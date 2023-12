GIGANTISK: Groupama Stadium er gigantisk. Her er spillerne Amalie Eikeland (f.v), Cecilie Redisch Kvamme, Maria Brochmann, Karoline Haugland og Ingrid Stenevik på arenaen for å se på forholdene. I midten står lagleder Svein Pedersen. Foto: Foto: Inga Totland/Brann

Det er få som levner Brann noen sjanser i møtet med Lyon onsdag kveld.

De franske ligalederne har spilt to kamper i Champions League og ti kamper i hjemlig liga denne sesongen. Fasit er tolv seirer og elleville 56 scorede mål.

Det skremmer tilsynelatende ikke Branns trener, Martin Ho.

– Vi går utpå der for å spille vårt spill. Vi må ikke la oss påvirke av anledningen, eller spillerne vi møter. Klarer vi det, så gir vi oss selv en god sjanse til å vinne kampen, sier Ho pressekonferansen.

Samtidig er briten realistisk innstilt før onsdagens batalje.

OPTIMIST: Martin Ho mener Brann har muligheten til å sjokkere i Lyon. Foto: Paul S. Amundsen

– Vi møter et lag som har vunnet Champions League fem av de siste seks sesongene. Det blir veldig vanskelig. Kanskje den tøffeste oppgaven man kan få i et gruppespill, sier Brann-sjefen.



– Skal tøffe oss

Brann gjennomførte en lett økt på Lyons gigantiske treningsanlegg dagen før dagen. Når flomlyset tennes onsdag kveld er det på en stadion med en kapasitet på 59.000 tilskuere.

I skrivende stund er det solgt 10.000 billetter til oppgjøret. Det franske fotballpublikummet regner med enkel match.

– Altså, det er 0-0 når vi starter...Ja, han har veldig troen på oss, og det er jo bra. I utgangspunktet skal de være bedre, men vi går ut for å tøffe oss litt, sier Ingrid Stenevik til TV 2.

Brann ligger på andreplass i Champions League-gruppe B. To seirer har sørget for at veien til kvartfinale ligger åpen for rødtrøyene. Likevel, Slavia Praha og St. Pölten er ingen målestokk sammenlignet med Lyon.

– Det er med skrekkblandet fryd man går inn i det, men mest fryd, sier Stenevik til TV 2.

– Det er ikke alle som får oppleve dette, så det handler om å nyte det, sier Marthine Østenstad.



– Det blir en veldig god erfaring å få spille mot de beste spillerne i verden. Forhåpentligvis skal jeg spille flere slike kamper i fremtiden.



Møter verdensklasse

– Det er ikke sikkert man får oppleve dette her igjen, så vi gleder oss og har tenkt til å ta vare på denne sjansen.



Nå skal forsvarspilleren ut i sin tøffeste kamp noensinne. På motsatt banehalvdel venter verdensstjerner i fleng. Blant annet, Ada Hegerberg.

SEIERSMASKIN: Ada Hegerberg og Lyon har vunnet samtlige kamper de har spilt denne sesongen. Her jubler stjernespissen for seier i Champions League i mai 2022. Foto: MARCO BERTORELLO

– Det er jo en verdensklassespiss, det. Det er ikke bare henne, de er solide hele gjengen. Det blir selvfølgelig spesielt, men også ganske rått, sier Brann-spilleren til TV 2.

– Man vet aldri. Om vi har dagen og deres spillere har en dårlig dag, så kan man utnytte det. Men man trenger mye flaks og at mye går din vei, sier Martin Ho.