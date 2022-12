Skal avgjøre Østbergs framtid: – Må lære av feilene

Det var ingen tvil om at Ingvild Flugstad Østberg var fornøyd da hun sikret sin første pallplass siden februar 2020.

Jubel og glede til tross, bekymringene fortsetter å surre i bakhodet. Det er bare ett år siden sesongen endte med startnekt etter det som også den gangen så ut til å ha vært en vellykket helg i Davos.

– Nå når jeg vet at jeg kan være veldig bra på mine beste dager, så er det surrealistisk å tenke på at neste dag må man kanskje vurdere om man i det hele tatt får lov til å gå skirenn framover, sier Flugstad Østberg til TV 2.

Tilbake på pallen etter marerittårene. Bare Jessie Diggins var bedre enn Ingvild Flugstad Østberg i Davos. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Skal se hvilken linje vi legger oss på

Landslagstrener Stig Rune Kveen er svært fornøyd med at Østberg, som ikke er en del av landslaget denne sesongen, endelig lykkes igjen.

Samtidig er han klar på at det viktigste er at Gjøvik-løperen fortsetter å oppfylle kravene til helseattesten og kan være med, og prestere, når VM står for tur.

Stig Rune Kveen skal sammen med Sjur Ole Svarstad og Pål Gunnar Mikkelsplass legge en plan for Østberg framover. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi skal ha møter nå de neste dagene, for å se hvilken linje vi legger oss på. Det er helt klart et mål for både meg, Sjur Ole (landslagstrener) og Pål Gunnar Mikkelsplass (Østbergs personlige trener) å ha en god plan, slik at hun skal være godt rustet og stille sterk på start i februar, sier Kveen.

Det er bare ett år siden denne helgen ble den siste hvor hun stilte til start?

– Nå må vi lære av feilene, og så må vi opp i ringene og sørge for at hun går fort i februar, sier landslagstreneren.

Treneren vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt Østberg stiller til start i Tour de Ski, men signalene tyder på at hun blir hjemme.

– Det er det vi skal diskutere de neste dagene. Vi ser at hun kommer hit etter å ha hatt hvile en helg, og klarer å gå fort her. Det er et stort pluss. Nå skal vi legge et godt løp med Ingvild og hennes team, sier Kveen.

– Mange slag i trynet

Ingvild Flugstad Østberg har mest lyst til å ha fokuset rettet framover etter bragden i Davos. 32-åringen legger likevel ikke skjul på at det hun har vært gjennom gjør prestasjonen ekstra spesiell.

– Jeg tror det er helt umulig for noen andre enn meg selv å vite hvor hardt jeg har jobbet. Alle timene jeg har lagt ned og hvor mange slag jeg har fått i trynet. Samtidig har jeg hatt det bra og hatt gleden av å gå på ski, sier langrennsyndlingen.

Når hun skal reflektere over årsaken til at hun har klart å jobbe seg tilbake, dras tankene til en egenskap som kanskje ikke utelukkende er positiv.

– Jeg er veldig sta, på godt og vondt. Jeg tror det er det som gjør at jeg står her, men det er nok slik at det ikke alltid er min beste egenskap. Din største styrke kan også være din største svakhet, det gjelder kanskje de fleste. Jeg har den staheten fra bestemor, er det noen som sier.

Ingvild Flugstad Østberg får ofte høre at hun har arvet staheten fra bestemor. Foto: Privat.

Langrennsløperen, som med årene er blitt for en veteran å regne, har en edruelig holdning til at hun tok sin første pallplass på lang tid.

– Jeg er stolt over å ha stått i det og jobbet hardt. Dette er bare ett skirenn og det betyr ikke at jeg er der oppe nå, men det gjør at jeg vet at på en god dag så kan jeg være det. Det er det jeg har brukt som motivasjon gjennom alt.