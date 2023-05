Skrekkopplevelse på trening: – Trodde det var slutten

Den finske skiskytteren Erika Jänkä (27) gikk gjennom en svært ubehagelig opplevelse i helgen.

På en løpetur i de finske skoger sto hun plutselig ansikt til ansikt med en brunbjørn. Den virket heldigvis ikke spesielt interessert i henne, men så fikk hun øyekontakt med en annen bjørn.

– Det ble tidlig klart at den ikke var glad for å se meg.

Det forteller OL-løperen til finske MTV Uutiset.

Hun har også omtalt hendelsen på sin egen Instagram. Eurosport var først i Norge til å omtale saken.

Bjørnen kom løpende mot henne på aggressivt vis. Men Jänka, som utenom å forfølge skiskytterdrømmen også jobber som grensevakt, visste råd.

– Det eneste jeg kom på var å spille død og ligge helt i ro.

27-åringen hadde på seg hodetelefoner og musikken spilte mens hun lå dødsens stille.

LANDSLAGSLØPER: Erika Jänkä går verdenscup for Finland. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Jeg kunne høre pusten hans gjennom hodetelefonene. Og jeg kjente at den luktet på føttene mine.

Dødsangsten spredte seg gjennom kroppen.

– Frykten for å dø var sterkt til stede. Tanken slo meg at dette var slutten.

Men da hun følte at faren var noenlunde over, klarte den snartenkte skiskytteren å fiske frem mobiltelefonen. Jänka ringte nødetatene og kollegene hennes i grensepatruljen ble sendt til unnsetning.

– Jeg er veldig takknemlig overfor mine kolleger, sier finnen som ikke har tatt skrekken etter den nifse opplevelsen.

– Jeg vil understreke at naturen er trygg og et bra sted for folk å ferdes, sier hun i intervjuet med den finske avisen.

Skiskytteren deltok i OL i Beijing for Finland, men har ennå til gode å hevde seg i toppen. Forrige sesong var en 45. plass på sprinten i Holmenkollen hennes beste plassering.