Skiskytterne preget etter vådeskudd: – Skumle saker vi driver med

På vei inn til siste skyting var det firedobbelt norsk.

Tarjei Bø, Johannes Dale-Skjevdal og Vebjørn Sørum gikk i front på den nest siste runden. Bak dem kom Johannes Thingnes Bø i et forrykende tempo, og tok igjen lagkompisene like før standplass.

Thingnes Bø var den eneste som klarte å fylle.

– Ekstra stort

Storebror Tarjei hadde én bom og gikk ut 18 sekunder bak. Deretter fulgte Dale-Skjevdal, også han med én bom. Sørum bommet to ganger og skjøt seg bort fra kampen om pallplassene.

Dermed var det Bø og Dale-Skjevdal som gjorde opp om andreplassen.

Dale-Skjevdal fikk voldsom fart på skiene og parkerte Bø i en motbakke. På oppløpet hadde 26-åringen såpass god margin ned til sin ni år eldre lagkompis at han kunne flørte litt med publikum.

Også Thingnes Bø jublet stort på oppløpet.

EUFORI: Seiersvante Johannes Thingnes Bø jublet litt ekstra på oppløpet i Lenzerheide. Foto: Fabrice Coffrini / AFP / NTB

– Det er ekstra stort når du slår folk som er ekstremt gode, sier stryningen til NRK.

På kvinnenes fellesstart ble det full forvirring:



Preget

Sturla Holm Lægreid fikk ikke stille til start etter å ha avfyrt et vådeskudd under tørrtrening på hotellet.

– Det preger oss. Det er skumle saker vi driver med. Det er ekte våpen, påpeker Thingnes Bø til NRK.

– Det er en vekker for oss alle, og veldig kjedelig når det skjer. For det skal liksom ikke skje. At det kan skje den beste blir feil det òg, for det skal sitte så i blodet at vi ikke skal gjøre det. Det er utrolig kjedelig for ham at han måtte stå over løpet, men utad viser det at vi tar det på alvor. Sturla stod rakrygget og mente selv at det var rett, så han tok det veldig bra, fortsetter han.

Ingen ble skadet.

UHELL: Sturla Holm Lægreid avfyrte et vådeskudd under forberedelsene til fredagens sprint. Foto: Fabrice Coffrini / AFP / NTB

Holm Lægreid var knust etter hendelsen og tok til tårene i et intervju med NRK.

– Han er en følsom fyr. Du ser det utenpå ham når han ikke har det helt bra. Vi skal ta vare på ham. Og så har alle fått seg en liten vekker på at vi må ha rutinene i orden, sier Tarjei Bø til statskanalen.