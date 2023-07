– Skal slå hardere ned på kranglefanter

Premier League går sammen med andre engelske fotballinstanser for å fremme god oppførsel på og utenfor banen. Et strikt regelverk er på plass før sesongstarten.

De nye reglene tilsier blant annet at minst én spiller skal bli tildelt kort om spillerne flokker seg rundt dommeren, opplyser Premier League på sine nettsider.

– At det nå kommer regler for å beskytte dommerne bedre, er en fullt forståelig reaksjon. Spesielt det som går på å omringe dommer, og fysisk gå opp i ansiktet. Det er noe som må lukes bort, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah om de nye reglene.

Ekspertkollega, Simen Stamsø Møller, tror det kan bli vanskelig for dommerne å tolke regelen.

– Hva er en flokk? Dommerne er forskjellige, og reagerer ulikt. Det blir spennende å se hvordan de praktiserer det. Det kommer helt sikker til å være spillere som føler seg urettferdig behandlet, sier han.

SKAL SLÅS NED PÅ: Manchester City spillerne flokker seg rundt dommer etter Bruno Fernandes' kontroversielle scoring. Foto: Martin Rickett

– På tide å sette ned foten



Premier League, Englands fotballforbund (FA), Den engelske fotballigaen (EFL) og dommerforeningen (PGMOL) har gått sammen om flere endringer. De vil også gjelde i lavere divisjoner og kvinnenes superliga.

– Sist sesong var det en stor økning i uakseptabel oppførsel mot dommere fra spillere, managere og støtteapparat i Premier League og i andre ligaer, heter det i en felles pressemelding.

– Spillerne får heretter ikke konfrontere eller «invadere dommerens fysiske rom eller berøre dommeren», står det videre.

Stamsø Møller mener enkelte treneres oppførsel har gått langt over streken.

– Jeg synes det er en god idé. Det er på tide å sette ned foten: Vi har sett for mange eksempler på trenere som har fått gjort akkurat hva de vil, mener Stamsø Møller.

SINT: Stamsø Møller trekker blant annet frem Jürgen Klopps utblåsning mot fjerdedommer i kampen mot Tottenham som et eksempel på uakseptabel oppførsel på sidelinjen. Foto: CARL RECINE

I tillegg til at reglene rundt omringing av dommeren er endret, er det nå også bestemt at managerne ikke får komme inn på banen for å konfrontere kamplederen ved halvtid eller full tid.





– Kan bli firkantet

I trenerseksjonen er det gjort flere endringer. Heretter kan bare én trener stå ute i teknisk sone om gangen, og trenerne kan bare diskutere ved egen benk. Det kan gi utfordringer for klubbene som har lang vei fra benken til gressmatta.

– Det må være rom for naturlige og spontane reaksjoner. De nye reglene som går på det tekniske området rundt benkene, ser jeg for meg kan bli for firkantet i kamper der det skjer mye, og trenerapparatet har behov for å få gitt beskjeder ut på banen, sier Amankwah.

Dommersjef Howard Webb mener at det er på tide at engelsk fotball tar grep.

– Fotballen har kommet sammen og anerkjent at det er på tide å endre seg. Det er et felles ønske fra alle deler av spillet om å takle uakseptabel oppførsel og vi vet at vi må spille vår rolle i å innfri det, sier han i pressemeldingen.



Det opplyses samtidig at FA kan ta ytterlige steg mot regelbrudd.