Skjult drama: Måtte på sykehus i åtte dager

Foranledningen var en grusom hodesmell i serieåpningen mot Viking.

Lillestrøm-stopperen Martin Ove Roseth ble sendt til sykehus, der det ble gjort undersøkelser av nakke og hode.

Så kom meldingen om at han kom til å være ute av spill på ubestemt tid.

Drøyt to uker senere skulle lagkameratene spille derby mot Vålerenga. Da følte Roseth seg bra nok til å være med som tilskuer.

Der fikk han se lagkameratene varte opp med en av sesongens mest dramatiske seirer. En scoring av Akor Adams i sjette overtidsminutt ga 4-3.

Etterpå ble Roseth med ut på banen, der Lillestrøm-spillerne feiret foran en gul vegg av supportere.

– Kanarifansen vet å lage liv, sier 25-åringen fra Volda med et smil.

– Idet jeg skulle ut på banen for å feire i lag med fansen, kjente jeg at kroppen takket for seg. Så endte det med åtte dager på sykehus etterpå, fortsetter Roseth – et drama som er blitt avslørt i klubbens egne kanaler først denne helgen.

Midtstopperen forklarer at det hadde sammenheng med duellen i Stavanger i serieåpningen.

– Det var mest sannsynlig litt for tidlig med tanke på det trøkket på tribunen. Det var en fin opplevelse før og under, men ikke etterpå, forteller han.

Stopperen vil ikke gå i detalj på hva som var galt.

– Men jeg kjente da jeg gikk ut på banen at noe skjedde. Vi hadde heldigvis med oss en lege. Det var fort gjort å ta en prat med ham. Så var det å komme seg inn på sykehuset igjen, dessverre.

COMEBACK: Martin Ove Roseth var ute i fem måneder etter smellen i serieåpningen. Foto: Frederik Ringnes

Søndag er det klart for det motsatte oppgjøret mot Vålerenga.

Forrige uke startet Roseth sin første kamp siden serieåpningen. Nå kribler det i beina etter å spille mot erkerivalen.

Rammen gjør ikke spenningen noe mindre.

– Det uten tvil noe helt unikt, med tanke på at Geir (Bakke) tok det kontroversielle valget ved å gå dit. Historien bak, og kampen i seg selv er enorm. Det trøkket som blir utpå matten, og tribunen ikke minst, er noe man må glede seg til og er heldig som får oppleve, sier 25-åringen.

