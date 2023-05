Finalister i alle de tre europeiske cupene. Fem av de tolv lagene i semifinalen var italienske. Og Napoli ble slått ut av Milan i kvartfinalen i Champions League.

Det er fasiten for italiensk fotball i Europa denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller kjenner italiensk fotball svært godt. Han forteller at kvaliteten i italiensk fotball har utjevnet seg.



– Det er mange gode lag. Få fantastiske, men de har fordelt kvaliteten bra. Da jeg jobbet med italiensk fotball for noen år siden, handlet veldig mye om Juventus, og hvis det ikke var dem, så var det Inter. Nå er det jevnere fordelt, sier han, og legger til at det også er en geografisk stor spredning på lagene som har hatt stor suksess denne sesongen, sier Stamsø-Møller og peker på Napoli:

– Det er oppsiktsvekkende at Napoli har fått sin beste årgang siden Maradona.



NAPOLI-SUKSESS: Khvicha Kvaratskhelia og Victor Osimhen har spilt to av hovedrollene i Napolis suksess denne sesongen. Her jubler de to under Serie A-kampen mot Sassuolo. Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Ikke fritt for skandaler

TV 2s fotballekspert mener også at italiensk fotball har et ufortjent dårlig rykte.

– Suksessen handler ikke om at italiensk fotball plutselig har blitt stort igjen. Det er mye godt trenerhåndverk og mange gode managere. Og veldig mange managere som praktiserer risikabel og underholdende fotball, sier Stamsø-Møller, og trekker frem Atalanta som et eksempel på den underholdende fotballen.

UNDERHOLDENDE: TV 2s fotballekspert trekker frem Atalanta når han snakker om at flere italienske lag spiller risikabel og underholdende fotball. Luis Muriel er en av motorene i laget. Foto: Francesco Scaccianoce/LiveMedia

Men som så ofte før har det også denne sesongen skjedd skandaler i italiensk fotball.

Denne sesongen har for eksempel Juventus en pågående sak mot seg for ureglementert triksing med overgangssummer, såkalt plusvalenza.

– Skandalene har gått hånd i hånd med fotballen uten at det påvirker fotballen i stor grad. Denne sesongen var Juventus nær å ta seg til Europa League-finale. Juventus sine problemer har vært flott for de andre lagene. Det er jo trist at det skal bli sånn, men når Juventus opplever problemer, griper andre lag muligheten, mener eksperten.

Stort økonomisk gap

Stamsø-Møller tror det er lite sannsynlig at italiensk fotball fortsetter å flyte på den gode bølgen.

SUKSESS TROSS SKANDALE: Juventus er involvert i en stor skandale. Likevel var Juan Cuadrado og hans lagkamerater veldig nær å ta seg helt til finalen i Europa League. Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

– Det tror jeg blir vanskelig. Det handler om økonomi. Gapet er ekstremt til spesielt England. Det er jo en grunn til at Super League var på bordet. England har stukket fra mer og mer. Også er det jo sånn at der pengene er, der vil folk. Men det finnes veldig mye bra kvalitet, og mye bra kompetanse i de italienske klubbene. Det gjelder både på leder- og trenersiden. Også gror det tydeligvis bedre enn jeg trodde. Men likevel er det logisk at de ikke klarer å følge opp.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener at økonomi er en viktig faktor i hvorfor Inters suksess betyr så mye for klubben.

– Finanskrisen rammet Italia hardt. Det er mange som fortsatt sliter. Inter har slitt med at stadion forfalt. Det har vært mye publikumstrøbbel og pøbelskap. Så jeg vet at dette betyr så mye for nasjonalfølelsen.

Uansett hvordan det går fremover, håper Stamsø-Møller at suksessen føre med seg noe positivt for italiensk fotball.

– Jeg håper folk får øynene opp for italiensk fotball. Det de har klart denne sesongen, viser at både store og små lag kan få det til. Det håper jeg er inspirerende for mange, sier han.

– En mulighet til å slå et av Premier Leagues beste lag

Tirsdag ble Inter klar for finalen i Champions League etter å ha slått ut byrival Milan.

Inter-spiller Robin Gosens var naturligvis i ekstase etter semifinaleseieren.

– Jeg klarer ikke å finne de riktige ordene til å beskrive det. Det er klart en fantastisk følelse, spesielt når en kommer til en finale etter å ha slått rivalen. Det gjør det enda mer vakkert. Jeg klarer ikke å beskrive hva det betyr for meg personlig. Det er helt uvirkelig, men også veldig fortjent. Jeg klarer bare å smile når jeg tenker på det, sa Gosens til TV 2 etter kampslutt tirsdag kveld.

På det tidspunktet var det ennå ikke klart at Manchester City blir deres motstander i finalen.

Erik Thorstvedt, som satt i studio, påpekte viktigheten av en eventuell kamp mot City.

– Denne finalen blir en mulighet til å slå et av Premier Leagues beste lag, sier Thorstvedt, som i likhet med Stamsø-Møller mener at Premier League anses som den store stygge ulven i fotballverden.

Gosens var strålende fornøyd med å være i finalen, uavhengig av hvem som ble deres motstander.

– Hadde du fortalt meg for fem år siden at jeg skulle spille i en CL-finale mot City eller Real, hadde jeg ikke trodd på deg. Jeg vet med sikkerhet at jeg skal til finalen, helt ærlig bryr jeg meg ikke om hvem vi møter. Vi er glad for være i finalen og det har vi også fortjent. Det blir ingen forskjell om vi møter Real Madrid eller City, de er to av de sterkeste lagene. Vi har fortjent å være i finalen og da skal vi ikke være redd selv om vi møter et sterkt lag, sier tyskeren.