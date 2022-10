Skadetrøbbel: – Norge er helt klart avhengige av at hun blir klar til EM

Utenfor håndballjentenes spillerhotell i Stavanger møter TV 2 Maren Aardahl. Hun fikk ikke være med da resten av det norske laget møtte Nederland til duell torsdag kveld.

– Jeg har det bra og jeg er i bedring. Det går fremover, smiler hun.

Det er en lårskade som hemmer linjespilleren. I Champions League-møtet med Brest 15. oktober fikk 28-åringen en smell som satte seg i låret og lysken.

– Jeg har en kjenning på innsiden av låret opp mot lysken. Det er det som er problemet. Jeg har spilt litt i klubb med det, men det er snart mesterskap og kamper annenhver dag. For at jeg skal være 100 prosent klar har vi holdt igjen.

– Har du vondt?

– Det er noe jeg kjenner, ja.

– Høy klasse

Maren Aardahl fikk sin mesterskapsdebut under VM i Spania for snaut ett år siden og imponerte stort. Spesielt i forsvar.

Tøffe tak for Maren Aardahl og Kari Brattset Dale i det norske forsvaret under VM i Spania i 2021. Foto: Joan Monfort

– Hun har gjort en strålende sesong for Odense og vist høy klasse i Champions League. Hun var mesterskapsdebutant sist VM, og ble kjapt en av Thorir Hergeirssons tøffeste forsvarsspiller, sier tidligere forsvarskjempe og TV 2s håndballekspert Ida Alstad.

Norges forsvarssjef, Kari Brattset Dahle er ikke med til årets mesterskap. Hun venter på å bli mamma. Det gjør Aardahls rolle desto viktigere i årets mesterskapslag.

– Med Brattset Dale ute er Maren Aardahl Norges viktigste og beste forsvarsspiller. Norge er helt klart avhengige av at hun blir klar til EM, om de skal hevde seg i toppen. Hun er en kriger som går foran med taklinger og attitude, og får med seg laget på samme linje.

I tillegg til Brattset Dale er kantspillerne Sanna Solberg Isaksen og Camilla Herrem også gravide og uaktuelle til mesterskapet. Det er også Veronica Kristiansen, som må prioritere bort EM på grunn av medisinske årsaker. Nora Mørk er tilbake i troppen etter en lårskade som har satt henne ute av spill noen uker. Hun skal matches forsiktig.

Ida Alstad var en sentral forsvarsspiller under sin tid med de norske håndballjentene. Foto: Zsolt Czegledi

Nå er det lagt en rolig plan for at Aardahls skade skal få best mulig tid til å leges.

– Det har ikke skjedd noe dramatisk, men hun har en kjenning i muskulaturen. Vi har sjekket den og tatt ultralyd, men det er ikke en strukturell skade. Det er en øm muskel som trenger litt mer tid for på bli «fit for fight», sier fysioterapeut på det norske landslaget, Morten Fjeldskår.

Usikker på mesterskapsformen

– Vil hun bli klar til mesterskapet?

– Det kan jeg ikke love nå, men det er viktig at vi er forsiktige nå i disse kampene og bygger opp mot EM og håper det går bra, sier Fjeldskår.

Selv er Aardahl forsiktig optimist med tanke på EM som kastes i gang i Ljubljana 4. november.

– Vil du kunne spille?

– Det vet jeg ikke helt ennå, men grunnen til at vi gjør det vi gjør nå er for at jeg skal kan være 100 prosent i mesterskapet. Jeg har fått god hjelp av Benjamin og Claude fra Olympiatoppen på trening, men først og fremst handler det om ro og hvile.

Maren Aardahl under VM i Spania. Foto: Beate Oma Dahle

Aller først skal Norge ut mot Danmark og Brasil under Intersport Cup i Stavanger denne helgen. Kampene sendes på TV 2 og på TV 2 Play ,men der er det ikke sikkert vi får se Aardahl.

– Det vet vi ikke ennå. Vi har ikke tatt noen beslutning på det, men det viktigste for meg er at jeg kjenner at jeg blir bedre for hver dag så det virker som det er riktig. Men om jeg spiller eller ikke det vet jeg ikke ennå.

– Jeg er ikke bekymret, legger hun til.