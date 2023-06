– Skaper lite troverdighet

Lubna Jaffery er ny kultur- og likestillingsminister og sier at idrett er viktig for henne. Det kommer idrettspresidenten til å huske.

Onsdag annonserte Jonas Gahr Støre ny kultur- og likestillingsminister etter at Anette Trettebergstuen trakk seg.

Slik TV 2 erfarte tirsdag ble Lubna Jaffery (Ap) utnevnt til ministerposten.

TV 2 var til stede da Jaffery fikk nøkkelen til sitt nye kontor av Anette Trettebergstuen.

– Hvordan skal vi merke at vi har fått en ny kulturminister?

– Det blir ikke noe forskjell i politikken. Vi er det samme partiet, og vi har Hurdals-plattformen. Men jeg er selvfølgelig en annen person enn Anette. Så jeg kommer til å bruke mine erfaringer inn i kulturpolitikken. Idrett er for eksempel noe som er veldig viktig for meg, og som jeg kommer til å bruke en del tid på, sier Jaffery til TV 2.

Selv innrømmer Jaffery at hun ikke har erfaring fra idrettspolitikken, men har sett viktigheten med idretten.

– Jeg har vært lokalpolitiker og har sett viktigheten av idrettens betydning. I tillegg har jeg selv vært ung og drevet med idrett og ser hva det betyr i noen sitt liv, sier den nybakte ministeren.

Hun får med seg statssekretær Even Aleksander Hagen og skal også tilsette en statssekretær til.

– Vi skal være to statssekretær og vi vil ha en som skal jobbe spesielt med idrettsområder. Det kommer vi tilbake til om ikke så altfor lenge, sier hun.

IDRETTSPRESIDENT: Zaineb Al-Samarai Foto: Bjarte Ragnhildstveit / GMN

– Kommer til å huske de ordene

Zaineb Al-Samarai ser fram til samarbeidet med den nye ministeren.

– Jeg er sikker på at Lubna Jaffery deler vår ambisjon om at alle skal ha mulighet til å oppleve idrettsglede, og vi gleder oss til å få til dette sammen, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai i en pressemelding.



Onsdag møter TV 2 Al-Samarai på Sagene der de arrangerer gratis trening for barn. At Jaffery har gått sterkt ut og sagt hvor viktig idretten for henne har vært, ser idrettspresidenten som positivt.

– Jeg tenker at det er fantastisk at hun er så offensiv og ser viktigheten av dette. Og håper at det gjør til at vi kan jobbe tett sammen og i felleskap kan gjøre norsk idrett bedre, sier hun og fortsetter:

– Det er derfor det er veldig gøy at hun er så offensiv, for vi kommer til å huske de ordene.

Ønsker en sulten politiker



President i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, takker Trettebergstuen for samarbeidet.

– Vi opplevde Trettebergstuen som tilgjengelig og nysgjerrig på et felt som hun ikke kjente så godt. Det forsto hun, så vi takker for samarbeidet, sier Klaveness til TV 2.

ETTERLYSER SULT: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Markus Engås / TV 2

Klaveness har forventninger til at den nye ministeren kommer med «politisk sult og stor nysgjerrighet».

– Vi ønsker å ha idretten i departementet og at de er oppdaterte på det som er vår største inkluderingsarena uten om skolen. Vi har tydelige forventninger til at ministeren har real nysgjerrighet og endringskraft, sier hun.

Klaveness peker spesielt på tre punkt som er viktige for idretten og for fotballforbundet.

– Vi trenger sårt et anleggsløfte. Vi er et stort og rikt land, men vi har anleggsmangel og det trenger vi om vi skal kunne arrangere mesterskap. For fotballen sin del er også det grønne skiftet med utfasingen av gummigranulat viktig, i tillegg er mangfold, rekruttering og fravær i idretten viktig for oss, forteller hun.

Klaveness er ikke kjent med bakgrunnen til Jaffery, men vil ta henne godt imot.

– Vi fikk det bra til med Trettebergstuen. En kan ikke kunne alt og vi skal hjelpe henne på veien, avslutter hun.

– Savner en som kan idrett



– Idretten er ikke hennes sterkeste side.

Det sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud om Jaffery.

Han mener at både regjeringen og idretten kunne vært tjent med en sterk politiker som kan stå opp for idretten.

– Verken denne eller forrige regjering har hatt en slik politiker. Det skaper lite troverdighet og idretten har havnet bak i køen. Det har også vært mye uro i skjæringspunktet i politikk og idrett, forteller han.

KOMMENTATOR: Politisk kommentator i TV 2 Aslak Eriksrud. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi har savnet en kultur- og likestillingsminister som har bakgrunn fra idretten, sier Tage Pettersen, president i Norges Hockeyforbund.

Pettersen (H) er også stortingsrepresentant og kjenner den nye ministeren fra politikken.

– Jeg kjenner henne som en omgjengelig og positiv person, men kunnskapen hennes om idrett kan jeg for lite om, sier han.

– Det er en stor portefølje og en kan ikke være like opptatt av alt. Vi ønsker oss en statsråd som kan og er interessert i norsk idrett og selv vet hva de har skrivet i Hurdalsplattformen.

Han fortsetter:

– De har jo kommet med hårete ambisjoner om internasjonale mesterskap som ikke har blitt fulgt opp, sier han.

Likevel er han positiv til den nye ministere.

– Vi må alltid være positive og ha en åpen innstilling.

Tove Moe Dyrhaug i Norges Skiforbund ønsker en handlekraftig minister.

– Vi trenger en handlekraftig kulturminister som står tett på idretten og forstår våre behov. Skiforbundet ser fram til å vise og fortelle ministeren om alt det spennende som skjer i Ski-Norge, skriver hun i en SMS til TV 2.