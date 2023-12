Skamløs melding: – Kanskje litt naivt

Torsdag kveld kom bekreftelsen på at Alfred Johansson er Rosenborgs nye trener.

Kanskje Rosenborgs største profil, Ole Sæter, gleder seg over ansettelsen.

– Jeg vet det som har blitt skrevet, ellers er det veldig lite. En ung, fremadstormende trener som liker å spille den fotballen som Rosenborg skal stå for. Bare positive ting, sier han fornøyd til TV 2.

Flere har vært kritisk til Johanssons alder (33), men RBK-spissen mener selv det er en spennende retning.

– Man har mange eksempler på det som har lyktes. Skal man ta sjanser? Jeg synes i hvert fall det. Vi har prøvd mye forskjellig, sier han og utdyper:

– Alt hadde blitt en risiko, uansett hva vi hadde valgt. Alder er bare et tall. Jeg tenker at det er veldig greit med en ung trener, som kanskje ser på fotballen på en litt annen måte.

Sæter beskriver treneren som selvsikker og med en tydelig plan. Det gir store forhåpninger.

– Hva slags fotballag har du et håp og forventning om at dere skal bli under den nye treneren?

– Manchester City, da. Sånn over natten. Nei … Jeg aner ikke, sier han før han fortsetter:

– Jeg vil at vi skal bli et sterkt kollektivt som jobber for hverandre. Det er det som er det viktigste. Men Manchester City over natten er kanskje litt naivt å tro, men jeg er en ambisiøs gutt.



En av spillerne som var en del av RBKs storhetslag på 90-tallet, Bent Skammelsrud, er positiv.

– Jeg vet ingenting om ham, men man er nødt til å være positiv. Jeg kan ikke ønske ham velkommen med et negativt utgangspunkt, sier han til TV 2.

– Håper det snur

Johansson er svensk og kommer fra jobben som trener for FC Københavns U19-lag.

– Det at han er ung kan være en fordel, og det virker som det er mye energi og lyst. Vi får bare håpe at det snur, sier Skammelsrud.

EGGEN-SPILLER: Bent Skammelsrud og Nils Arne Eggen takker av sin tid i Rosenborg tilbake i 2002. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken etter fire seriegull, har Eirik Horneland, Åge Hareide, Kjetil Rekdal og Svein Maalen prøvd å løfte RBK til en ny storhetsklubb uten å lykkes.

– Man må gi mannen en sjanse. Gode navn tidligere har ikke funket så bra. Jeg håper for klubben og for hans del at han lykkes, sier Skammelsrud.

Også i Rosenborgs supporterklubb Kjernen er det optimisme å spore.

– Det er glede, spenning, hva er det vi har ordnet nå? Det er deilig å kjenne på. Vi har lenge kjent på apati og de følelsene. Det er godt inn mot jul og kjenne på spenning, det er vel det man skal, sier Kjernen-leder Bjørn Skar.

Mini steilet



Jahn Ivar «Mini» Jakobsen reagerte sterkt da det ble kjent at Johanssons var trøndernes favoritt til sjefsstolen.

– Er det noen som kjenner til ham i det hele tatt? Det virker veldig rart å ansette en juniortrener til Norges største klubb, var Minis klare mening til TV 2.



– Jeg håper av hele mitt hjertet at han lykkes om det skjer, men det er gambling, sa 58-åringen videre.

REAGERTE: Rosenborg-legende Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Foto: Ole Martin Wold

Minis lagkamerat er utelukkende positiv.

– Det at han ikke har trent A-lag og sånn er lett og ta etterpå om det ikke funker. Jeg klarer ikke være negativ når jeg ikke vet noen ting. Vi må støtte ham og dette kan være noe av det bedre, sier Skammelrud.

– Du er ikke enig med Mini?



– Han får snakke om det han ønsker. Skal jeg være ærlig klarer jeg ikke være negativ til noe jeg ikke vet noe om. Man må jo først se og gi alle mennesker en mulighet.

Torsdag morgen uttalte Mini også «det er en mann som har sittet i en robåt som nå skal ta over et cruiseskip».

Johansson smiler bredt når TV 2 konfronterer ham med utsagnet.

– Jeg tenker at vi skal ha respekt for at alle skal ha lov til å ha deres mening om saker og ting her i livet. Jeg er mest fokusert på det sportslige prosjektet som ligger foran meg og det jeg skal gjøre med Rosenborg, svarer svensken.

Kjernens leder lar seg ikke skremme av manglende erfaring på seniornivå.

– Det er et argument som går igjen. I min bok er det et billig argument. Som mange har sagt: Er du god nok er du gammel nok. Han kommer jo fra en klubb som har en trener som er to år eldre. Han klarer seg høvelig bra, sier Skar og sikter til FCKs Jacob Neestrup.

Supporteren håper nå at trøndere justerer selvbildet ned fra å være en av Skandinavias største klubber. Laget endte på niendeplass forrige sesong.

– Han må få tid og få satt sitt preg på det hele. Det er ingen av de jeg snakker med som fabler om gull og edelt metall neste år, sier Skar.

Totalt sett virker supporterne fornøyd med jobben styret har gjort.

– I denne sammenheng har det vært positivt og det synes vi de skal høre, sier Kjernen-lederen.