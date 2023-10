Skjønner ikke hvorfor Graham Hansen vrakes: – Veldig spesielt

NORSKE STJERNER: Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde, Ingrid Syrstad Engen og Ada Stolsmo Hegerberg fotografert på vei i garderoben under VM-kampen mot New Zealand i sommer. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Norges kamp mot Frankrike fredag endte med 1-2-tap for Norge på Ullevaal.



Dermed er tirsdagens TV 2-sendte bortekamp mot samme nasjon ekstremt viktig for å henge med i Nations League-gruppen på nivå A.

Men før den tid, skal også de prestisjetunge Ballon d’Or-prisene deles ut.

På kvinnesiden av denne kåringen er Norge for evig tid historiske, ettersom Ada Stolsmo Hegerberg var den første vinneren av Ballon d'Or Féminin i 2018, men i årets kåring er kun én norsk spiller blant de nominerte.

Det er Chelsea Guro Reiten, som også var nominert til sesongens spiller i engelsk toppdivisjon etter en ny strålende sesong i Chelsea.

– Jeg heier jo alltid på de norske, så det blir spennende å se. Når Guro er der, så heier jeg på henne, sier landslagets Cecilie Fiskerstrand.

– Vi håper på Guro, istemmer Maria Thorisdottir.

NOMINERT: Guro Reiten er Norges ene nominerte på kvinnesiden i mandagens Ballon d'Or-kåring. Her jubler hun for scoring i Champions League-semifinalen mot Barcelona i april. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Forstår ikke manglende Graham Hansen-nominasjon

Men selv om landslagsspillerne gledes over Reitens nominasjon, er det allikevel et helt annet aspekt ved nominasjonslisten som har vært det mest iøyenfallende.

Caroline Graham Hansen er nemlig ikke nominert, for femte gang på rad i denne kåringen.

– Det burde hun ha vært, men hun går jo litt under radaren i mange nominasjoner. Hun har vel blitt tatt ut på verdenslag, men ikke nominert til dette? Jeg synes Caro skulle vært med i den kåringen, sier Atlético Madrid-spiller Vilde Bøe Risa.

Bøe Risa føler seg sikker på at prisen går til Aitana Bonmatí, noe også de fleste andre av landslagsspillerne, inkluderte Brighton-stopper Guro Bergsvand, sier seg enig i. Men midtstopperen har ingen forklaring på hvorfor ikke hennes tidligere lagvenninne i Lyns yngre avdelinger er blant de 30 nominerte fra France Football denne gangen heller.

– Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg synes Caroline er en bunnsolid spiller. Jeg er kanskje litt subjektiv, men personlig så mener jeg at hun burde vært på en slik liste. Hvorfor hun ikke er der, det vet ikke jeg, sier Bergsvand.

Nåværende Graham Hansen-lagvenninne i Barcelona, Ingrid Syrstad Engen, er kort i sitt svar.

– Caro er verdensklasse. Det vet vi alle som spiller med henne og spiller mot henne. Det sier vel sitt, sier midtbanespilleren.

Manchester United-spiller Lisa Naalsund reagerer nærmest med sjokk når hun får spørsmålet om Graham Hansens manglende kandidatur.

– Hun er ikke nominert engang? Det er jo … Hun er absolutt en av topp ti, topp fem, synes jeg. Det er helt utrolig at hun ikke er der. Jeg vet ikke hva folk tenker at mangler der, for hun har prestert bedre enn de fleste, sier midtbanespilleren.

Kapteinen har tre lagvenninner nominert

Norges kaptein Maren Mjelde har tre klubblagvenninner nominert i Reiten, Millie Bright (England) og Sam Kerr (Australia), men føler seg også trygg på at prisen går til Barcelona-strateg Bonmatí.

– Chelsea-spillerne er selvfølgelig på den listen av en grunn, men det året Bonmatí har hatt med Barcelona? Hun har vunnet Champions League, vunnet VM med Spania og allerede vunnet noen individuelle troféer. Det er vel en stor favoritt i henne.

– Men Caroline Graham Hansen er ikke på listen?

– Altså, jeg følger jo av og til med på disse listene. Caro burde jo være på en sånn liste. Det er spesielt. Vi vet alle hvor gode Caro er, så det er vanskelig å si hvorfor hun ikke er på en slik liste.

– Det er 30 spillere der…

– Ja, det gjør det veldig spesielt, sier kaptein Mjelde.

TOTALDOMINERTE: Caroline Graham Hansen jubler foran drøyt 72'000 tilskuere på Camp Nou i semifinalen av Champions League mot Chelsea. Den norske stjernen scoret samtlige av Barcelonas mål i 2-1-seieren sammenlagt. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Jeg har ikke sett så gode spillere før



En annen som har en tidligere lagvenninne å heie på er Celin Bizet Ildhusøy, som spilte med nåværende Lyon-profil og Frankrike-angriper Kadidatou Diani i PSG.

– Hun er helt turbo, så jeg tror jeg hadde kåret henne. Men det er vel sikkert fordi jeg har spilt med henne.

– Du har jo også spilt med Caroline Graham Hansen?

– Ja, Caro er helt rå. Etter min mening skulle hun selvfølgelig vært nominert. Jeg har ikke sett så gode spillere før, sier den nåværende Tottenham-spilleren.

Kristisk TV 2-ekspert: – Det er en fotballkåring

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland omtaler nominasjonslisten som «merkelig» og er ikke overrasket over at landslagsspillerne reagerer på Graham Hansens manglende kandidatur.

– Du kan på en måte argumentere med at det ble litt støy i VM, og derfor er du ikke nominert. At den tilstedeværelsen i media ikke har vært appellerende for en del. Men det er jo en fotballkåring, og hun er jo ekstremt god til å snakke med beina. Det er ekstremt merkelig at hun ikke er med på listen, og kanskje enda mer merkelig at hun aldri har vært der, sier Ryland i denne ukens første episode av TV 2s fotballpodkast.

Der tar eksperten også til orde for at Ballon d'Or Féminin-kåringen ikke fremstår seriøs nok når flere av de beste spillerne i verden ikke engang er blant magasinet France Football sine 30 nominerte.

– I og med at denne kåringen får så mye oppmerksomhet, så er det rart. Den skal være så representativ som mulig, og uansett om man snakker med spansk eller norsk hjerte så skal hun med på den listen, sier hun, og fortsetter:

RETTER ET KRITISK BLIKK: Ingrid Ryland savner begrunnelse for manglende Caroline Graham Hansen-nominasjon. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

– Jeg vil også understreke at når du klarer å være så viktig på det aller øverste nivået, i Champions League og i sesonginnspurten, etter å ha vært skadet så lenge, så er det ingen lett prestasjon. Hun kom tilbake i en kjempeform, og det viser litt hva hun er god for.

Ryland rister på hodet og mener listen er preget av noen stjerneskudd fra VM, som ikke nødvendigvis har vært gode hele sesongen. Og også klokkeklar på hvem som kommer til å vinne.

– Det oppfattes som litt plankekjøring utenfra at Aitana Bonmati skal vinne. Hun har virkelig stått fram i Alexia Putellas’ skadefravær. Hvis du ser Barcelona- eller Spania-kamper, og et «Bonmati-kamera», så er det helt sykt kjekt å se på. Det er blitt trukket mange paralleller til Andrés Iniesta rundt måten hun beveger seg på og tenker fotball. Måten hun spiller fotball på er pur magi, og hun har stått frem både for Spania og Barcelona. Det er fortjent hvis, eller at, hun stikker av med seieren i denne kåringen her, sier Ryland.

