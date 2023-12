Skiskytterdrama: – Kjører meg rett ned

Både Justine Braisaz-Bouchet og Ingrid Landmark Tandrevold skjøt ti blanke treff på sprinten i Lenzerheide.

Etter andre skyting ledet den franske kvinnen med drøyt tolv sekunder. Tandrevold tapte jevnt og trutt på den siste sløyfa - og sikret inn til andreplass.

En god avslutning sørget for at avstanden var den samme i mål som etter skyting to. Fossum-jenta gikk løpet med den gule trøya som signaliserer at hun er verdenscupleder.

– Et godt skiskytterløp, kommenterer Synnøve Solemdal hos NRK.

SOLID: Ingrid Landmark Tandrevold er i flyten om dagen. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

– Enormt løp

Braisaz-Bouchet hadde i tillegg andre beste langrennstid - kun slått av Annamaria Lampic med 14 sekunder.

– Et enormt løp, sier NRK-ekspert Ola Lunde om Justine Braisaz-Bouchets innsats.

VANT: Franske Braisaz-Bouchet tok seieren. Arkivfoto. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

Lisa Vittozzi fra Italia ble nummer tre.

– Jeg tror jeg var utrolig redd for å gå på smellen i dag. Jeg turte aldri å gå på skikkelig. Det tror jeg var ganske smart. Jeg tror det er ganske lett å gå seg skikkelig stiv i beina her, sier Landmark Tandrevold til NRK.

Flere av de norske landslagsløperne fortalte om vanskelige skiforhold i Lenzerheide.

– Utrolig glasert, sier Landmark Tandrevold.

Marit Ishol Skogan imponerte nok en gang: Steinkjer-løperen sikret seg en sjetteplass – som er karrierebeste.

– Jeg er kjempefornøyd med ti treff, sier Skogan til NRK.

Gråtkvalt svenske

Ikke like bra gikk det for det svenske skiskytteresset Hanna Öberg.

– Det var tøft i dag, sier hun gråtkvalt til NRK.

I mål var hun helt nede på 29. plass med to bomskudd - over to minutter bak.

Ikke nok med det - svensken forteller at hun krasjet med norske Emilie Kalkenberg i en nedoverbakke.

– Jeg fikk ikke plass på innsiden. Så da krasjet vi. Det var skikkelig dumt. Sykt unødvendig, sier Öberg som også knakk staven i sammenstøtet.

Kalkenberg ble nummer 35.

– Plutselig merket jeg det kom en ski under meg. Hun kommer i større fart bak meg. Da kjører hun meg bare rett ned. Da lå vi der begge to. Ingen heldig situasjon for noen av oss.

– Hun tok kanskje en litt dårlig vurdering på om det var plass eller ikke, sier jenta fra Mo i Rana.