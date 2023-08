Skandalescener i Vueltaen: – Jeg ser ikke en dritt!

– Jeg ser ikke en dritt, sier en forbannet Remco Evenepoel i målområdet etter rittet.



Team DSM stakk av med seieren på lagtempoen i Vuelta a Espana lørdag.

– Det skjønner jeg. Vi har ikke sett noe vi heller: Det har vært bekmørkt, regn og hele pakken, sier TV 2s sykkelkommentator Magnus Drivenes om Evenepoels utblåsning.



Team DSM startet sin etappe i dagslys, mens forhåndsfavorittene hadde senere starttider, og ble nødt til å kjøre i mørket.

– Jeg forstår. Vi startet da det høljet ned med regn. Det var ikke hyggelig å sykle for oss heller, men jeg kan forstå ham. Det er uflaks at det ble slikt vær, sier DSMs Romain Bardet til dansk TV 2.



MØRKT: Flere lag ble nødt til å kjøre i mørket på lørdagens lagtempo. Foto: PAU BARRENA

– På grensen til skandale

På de glatte veiene i Barcelona fikk flere lag problemer underveis i løypa. Alpecin-Deceuninck og Arkea-Samsic hadde begge ryttere i bakken.

I tillegg var det svært mørkt for syklistene. Langs løypa var det svært dårlig belysning.

– Dette er på grensen til skandale. Det var helt mørkt og knapt lys langs veien, sier Magnus Drivenes.

JUBEL: Team DSM kunne juble for seier på første etappe i Vueltaen Foto: PAU BARRENA

Sjokkseier

Det tyske sykkellaget vant lagtempoen foran hundredeler foran Movistar og Soudal Quick-Step.

– Det er en skrell. Definitivt, sier TV 2s sykkelkommentator Mads Kaggestad om rittets utfall.



Dermed kan Lorenzo Milese, som gikk først i mål for Team DSM, ikle seg den rød ledertrøyen etter første etappe.

Jumbo-Visma var et av flere lag som slet i de vanskelige forholdene. Storlaget havnet over halvminuttet bak Team DSM, i tillegg til at lagets kaptein, Jonas Vingegaard, punkterte underveis i løypa.