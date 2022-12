Skarsteins utrolige jule-drama: – Biler lå på taket

ANNERLEDES JUL: Birgit Skarsteins vei til julefred ble ikke som hun hadde sett for seg. Foto: Skjermdump FaceTime / TV 2

Paralymipics-dronningen Birgit Skarstein skulle endelig, for første gang siden 2019, se sin amerikanske vertsfamilie igjen.

Huset til familien van Dyke var trønderens hjem da hun var på utveksling i Portland i ungdomsårene.

Men veien til julefeiringen i USA ble ikke som planlagt.

– Det har vært ganske tullete. Jeg trodde jeg skulle ha en vanlig lang tur til vestkysten av USA. Det viste seg å bli en usedvanlig lang tur, sier Skarstein til TV 2.

– Skjønte fort at det ble trøbbel

Uværet herjer i USA. Stormen Elliott har ifølge CNN krevd minst 16 menneskeliv så langt. Voldsom kulde og storm har også satt flytrafikken i fullstendig lås. Uværet satte kjepper i hjulene for Skarstein.

– Det er komplett kaos! Flysituasjonen er det totale kaos. Én ting er flyene som står stille, men passasjerer kommer seg ikke hjem... De vet ikke når flyene kan gå igjen, sier hun.

Skarstein skulle opprinnelig fly til Portland fra Oslo via San Francisco. I Golden Gate Bridge-byen ble 33-åringen sittende fast 22. desember. Hun ble fortalt at hun ikke ville få nytt fly før over jul, 27. desember.

– Det var en spesiell stemning på flyplassen. Jeg kom tenkte jeg hadde god tid. Det tenkte nok mange, men man skjønte fort at det ble trøbbel.

ALTERNATIV FEIRING: Birgit Skarstein var forberedt på å feire jul en helt annen plass enn først planlagt. Her med et tegnet juletre i San Francisco. Foto: Privat

Flere fikk samme nedslående beskjed som Skarstein. Julefeiringen ville bli spolert.

– Stemningen gikk fra å være håpefull til det triste og det litt desperate, egentlig. Alt ble kansellert, tog og busser, alt ble fult. Folk samlet seg i leiebiler og kjørte i tilfeldige klynger, litt som på film.

Alternativ løsning: – Biler lå på taket

Men at Skarstein ikke skulle nå frem til jul var ikke et alternativ for vertsfamilien van Dyke. De kom opp med en kreativ løsning.

Et propellfly til byen Medford, fire og en halv time unna Portland, ble redningen. Van Dyke-familien trosset uværet og satte seg i bilen for å hente Skarstein hjem til jul – på selveste julaften.

Synet langs veien var oppsiktsvekkende.

– Det var masse biler som lå på taket, og biler som hadde snurret. Det var kjedekollisjoner. Man får veldig respekt for hvor sterke naturkreftene kan være, sier Skarstein.

«Vertsbroren», Hunter van Dyke, forteller videre:

– Vi så 15-20 biler utenfor veien. Tre-fire var opp-ned. Så var det en semitrailer som var opp-ned også! Heldigvis, da vi kjørte, var det ikke dårlige forhold. Det gikk veldig bra!

Parautøveren var skeptisk til at vertsfamilien skulle kjøre for å hente henne.

SAMLET: Etter en lang reise, er Birgit Skarstein omsider sammen med sin gamle vertsfamilie igjen. Foto: Skjermdump FaceTime / TV 2
SAMLET: I utgangspunktet feirer Birgit Skarstein annenhver jul i USA, men korona har stoppet henne de siste årene. Her fra julefeiringen i 2016. Foto: Privat

– Det er skummelt. Du er ganske maktesløs overfor en svær storm. Jeg ville ikke de skulle risikere noe. Jeg fikk dårlig samvittighet, sier Skarstein.

Kjøreturen gikk bra. Den utrolige julereisen fikk en lykkelig slutt.

– Hvor deilig var det å endelig komme frem, Birgit?

– Det var fantastisk! Da jeg kom av det propellflyet og så broren min som sto der og ga meg den største bjørneklemmen! Det var skikkelig, skikkelig deilig, sier en rørt Skarstein, og oppsummerer:

– Jeg satt på flyplassen og lurte på om jeg måtte feire jul på flyplassen i San Francisco. Det jeg savnet da var ikke pynt eller tingene rundt. Det var folkene. Jeg hadde byttet bort sprø ribbesvor, juletre og alle gaver for å være med folkene man er glad i. Jeg er utrolig heldig. Det føles som en bonus.