tennisnasjon!

HISTORISK: Nicolai Budkov Kjær er den første norske junior-spilleren som når kvartfinalen i Australian Open. Her fra NM i Frogner sommeren 2023. Foto: Lage Ask / TV 2

Nicolai Budkov Kjær - Anas Mazdrashki 2-1 (6-1, 3-6, 6-1)

Natt til onsdag skrev nemlig 17 år gamle Nicolai Budkov Kjær norsk tennishistorie. Bygdøy-gutten er den første junior-spilleren fra Norge som når kvartfinalen i Australian Open.

Det ble han etter storspill mot bulgarske Anas Mazdrashki i en kamp som til slutt endte 2-1. Nordmannen fikk nok en gang vist frem et stort spill i turneringen han er seedet som nummer to i. Det er for øvrig den høyeste seedede spilleren Norge har hatt i en junior Grand Slam.

– Norge er i ferd med å bli en tennisnasjon!

Det sier TV 2s tennisekspert Sverre Krogh Sundbø. Han forteller at det første settet til Kjær i nattens kamp vitner om en spiller som allerede er på vei mot verdenstoppen.

– Det er noe av det bedre jeg har sett i junior-tennisen. Utfordringen er at det varierer litt. Han er fantastisk på sitt beste, men så kan han falle litt i prestasjonene sine. Men det er jo egentlig det man ønsker seg av en juniorspiller. Taket er der, og så handler det om å jakte taket oftere.

Tennistalentet leverte et strålende 2023 som gjorde at han gikk inn i 2024 som verdenssekser i junior-klassen. På live-rankingen er han nå nummer fem. Med en finaleplass eller seier i Australian Open er sjansen svært så stor for at vi igjen kan få vår første verdensener i tennis siden Casper Ruud var det i 2016.

– Casper var aldri på sitt ypperste i Grand Slam-sammenheng som junior-spiller. Han klarte å bli nummer én, men om Nicolai fortsetter å prestere her så kan han klare noe aldri Casper klarte. Det er så latterlig gøy å følge med på norsk tennis om dagen, sier Krogh Sundbø.

Budkov Kjær har tidligere på veien mot kvartfinalen møtt amerikanske Matthew Forbes (nummer 34 i verden) og svenske William Reichtman Vinciguerra (64). Nå venter amerikanske Kaylan Bigun (9) som neste hinder i kampen om en semifinaleplass.

Det norske stjerneskuddet spiller onsdag morgen også kvartfinale i double. Der møter han og tjekkiske Jan Kumstat paret som er førsteseedet i turneringen.