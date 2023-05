Skøyteløper Ane By Farstad: – Selvfølgelig spiller jeg på kropp

Nesten en halv million følger henne på sosiale medier. Men én ting kommer skøyteløper Ane By Farstad (23) aldri til å gjøre der.

SKØYTELØPER: Ane By Farstad har aldri vært mer populær. Foto: Ola Thingstad

252 000 følgere på Instagram. Nesten 144 000 tilhengere ser henne på TikTok.

Skøyteløperen fra Malvik i Trøndelag har aldri vært mer populær.

– Det var i fjor vinter at det begynte å ta av. Da fikk jeg mange nye følgere.

– Målet mitt er å få skøytesporten så stor som mulig, legger hun til.

Populariteten har åpnet nye dører for Malvik-jenta.

– Jeg synes det er veldig gøy. Det gir meg energi og motivasjon og har gitt meg muligheter jeg ellers ikke ville ha hatt.

Startet klesmerke

Én av de mulighetene heter klesbransjen.

Nå har hun flyttet til Oslo og startet klesmerket Caspara sammen med broren Odin og mamma Kristin.

– Det er veldig morsomt og lærerikt å starte et eget klesmerke. Men jeg har blitt overrasket over lang tid ting tar. Det er mye jobb og småting, sier hun.

Ansvaret hennes er markedsføring av produktene. Hun har tilbragt mye tid på fotoshoot sammen med gode venner, som også har stått modell for det nye merket.

– Jeg tjener null kroner på å være skøyteløper. Målet er å starte en jobb som man kan tjene penger i, samtidig som man kan holde på med toppidrett, sier hun.

Og fortsetter:

– Jeg tenker at det er mye man kan kombinere. Noen har nok mer enn nok med å bare være skøyteløper. Jeg må gjøre noe annet enn å tenke på skøyter hele tiden. Da kan det bli for mye, det er fint å ha noe annet å tenke på, sier By Farstad.

FOTOGRAFERES: Ane By Farstad promoterer sitt nye klesmerke Caspara. Foto: Eric Orlowsky Les mer FOTOGRAFERES: Ane Farstad promoterer sitt nye klesmerke Caspara. Foto: Eric Orlowsky Les mer

– Hva sier dine skøytekollegaer?

– De sier det er dritkult og tror at klesmerket kan bli en hit. De synes det er tøft at jeg satser på det. Det er veldig mye lettere å gjøre det med en stor følgerbase, som ser hva jeg har på meg. Jeg må bare svi mens jernet er varmt.

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik peker på flere fordeler gjennom Farstads popularitet på skøyteisen.

– Det er en måte å åpne sporten for andre og hun kan markedsføre idretten fra hennes egen posisjon. Det å bruke sosiale medier aktivt, er det mange idrettsutøvere som gjør. Noen er nesten større på sosiale medier enn på idrettsbanen, mens andre er motsatt.

– Hvorfor blir man så populær?

– Jeg er ikke overrasket over at flere blir så populære. Profilene forstår kanalene og lager innhold som følgerne setter pris på. Ane lager innhold rettet mot sitt publikum og kombinerer mote med det visuelle, og krydrer det med idretten opp i det hele.

PÅ ISEN: Ane By Farstad på skøyteisen. Foto: Privat

– Plattformene gir jo også en mulighet for å vokse. Skøytesporten kan bli sett på som en kuriositet i andre land. Også det å gi følgere et innblikk i hverdagen som toppidrettsutøver kan være spennende for mange, fortsetter hun.

Snudde nedturen til noe positivt

Årets sesong ble en sportslig nedtur, forteller By Farstad. Verdenscup-plassen røk så vidt, for jenta med EM-bronse i lagsprint fra 2022.

Hamstring- og korona-problemer hjalp på ingen måte. Hun dro til Canada for å få nye impulser.

– Jeg hadde ikke motivasjon til å være i Norge og ikke gå løp. Jeg måtte gjøre noe helt annet.

TOK BRONSE: Julie Nistad Samsonen, Martine Ripsrud og Ane By Farstad (bakerst) tok bronse under lagsprinten i Nederland. Foto: Peter Dejong

Hun omtaler oppholdet i Canada som «dritbra» og et land som har «alt på stell» når det kommer til skøyter.

Målet hennes er å bli som god som mulig på skøyteisen.

Men hva tenker hun om skøytesportens fremtid i Norge?

– Jeg tenker det er veldig viktig å ta vare på dem som er nest best. Tar man bare vare på de beste, vil bredden forsvinne.



Denne sesongen har Norge vært svært toneangivende i skøytehallen, anført av Ragne Wiklund, som blant annet tok VM-gull på 3000 meter.

Men:

– Jeg frykter at skøytesporten kan dø ut. Det får ikke så mye oppmerksomhet som før, og jeg tror det er mange som ikke vet hvilken TV-kanal løpene går på, sier By Farstad.

Trønderen vil få flere til å begynne med skøyter. Hun har fått meldinger fra folk som ønsker å begynne med sporten.

– Ser du på deg selv som en influenser?

Hun drar litt på svaret.

– Jeg vet ikke helt, jeg er jo på en måte det. Jeg inspirerer folk, men jeg vil ikke kalle meg for influenser. Jeg er redd for at folk ikke skal se på meg som en skøyteløper, sier Farstad.

Liker ikke utviklingen

Stadig flere idrettsutøver dukker opp med konto på den kontroversielle appen OnlyFans.

Én av dem: Alexandra Ianculescu. Den tidligere rumenske skøyteløperen satser nå mot OL i Paris på landeveissykkelen – for Canada – og deler lettkledde bilder av seg selv på OnlyFans.

Plattformen hjelper henne å realisere drømmen om OL, har hun selv fortalt.

FRA IS TIL ASFALT: Foto: Ernst Wukits via www.imago-images.de

Farstad er ikke veldig begeistret over at idrettsutøvere deler lettkledde bilder av seg selv på OnlyFans.



Hva er OnlyFans? OnlyFans er en abonnementsbasert tjeneste der innholdsprodusenter kan tjene penger på brukere som abonnerer på deres innhold. Innholdsprodusentene kan motta penger direkte fra sine «fans» på månedlig basis, eller som enkeltstående tips. Tjenesten er ofte assosiert med seksuelt innhold, men tjenesten består også av mange andre innholdsskapere, som for eksempel personlige trenere, kokker, og andre som legger ut regelmessig innhold på tjenesten. Kilde: Wikipedia

– Jeg har trent hele livet for å få en så muskuløs kropp

– Jeg synes det blir helt feil. Målet er ikke å selge kroppen sin for å få penger. Når jeg legger ut en video i skøytedrakt spiller jeg selvfølgelig på kropp. Men det er på skøytebanen og jeg har trent hele livet for å få en så muskuløs kropp.

IKKE FAN: Ane By Farstad. Foto: Ola Thingstad

– Jeg synes det er en trist utvikling at man føler det er veien å gå hvis man skal tjene penger. Det er mange andre måter å tjene penger på, sier Ane Farstad.