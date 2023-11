– Skrek på meg mens jeg prøvde å komme meg unna

OSLO TENNISARENA (TV 2): Emily Sartz-Lunde (17) kjemper i nær fremtid om å bli blant verdens absolutte beste juniorer. Men det er ikke nok for 17-åringen som tør å både drømme og tro stort.

Emily Sartz-Lunde er i dag nummer 47 på rangeringen blant hele verdens juniorspillere på kvinnesiden. Med ett år igjen som junior er det ikke lange veien for henne til å bli en av verdens ti beste juniorspillere.

Tennisen har imidlertid ikke bare levert solskinnshistorier. I tennis er det svært mye følelser involvert. Ikke bare fra spillerne, men også spillernes foreldre.

Det var noe hun fikk oppleve da hun tidligere i år var i Sør-Afrika for å spille en turnering.

– Det er noen helt syke folk der ute. Det var en far som tok helt av. Han ødela kampen rett og slett. I semifinalen ble han kastet ut etter å ha skreket på meg gjennom kampen. Han begynte å rope midt i serven min, da jeg kastet ballen opp og da jeg slo feil.

– Hvordan var det?

– Etter kampen så ble det nærmest en jakt av han på meg. Han skjelte meg ut og det var ubehagelig. Han skrek på meg mens prøvde bare å komme meg unna. Jeg ble rett og slett redd, men da han fulgte etter meg så fikk vi heldigvis sikkerhet rundt oss. Det er mye følelser i tennis, men SÅ viktig er det ikke, sier hun.

Ble forbannet etter tap

Vi skrur tiden tilbake til 1. juli 2023. Emily Sartz-Lunde hadde spilt seg til NM-finale hvor hun møtte venninnen Carina Syrtveit. I et jevnt førstesett tok Syrtveit settseieren etter tiebreak. I andre sett leverte Sartz-Lunde overbevisende og vant settet 6–1.

Dermed skulle det hele avgjøres i et avgjørende tredjesett. Der klarte ikke 17-åringen å holde momentum og tapte dermed finalen.

– Da ble jeg rett og slett «pissed off». Rett etter finalen i NM dro jeg rett til flyplassen og satte meg på et fly til Mexico, sier hun til TV 2.

Hun skulle rett videre for å kjempe i en turnering på andre siden av verden. Fra en norsk sommerdag skulle hun til Mexico til langt varmere temperatur, opp mot hundre prosent luftfuktighet.

BESTEMT: Emily Sartz-Lunde legger ned et hardt arbeid i Oslo Tennisarena for å oppnå drømmene sine. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Sartz-Lunde husker at hun tenkte at turneringen i Mexico var ment til å gå elendig etter det sure finaletapet i NM.

– Men i frustrasjonen, så slappet jeg helt av. Jeg spilte helt enormt hele uken og vant turneringen. Deretter dro jeg til Sør-Afrika hvor det samme skjedde. Jeg spilte helt fantastisk i to uker på rad. Det var helt sykt.

Bruker motgang til motivasjon

På det internasjonale tennisforbundets offisielle ranking er hun nummer 51 blant verdens kvinnelige juniorspillere.

Ser man på live-rankingen er hun imidlertid nummer 47 i verden. Den rankingen kommer blant annet av de to turneringene hun vant i Mexico og i Sør-Afrika.

Hun forteller at hun bruker nedturene aktivt i hverdagen for å hente motivasjon.

– Det hjelper meg veldig. Jeg er litt følelsesstyrt. Jeg går ned i kjelleren på noen tap. I US Open tapte jeg 12–14 i tiebreak i siste sett. Jeg hadde tre, fire matchballer. Det var ordentlig kjipt. Men jeg lærer av det. Jeg bruker disse tapene den dag i dag. Jeg blir ofte litt sur, men da angriper jeg og blir bedre.

Selvsikker 17-åring

Med ett år igjen som junior vil hun etter nyttår gjøre et solid hopp på listen. Nå håper Oslo-jenta å bli topp 10 som juniorspiller. De som er topp ti som junior vil oftere være i posisjon til å få wildcard til å spille på protouren. Og det er blant proffene drømmene er størst.

FOKUS: Emily Sartz-Lunde drømmer stort og gjør alt hun kan for å oppnå drømmene sine. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Jeg vil bli topp 10 i verden. Det har alltid vært en drøm for meg.

– Tror du at du klarer det?

– Ja. Jeg gjør det, sier hun uten å nøle.

– Hvorfor klarer akkurat du det?

– Fordi jeg har et annet hode enn de andre. Jeg spiller jo en del double, og når vi snakker sammen så sier de ting jeg ikke tenker på. Jeg tenker aldri på at den og den ballen er viktig. Det kommer aldri til hjernen min. Jeg tenker konkret på oppgavene jeg skal gjøre. Jeg skal gjøre mitt riktig uansett hvor i kampen vi er.

Treffer frem fysikken

En annen ting som har tatt henne langt er fysikken. På den fronten har hun jobbet målrettet og bestemt over en lang periode. Fysikken har blitt en viktig del av Sartz-Lunde, og det var også mye av grunnen til at finaletapet i NM ble såpass tungt som det ble.

TØFFE TAK: Den fysiske treningen har blitt en veldig viktig del av Sartz-Lundes vei til toppen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Hun er klar på at mye ligger i det psykiske blant de unge kvinnene som vil opp og fram, men også det fysiske. Hun forteller om gjentatte opplevelser hvor hun har merket at motstanderne har begynt å slite i tette, jevne og harde oppgjør.

– I Mexico blant annet var det mange som måtte trekke seg på grunn av varmen. Jeg kjente virkelig ikke på at jeg ble sliten. Å være i god fysisk stand, gir meg også en stor mental fordel. Jeg blir jo ikke sliten.

Satset på noe helt annet

Men kanskje den viktigste delen som har hjulpet henne stort i tennisens vei er familien. Hennes foreldre møttes faktisk på tennisbanen i USA da de begge spilte tennis.



TENNIS-FAMILIE: Hele familien Sartz-Lunde er svært engasjerte tennisspillere. Foto: PRIVAT.

Hennes storesøster og lillebror er også aktive tennisspillere. Men til tross for dette, så valgte hun egentlig å satse på noe helt annet.

– Jeg valgte egentlig å satse på ski. Fra jeg var ni år og frem til jeg ble 13 så var det fokuset. Men så flyttet familien til Florida og da ble det ikke så mye mer alpint akkurat. Jeg valgte å følge i storesøster sine fotspor og da ble det tennis.