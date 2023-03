Skal kjempe om nok et VM-gull: – Vil reise kjerringa

Se VM i vintertriatlon fra Skeikampen: menn, elite - kl. 13.00 på TV 2 Direkte

Klokken er 9:00. I Holmenkollen ligger tåken som et tykt lag.

I den snøbelagte løypen er Hans Christian Tungesvik (31) for fullt i gang med dagens økt.

VM i vintertriatlon er rett rundt hjørnet, og 31-åringen gjør sine siste forberedelser.

– Det blir stas å få konkurrere på hjemmebane, sier han.

Tidligere verdensmester

I helgen arrangeres nemlig VM i vintertriatlon på Skeikampen utenfor Lillehammer. Der skal Tungesvik kjempe om nok et edelt metall.

I VM i Andorra i 2021 ble det gull. I fjorårets mesterskap gikk det ikke like bra.

– Jeg kjørte rett i en stein så dekket punkterte. Det var ikke mulig å fortsette. Så det ble veldig antiklimaks.

Det er derfor en revansjelysten kar som møter TV 2 i forkant av helgens renn.

– Jeg er veldig motivert til å reise kjerringa og få til noe ordentlig bra på Skeikampen.

MOTIVERT: 31-åringen er svært motivert i forkant av VM på hjemmebane. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Oppdaget ved en tilfeldighet

Vintertriatlon er en idrett der utøverne skal konkurrere i både langrenn, løping og terrengsykling i snøen.

Det er en liten gren i Norge og det var egentlig nokså tilfeldig at det var nettopp denne idretten Tungesvik skulle drive med.

– Jeg oppdaget det via en kompis litt tilfeldig egentlig, sier Bærumsmannen.

31-åringen drev nemlig aktiv med triatlon i mange år.

– Men når jeg innså at jeg kunne bytte ut svømmedelen med langrenn, så tenkte jeg at det måtte være noe for meg.

LØPE I SNØEN: I vintertriatlon foregår alle øvelsene i snøbelagte løyper. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Til tross for at idretten er liten i Norge, så har det blitt avholdt VM her tidligere.

Men i helgens verdensmesterskap på Skeikampen står det kun 21 utøvere på startstreken for elite herrer. Av dem er det syv nordmenn.

– Naturlig nok når det er VM på hjemmebane så er Norge overrepresentert, men det er en god del utøvere fra andre nasjoner. Det er på ingen måte kun en norsk idrett, sier Tungesvik.

Det er blant annet utøvere fra Mexico, Portugal, Romania, Italia og Tsjekkia som deltar i lørdagens vintertriatlon.

TILFELDIG: Det var nokså tilfeldig at Tungesvik oppdaget idretten han nå driver aktivt med. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Satser fulltid med jobb

Men det er ikke bare på vinterstid Tungesvik er aktiv. Når det ikke er snø og minusgrader, driver 31-åringen med vanlig triatlon.

Det er han ikke alene om.

– De aller fleste som driver med og vintertriatlon, driver også med triatlon på sommeren.

Tungesvik selv konkurrerer i både triatlon, flere typer skirenn, sykkelritt og swinrun utenom.

– Når man driver med denne typen idrett så er man jo ganske allsidig, så jeg synes det er gøy å slenge seg med på andre konkurranser.

Det er er en viktig del av hverdagen.

– Konkurranse er en veldig viktig motivasjon for trening for min del.

FLERE TING: Det er ikke bare vintertriatlon Tungesvik er aktiv med. På sommertid går det strot sett i vanlig triatlon. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De viktige sekundene

Men til tross for at den tidligere gullvinneren satser fullt på idretten, så har han også fulltidsjobb.

– Det blir jo mange tidlige og sene økter for å få det til å gå rundt.

Treningshverdagen består stort sett av 1-2 økter om dagen, og spesielt mye trening i helgene.

– Jeg trener jo året rundt, men trener mer spisset inn mot mesterskap. Da terper jeg blant annet på vekslingene.

I VM i vintertriatlon skal alle øvelsene kjøres to ganger, noe som gjør at det er hele fem vekslinger i løpet av konkurransen.

– Hvis man får til disse vekslingene mellom øvelsene bra, så er det ganske mange sekunder du kan spare der.



Se VM i vintertriatlon fra Skeikampen: menn, elite - kl. 13.00 på TV 2 Direkte