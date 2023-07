Skal løpe 475 km – fikk støtte av Jakob Ingebrigtsen

REKORDFORSØK: Kevin Ramsfjell skal bruke sommeren på et veldedig prosjekt. Foto: Lasse Olsrud Evensen

Kevin Ramsfjell er lei av å se at unge mennesker har det vanskelig. Denne sommeren løper han fra Bergen til Oslo for å gjøre en forskjell.

I fjor ble han tidenes raskeste til å gå fra Nordkapp til Lindesnes på rulleski.

Denne sommeren skal han løpe fra Bergen til Oslo. Målet er todelt: Å klare det så raskt som mulig, samtidig som han samler inn penger til Mental Helse Ungdom.

– Det er dessverre veldig vanlig at folk sliter mentalt, sånn har det vært lenge og det blir bare verre og verre, sier Kevin Ramsfjell til TV 2.

«Alle vet om noen som har hatt det tøft, og som ender opp med å ta siste utvei», sier Ramsfjell i videoen som lanserte prosjektet.

– Kan ikke planlegge når jeg skal sove

24. juli går starten fra Bryggen i Bergen. Da venter 475 kilometer og 14 000 høydemeter for ultraløperen. Hans lengste løpetur noensinne.

– Jeg har lyst til å finne ut hvor langt det er mulig å dra strikken og presse kroppen. Det blir så lange dager som mulig, og så sover jeg når jeg må, forklarer Ramsfjell.



Målet er å løpe distansen på under fem dager.

Med seg på turen får han to stykker som støtteapparat. De følger samme løype i en bobil som Ramsfjell innimellom skal sove i.

– Jeg skal prøve å fullføre så fort som mulig. Jeg kan ikke planlegge når jeg skal sove, for det er ikke sikkert jeg får sove når jeg kommer fram til det punktet, forklarer ultraløperen.



SKISKYTTER: Kevin Ramsfjell satset på skiskyting i mange år, men følte ikke at brikkene falt skikkelig på plass før han begynte med ultraløping. Foto: Privat

Til tross for at han får med seg støttespillere på turen, går store deler av løypen på stier og veier i fjellet, hvor bobilen som følger 22-åringen ikke kan kjøre.

– Jeg er ikke redd. Jeg skal bare nyte naturen, ha fokus på løpinga og å sette rekord. Det er jo dette jeg trener for, poengterer han.

Friidrettsstjerne bidrar

Allerede dagen etter at prosjektet ble presentert på Instagram, var over halvparten av det opprinnelige målet, som er på 100.000 kroner, nådd.

I SKOG OG MARK: Store deler av løypen mellom Bergen og Oslo går på stier og veier i fjellet. Foto: Lasse Evensen

På listen over de som har støttet spleisen, er friidrettsutøver Jakob Ingebrigtsen. Han donerte 10.000 kroner til prosjektet.

– Jeg hadde lyst til å være med å støtte. Jeg kjenner ham ikke, men jeg fikk opp prosjektet på sosiale medier og synes det er kult at noen drar det så langt og gjør så mye for å få oppmerksomhet rundt det som er det viktige, saken han samler inn penger til. Da fortjener han litt støtte, sier Jakob Ingebrigtsen.



BIDRAR: Jakob Ingebrigtsen har gitt 10.000 kroner til Mental Helse Ungdom via innsamlingen. Foto: Beate Oma Dahle

Ramsfjell er glad for at han kan bruke idretten til å bidra til noe større.

– Jeg har alltid drevet med individuell idrett, og det er veldig selvsentrert, føler jeg. Da jeg gikk Norge på langs i fjor, oppdaget jeg at folk ble interessert og engasjert. Da skjønte jeg at jeg har en stemme. Dette er en fin anledning til å bruke idretten til noe mer. Å spre et budskap som ellers blir litt glemt, sier Ramsfjell.