– Vi får 2-3 i ræva, og da kollapser vi. Det er skrekkelig når slike ting skjer, sier Ole Sæter til TV 2.



På bortebane har det lugget voldsomt for trønderne den siste tiden. 14 baklengsmål på fire kamper er fasiten.

– Det skal ikke være mulig, egentlig, sier Petter Myhre i TV 2s studio.

– Én ting er å tape jevne kamper, men du er nødt til å klare å strukturere opp laget slik at du ikke slipper til så mange lette mål som Rosenborg gjør, fortsetter den tidligere LSK-assistenten.

Rosenborgs fire siste bortekamper 8. oktober: Sarpsborg-RBK 5-2 24. september: LSK-RBK 3-0 3. september: Tromsø-RBK 3-1 20. august: HamKam-RBK 3-0

Han er klar på at usikkerheten bakover også vil prege angrepsspillet.

– Da vil du ha dårlig angrepsspill, fordi du har for dårlig forsvarsspill. Så enkle mål som de slipper inn, sprer enormt med usikkerhet, slår Myhre fast.

Syrlig melding: – Nesten VM

Yaw Amankwah er ikke i tvil om at de stygge tapene skader Svein Maalens sjanser for å fortsette i jobben.

– Det bunnivået de har vist, tror jeg er det største ankepunktet mot at Maalen får beholde jobben permanent. Det er et bunnivå som ikke er Rosenborg verdig, sier Amankwah.

KRITISK: Yaw Amankwah er ikke nådig med Rosenborg. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er nesten VM i å få lite ut av mye. De kan snakke om at det er generasjonsskifte og det ene og det andre, men de har bommet på mange signeringer, de har sendt en del av dem ut på lån. Og det de leverer …

– Ja, det har vært noen lysglimt under Maalen etter at han kom inn, men det bunnivået de leverer, hører i hvert fall ikke hjemme i en klubb som Rosenborg, fortsetter den tidligere midtstopperen.

Slik svarer Maalen

Maalen erkjenner at Rosenborg «ikke er der de skal være som klubb».

Trenervikaren mener at laget ble veldig hardt straffet mot Sarpsborg, samtidig som de var for dårlige til å forsvare seg.

– Trenden akkurat nå handler om at vi er et fotballag som presterer på et litt lavere nivå. Vi er et annet fotballag enn vi var for en drøy måned siden, erkjenner Maalen.

45-åringen prøver å sette ord på problemene:

– Det er mange endringer som har skjedd, og vi stiller et ganske ungt lag. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring som sier hvor vi står og jobber nå. Vi snakker hele tiden om å utvikle oss og ta steg for steg. Det betyr ikke nødvendigvis at det snur over natten.



TRENERVIKAR: Det har lugget på bortebane for Svein Maalen og co. den siste tiden. Foto: Christoffer Andersen

Med seks runder igjen har trønderne seks poeng ned til kvalikplassen.

– Ser de på tabellen nå, er de nesten heldig med noen kamper som de har klart å vippe i sin favør tidligere i sesongen. Ellers hadde de vært med i den miksen (nedrykkskampen), mener Amankwah.

Ekspertene føler seg imidlertid trygg på at Rosenborg vil unngå nedrykkskamp i sesongavslutningen.

– Jeg tror aldri de blir innblandet i det, understreker Myhre.