Skaper uenighet: – Ikke et lett valg

Martin Ødegaards Arsenal gikk videre på dramatisk vis etter seier i straffesparkkonkurranse mot Porto tirsdag kveld.

I hovedrollen var igjen nordmannen, som blant annet serverte Leandro Trossard på nydelig vis:

Rune Almenning Jarstein og Stefan Johansen er to nordmenn som tidligere har spilt med Ødegaard på det norske landslaget.

– Det som imponerer mest er roen han har i trange situasjoner, overblikket, og hvordan han er i forkant av de fleste situasjoner når han får ballen, sier Jarstein til TV 2.



– Ekstremt krevende

Johansen lar seg begeistre av arbeidskapasiteten til lagkameraten han først ble kjent med under tiden i Strømsgodset.

BEGEISTRET: Sarpsborg-spiller Stefan Johansen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Fra en ekstremt krevende posisjon er jobben som Martin legger ned og måten han går foran veldig imponerende. Det viser at han har tatt sinnssykt store steg, mener nordlendingen.

Jarstein er også imponert over drammenserens lederegenskaper.

– Når Martin snakker, hører folk etter. Han går foran med et godt eksempel, har en utstråling og et kroppsspråk som er bra. Man trenger ikke alltid være den som hyler høyest eller kjefter, men jeg tror han er en leder som alle respekterer, sier den tidligere landslagskeeperen.



– Har vi sett en bedre norsk spiller noen gang?



TIDENES BESTE: Mener Rune Almenning Jarstein at Martin Ødegaard er. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Nei, det tror jeg ikke. Posisjonen han spiller i og nivået vist over tid er verdensklasse rett og slett, er Jarsteins vurdering.

Samtidig bøtter Erling Braut Haaland inn mål for Manchester City for andre sesong på rad.

Jærbuens lag er sammen med Liverpool den store konkurrenten om Premier League-troféet. De lyseblå er også blant lagene igjen i kvartfinalene i Champions League.

– Hvem hadde du valgt av de to? Spør TV 2 Jarstein:

– Nei, det får andre ta seg av. Haaland er kanskje verdens beste spiss og de spiller forskjellige posisjoner. Jeg har vært heldig og spilt med begge, det er ikke et lett valg. Ja, takk begge deler.

Johansen sliter også med å velge blant sine to tidligere landslagskompiser.

FORTID SAMMEN: Erling Braut Haaland, Rune Almenning Jarstein, Martin Ødegaard og Stefan Johansen sammen på landsalget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er to fine gutter som jeg kommer godt overens med. Jeg skal ikke velge den ene eller andre. Det er bare utrolig gøy å følge deres utvikling.

– De er på en liste der oppe som er så eksklusiv, at to fra lille Norge er på det nivået er helt ekstremt. Dermed er det kanskje naturlig at de blir sammenlignet, selv om det er vanskelig å velge mellom to vidt forskjellige spillertyper.

– Ikke best på Arsenal engang

Ødegaard toppet børsen både hos The Times og Daily Mail mot Porto.

Kaya Kaynak er Arsenal-reporter i anerkjente Football London. Den britiske journalisten har drammenseren et lite knepp foran jærbuen.

– Det er vanskelig å si hvem som er best nå, men denne sesongen har nok folk snakket mer om Ødegaard. Haaland har jo vært litt skadet, og vi er mer vant til hans briljanser, sier Kaynak til TV 2 og tilføyer:

– Nå verdsetter folk endelig hvor god Ødegaard faktisk er. Akkurat nå er nok Ødegaard, så vidt, høyere ansett enn Haaland i England.

Henry Winther i The Times dysser mer ned Arsenal-kapteinens posisjon i laget.

– Ødegaard er blant de beste i ligaen, men han er ikke best på Arsenal engang. Rice og Saka er det, men han er viktig. Haaland er verdensklasse, sier Winther til TV 2.

Andre engelske journalister om duellen til TV 2: Miguel Delaney, The Independent:

– Haaland blir åpenbart sett på som Premier Leagues beste spiller akkurat nå, men det er for en spesiell egenskap: Hans avslutninger i boksen. Jeg tror ikke det er noen tvil om at Ødegaard er en bedre fotballspiller. Han kan gjøre mye mer med ballen og har en gnistrende teknikk. Sam Dean, The Telegraph: – Martin Ødegaard er nå for mange den beste playmakeren i Premier League. Ingen spiller i Europas topp fem ligaer har skapt flere sjanser fra åpent spill og hans prestasjoner de siste månedene har vært utrolig. – Ødegaard og Haaland blir sjelden sammenlignet fordi de er så forskjellige som fotballspillere. Jeg vil si at det føles som at det er en større fascinasjon rundt Haaland, fordi han er så ulik noe vi har sett før. Hos Ødegaard verdsetter man mer de tekniske egenskapene. Den ene er en maskin, den andre en artist.

Fagermo foretrekker Haaland

Dag-Eilev Fagermo har vært Eliteserien-trener i en årrekke og sto på motsatt halvdel da verdensstjernene spilte for Molde og Strømsgodset.

ERFAREN: Tidligere Vålerenga- Odd- og Strømsgodset-trener Dag-Eilev Fagermo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg tror det er den beste nordmannen vi har sett, sier Fagermo om Ødegaard før han blir bedt om å velge.

– Da vil jeg ha Haaland, fordi det er vanskeligere å finne en slik spiss enn en midtbanespiller.

Fagermo begrunner:

– Det er vanskelig å sette de to opp mot hverandre. Haaland er en maskin og avslutter, Ødegaard en kreativ teknikker. Det er i hvert fall to verdensklassespillere.

I Premier League er det Arsenal som leder med like mange poeng som Liverpool. City ligger hakk i hæl poenget bak.

– Jeg tror Arsenal kommer til kort i Champions League. Prestasjonen mot Porto var ikke like god som en del av de andre lagene har inne. I Premier League har de også for liten spillerstall til å matche Liverpool og City, mener Fagermo.

TOPPKAMP: Erling Braut Haalands Manchester City møter Martin Ødegaards Arsenal 31. mars. Foto: Dave Thompson

De lyseblå fra Manchester tar imot Arsenal 31. mars.

– Det er umulig å spå i ligaen og i Champions League. I Premier League er det så jevnt og mange sier City er best, men plutselig avgir de poeng. I mesterligaen kan det være flaks og uflaks. Det kan bli hvem som helst, sier Jarstein.

Johansen vekter lagene slik:

– Manchester City har kanskje favorittstempelet, men fortjente å tape mot Liverpool. Det blir utrolig jevnt og en spennende innspurt.