NY HVERDAG: Elevene har nok ikke klar over hvor viktig Martin Wiig har vært for Østfold-fotballen. Foto: Henrik Hovi

Han visste det kanskje ikke den kvelden i november 2009, men få enkeltspillere har betydd mer for maktforholdet i østfoldfotballen enn Martin Wiig (40).

– Dere har akkurat hatt prøve. Så vi gjør det enkelt med en kahoot. Det blir som vanlig premie.



Bodødialekten runger utover klasserom 202 på Lambertseter videregående skole. Førsteklassingene som har treningslære, sitter bak pulten med blikket rettet mot læreren.

Elevene som ble født i 2007 var kun to år da læreren deres avgjorde en av Østfolds mest omtalte fotballkamper. En kamp som ble starten på et maktskifte i Østfold.

En kamp for historiebøkene

6. november 2009. På en regnvåt gressmatte i plankebyen er det rødt mot blått. Det skal vise seg å bli en kamp for historiebøkene.

– Jeg husker mye av kampen og oppstyret rundt. Det er en av de kuleste kveldene jeg har vært med på Martin Wiig

SÆRPEFEST: Kvelden glemmes nok aldri for «særpingene» som hadde tatt turen til Fredrikstad stadion. Foto: Linn Cathrin Olsen

Sarpsborg 08 hadde året før blitt en realitet etter sammenslåing av Sparta Sarpsborg og FK Sarpsborg. Laget leverte overraskende godt og sikret kvalifisering til Tippeligaen.

En liten kjøretur unna hadde Fredrikstad levert en sesong langt under pari. Tom Nordlies mannskap endte på en skuffende 14. plass. Også de måtte ut i kvalik.



Fredrikstad var favoritter og hadde alt å tape – Sarpsborg 08 var underdogs og hadde alt å vinne.



Senket storebror

Tilbake på Lambertseter skole har Martin Wiig nå slått seg ned med en kaffe på personalrommet, Spilleren som har scoret flest mål (85) i Sarpsborg 08 sin korte historie .

Det er femten år siden han snudde Østfold fotballen på hodet.

IDRETTSFAG: Elevene samler seg rundt Wiig etter en time med treningslære. De kan lære mye av mannen med 232 kamper for Sarpsborg 08. Foto: Henrik Hovi TV 2

Etter 15 minutter blir han spilt igjennom av den gang 19-årige Magnar Ødegaard.

– Jeg husker situasjonen godt. Det er slike situasjoner jeg likte å komme i som spiller. Det gikk litt i sakte film. Jeg tenkte «Skal jeg skyte på første – eller skal jeg passere keeperen?».

Martin Wiig tar seg elegant forbi Fredrikstads sisteskanse før han setter ballen i mål fra spiss vinkel. 1–0 Sarpsborg 08.



Resten av kampen har Sarpsborg marginene med seg. Wiig forteller om et lag som fikk energi fra Fredrikstad sin frustrasjon. Og etter hvert fikk de blåe troen på at det kunne gå.

Og på overtid skulle samme mann satte spikeren i kista og sende Fredrikstad ned en divisjon. Wiig kommer alene med Fredrikstad-keeper Kyriakos Stamatopoulos. Han setter ballen i mål og sender hele Sarpsborg til himmels.

– Det er kult å se tilbake på. Det betydde mye for veldig mange. Vi kom tilbake til Sarpsborg og det var fullt av folk, mimrer Wiig.

SARPSBORG-LEGENDE: Martin Wiig jubler hemningsløst etter 2-0-scoringen mot Fredrikstad. Til høyre kan man skimte en skuffet Amin Askar. Foto: Linn Cathrin Olsen

Mareritt-kveld

Tom Nordlie sitt mannskap var stjernespekket. Raio Piiroja, Ardian Gashi og Celso Borges for å nevne noen. Det 20-år gamle stortalentet, Daniel Wass satt på benken.

En av aktørene på Fredrikstad var en ung Amin Askar.

– Ahh, den kampen der ja.

– Det var jo en kamp der vi var store favoritter. Vi var storebroren som skulle møte lillebroren, og hadde alt å tape. En kamp vi forventet å vinne. Vi hadde bedre og mer erfarne spillere. Nei, huff den kampen der, sier han.

Den kampen har gjort meg rigga for alle tøffe opplevelser innenfor fotballen. Amin Askar BLÅ OG RØD: Amin Askar spilte både for Fredrikstad og Sarpsborg i løpet av karrieren. Her i aksjon for Fredrikstad i 2009. Foto: Linn Cathrin Olsen

Kampen som Askar beskriver som et bunnpunkt i karrieren forfølger han fortsatt, og det vil den gjøre framover også, skal vi tro han selv.

– Jeg er hovedtrener for kretslag for et guttelag i Østfold. Det er gutter født i 2009, det knytter seg alltid når det er snakk om det 09-laget. Det er en fantastisk gjeng altså. Men å assosiere ting med 2009, nei. Til graven kommer jeg til å føle på det, forteller han lattermildt.

Sarpsborg reddet karrieren

Martin Wiig tar seg en slurk med kaffe, rundt han spiser kollegaene lunsj for dagen. Og snakker ut om karrieren.

Han slo tidlig igjennom, og ble kåret til årets talent i Tippeligaen 2002. Så kom tunge år i Odd og Fredrikstad.

– Jeg vurderte faktisk å gi meg etter motgangen jeg opplevde. Men så var det Kai Andersen i Sarpsborg som overtalte meg til å komme å prøve. Det endte med ti år til med fotball, sier han med et smil.

Wiig har spilt to cupfinaler og noterte seg ironisk nok med kamper i 2005 da Fredrikstad vant cupen. Klubben han mislyktes i. At det var Fredrikstad som sto på motsatt side høsten 2009 smakte ekstra godt.

– Det legger jeg ikke skjul på i det hele tatt. Hadde ingenting imot klubben, men det var en skuffelse over å ikke ha fått det til der, så det smakte så godt med den revansjen som det var. Det var en veldig viktig opptur for meg, forteller Wiig.

– Denne kampen er jo et av høydepunktene i karrieren. Det samme er første scoringen for Odd og score første målet til Sarpsborg 08 i Tippeligaen. Også selvsagt cupfinalene selv om de endte med tap, sier han.

HØYDEPUNKT: Martin Wiig takker supporterne for støtten etter cupfinale-tapet mot Rosenborg i 2015. Foto: Heiko Junge

Opp og ned

Sarpsborg klarte ikke ta seg til eliteserien i 2009, da de tapte mot Kongsvinger i kvalifiseringen. Men denne kampen ble definitivt starten på et skifte i Østfold-fotballen.

De neste årene vil verken de blå eller røde klare å stabilisere seg på det øverste nivået i Norge. Men da Sarpsborg 08 rykket opp i 2012, og Fredrikstad rykket ned samme året, var rollene satt. De ti neste årene skulle Sarpsborg stabilisere seg i Eliteserien, mens gjengen fra plankebyen måtte stålsette seg på flere tøffe år med spill på nivå 2 og nivå 3 i Norge.

Nå møtes lagene igjen på toppnivå, Wiig gleder seg til kampen.

– Jeg skal dit ja, avslutter Wiig.

