Skiskytterstjernen røper kjæreste

SEIER PÅ HJEMMEBANE: Skiskytter Sturla Holm Lægreid kan juble for en fin vinter både i sporet og på hjemmebane. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Denne uken har de norske skiskytterherrene vært samlet på ferieøya Mallorca hvor de er i gang med sesongoppkjøringen for fullt. Der har dagene vært preget av beintøffe sykkeløkter opp de spanske fjellene men det har også blitt rom for litt avslapning.

– Det er en god kombinasjon av ferie og treningssamling. Jeg synes vi har fått trent ganske godt her altså, sier Johannes Dale når TV 2 møter han og Sturla Holm Lægreid i solsteiken på en padelbane helt nord på den spanske ferieøya.

KJÆRELIGHETEN BLOMSTER: Johannes Dale (t.h.) skal gifte seg til sommeren. Kanskje kan han dele noen kjærlighetsråd med sin nyforelskede lagkompis Sturla Holm Lægreid? Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Røper ny sivilstatus

For Dale ble fjoråret en aldri så liten berg og dalbane resultatmessig, men 26-åringen sier seg fornøyd og er motivert som aldri før på å ta fatt på en ny sesong.

For Holm Lægreids del ble vinteren en av de bedre - på mange måter.

Resultatene holdt til en andreplass totalt i verdenscupen, kun slått av sin suverene lagkompis Johannes Thingnes Bø.

Men på hjemmebane kan nå skiskytteren røpe at kan har gått helt til topps. 26-åringen har nemlig funnet kjærligheten.

– Jeg har jo funnet meg en da, så det er koselig, sier Holm Lægreid med et lurt smil.

SMILENDE GUTTER PÅ MALLORCA: God stemning blant skiskyttergutta på treningssamling på Mallorca. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Så det lønner seg å være god i skiskyting på datingmarkedet?

– Nja, det vet jeg ikke. Hun fulgte ikke med på skiskyting, så jeg fikk ikke noe creds for det, fortsetter en flirende Lægreid før han legger til:

– Men det er egentlig det som er best for da blir man kjent med personen uten at de har noen tanker om deg på forhånd. Hun visste jo ikke hvem jeg var på når vi begynte å snakke.

Livet smiler

Skiskytteren ønsker å holde kjærlighetshistorien noe tett til brystet, men innrømmer at de møttes på den moderne måten.

– Jeg liker å si at vi møttes på BeReal (sosialt medium), men ja, sier 26-åringen med en rødmende latter.

– Det er kanskje ikke helt sannheten, men halvveis sant.

– Men dere møttes på internett altså?

– Ja, vi møttes på internett. Men det er ganske ferskt, så jeg kan ikke utlevere navn og personnummer helt enda, holdt jeg på å si, ler den forelskede Bærum-karen.

– Men livet smiler. Vinteren har vært god, så det er deilig det, sier Holm Lægreid.

Støtte fra gifteklar lagkompis

26-åringen får også støtte fra lagkompis Johannes Dale, som selv skal gifte seg denne sommeren.

– Det er veldig hyggelig. Det er alltid fint å ha noen utenfor skiskyting som man kan være med utenom, sier Dale før nyforelskede Lægreid skyter inn avslutningsvis:

– Det er en person som tvinger deg til å faktisk ikke tenke på skiskyting. Det er veldig enkelt at hvis man er alene, at man tenker «jeg tar meg en time oppe på stadion for å skyte litt eller spikke på børsa en liten time».

– Man blir veldig i sin egen boble, og når du har en person som kanskje ikke synes det er så gøy så må man gjøre litt andre ting, ler de to skiskytterene i kor.