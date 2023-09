Skjønte ingenting etter overgangsbomben: – Det kom som et sjokk

Mimmi Löfwenius Veum (29) og Laura Gashi (21) har et helt spesielt forhold. Nå skal de møtes på hver sin side av derbyet.

30. juni: Mimmi Löfwenius Veum hadde en super dag på jobben. Sammen med sine medspillere tok hun en skikkelig skalp ved å slå erkerival Vålerenga. Den mangeårige LSK Kvinner-profilen ordnet også kampens siste mål.

Etter kampslutt jublet spissen vilt sammen med fansen og lagvenninnene. Og det iført en t-skjorte med teksten «Hater Enga».

Det skulle bli hennes siste opptreden i kanaridrakten.

Under én måned senere kom den svært overraskende nyheten om at Löfwenius ble solgt til nettopp Vålerenga.

– Jeg tror folk ble overrasket. Men de fleste forstår at det var et godt valg. Jeg kommer overhodet ikke til å forsvare det valget, det blir for dumt, sier Löfwenius til TV 2.



FULLT PROGRAM: Mimmi Löfwenius har en hektisk hverdag med valp, mann, barn, oppussing og Toppserie-spill for Vålerenga. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Å ta det valget var egentlig ikke vanskelig. Jeg hadde nesten bare fordeler på den listen. For meg var det en «no brainer». Og med fasit i hånd er jeg mer enn fornøyd, forteller 29-åringen.

– Reservemamma

En som jublet sammen med Löfwenius i derbyseieren mot Vålerenga, var LSK Kvinner-spilleren Laura Gashi. Den unge midtbanespilleren har et helt spesielt forhold til sin tidligere lagvenninne.

– For meg var hun en reservemamma. Hun passet på at jeg hadde det bra. Mimmi fikk frem det beste i meg. Hun var lederen. Alle visste det. Vi hørte på henne. Hun var lederen i en ulveflokk, sier Gashi til TV 2.

De to var også lagvenninner i Lyn. Og Gashi har alltid elsket å spille på lag med den hardtarbeidende spissen.

– Det har vært et eventyr. Hun er en veldig god spiller og et godt menneske.

– Hun betyr masse for meg. Mimmi har vært der i tunge og gode perioder. Hun ble en reservemor for meg da jeg flyttet alene til Oslo. Hun har passet på meg og spurt hvordan jeg hadde det. Vi sier at jeg er hennes tredje barn. Det eldste barnet, sier Gashi med et smil.

BARNEVAKT: Laura har fortsatt et tett forhold til Mimmis familie. Hun stepper gjerne inn som barnevakt.

Trodde det var tull

Gashi visste at lagvenninnen fort kom til å flytte på seg i løpet av sommeren. Men da klubbvalget ble kjent, skjønte hun lite.

– Jeg var på ferie. Pappa gikk inn på nettet på TV 2 Sport og så overskriften der. Jeg trodde det var tull. Da han sa at det sto på TV 2, så tenkte jeg: «Shit, det stemmer faktisk». Det kom som et sjokk.

– Det er kjipt. Vi satt ovenfor hverandre i garderoben. Vi køddet mye. Det er kjipt at hun ikke er der lenger. Men jeg er veldig heldig som har henne utenfor banen også.

I LSK Kvinner-leiren slo nyheten ned som en bombe.

VANTRO: Laura Gashi nektet nesten å tro det hun leste da overgangen var et faktum.

– De andre ble sjokkerte. Det ble alle. Ingen så det komme.



Etter en stund fikk Gashi uansett forståelse for valget.

– Det var det beste for henne og familien. Og for meg at hun er i nærheten, sier 21-åringen.

For de to fotballspillerne har fortsatt tett kontakt.

– Jeg har absolutt ikke blokket henne etter VIF-overgangen. Jeg unner henne bare godt. Hun ser glad ut og presterer.

Herjer i Vålerenga

Og hun har virkelig prestert. Den svenskfødte spissen har gått rett inn på laget og levert. I debuten leverte hun tre assist. I CL-oppgjøret mot Minsk kom også den første scoringen for Oslo-klubben.

DRØMMESTART: Den målfarlige spissen har allerede levert flere målpoeng for sin nye klubb. Laget har også kommet seg til andre runde i Champions League. Foto: Rodrigo Freitas

– Jeg har det bra. Det er en veldig fin gruppe å komme inn i. Det er godt miljø og profesjonelt, sier Löfwenius.

– Savner du LSK Kvinner?

– Nei, svarer hun.

– Sånn er idretten og fotballen. Man bytter klubb og man har fine folk der man er. Vennene tar man med seg uansett. Vi lever godt med det.

Onsdagens oppgjør blir hennes første derbykamp med blå trøye på.

– Jeg har spilt for LSK Kvinner i mange år og vært veldig tro mot dem. Jeg har virkelig elsket å spille der og vært ekstremt stolt over det. Men alt til sin tid. Nå var det riktig for meg flytte på meg.

– Så kommer den jævla t-skjorten

De famøse t-skjorte-bildene etter den forrige derbykampen, er Löfwenius litt lei av å snakke om.

– Mange har hengt seg opp i den jævla t-skjorten. Folk snakker om dårlig integritet. Men det er to ting jeg aldri kompromisser. Det er familien min og karrieren min.

Den rutinerte spilleren innrømmer at det ofte koker i toppen rett etter kampslutt.

– Jeg er den dårligste personen å intervjue etter kamp. Det er følelsene som prater. Jeg var full av eufori etter seier og sommerferie. Alt var bare helt konge. Så kommer den jævla t-skjorten.

TOPPSERIENS MEST KJENTE T-SKJORTE: Mimmi og lagvenninnene etter 2-0-seieren mot Vålerenga. Foto: Megapiksel

– Jeg tror kanskje noen i publikum hadde den på og kastet den inn. Jeg aner ikke hvor den kom fra. Det er heller ingen bortforklaring. Det var litt morsomt. Det var null stress.

Nå røper den ferske VIF-spilleren at t-skjorten kan dukke opp igjen på et vis.

– Jeg har lovet den bort. Jeg skal gi den i gave til noen. Det begynner å nærme seg kamp. Vi får se om den dukker opp.

– Aldri hyggelig å spille mot henne

Laura Gashi innrømmet det blir spesielt å møte sin mangeårige lagvenninne på banen.

– Det er aldri hyggelig å spille mot henne. Jeg ser for meg at alle gruer seg, inkludert meg. Alle vet at hun er god med ball og løper fra de aller fleste. Det blir rart.



LATTERMILDE: Stemningen før kamp er i alle fall god mellom de to venninnne. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

LSK Kvinner er i storform og har vunnet seks kamper på lag, men Vålerenga har fortsatt en ledelse på fem poeng foran erkerivalene. Det er en ledelse Oslo-klubben vil øke.

– Jeg gleder meg bare. Jeg tror det blir en intensiv kamp. Det kan gå begge veier. Men jeg tror vi stiller sterkere, sier Löfwenius.