Skadet seg i nakken før turneringen

PARIS (TV 2): Før Casper Ruud hadde rukket å spille en eneste kamp i Paris bidro nervøsiteten og presset til at nordmannen skadet seg.

Onsdag kveld kunne Casper Ruud for andre år på rad juble for Roland Garros-semifinale. Det blir også hans tredje Grand Slam-semifinale i karrieren. Han har fortsatt til gode å tape en semifinale.

Men i Paris var det på ingen måte sikkert at dette ville gjenta seg. Etter en tidlig exit i Genève uken før Paris, dro han til den franske hovedstaden fredag 26. mai. Dagen etter det skjedde det som ikke skal skje før en såpass stor og viktig turnering.

– Jeg fikk en skikkelig låsning og kink i nakken. Det tyder kanskje på at man var spent og nervøs for det som var i vente, sier Ruud til TV 2 etter kvartfinaleseieren mot Holger Rune.

Og som han sier – det kom mest sannsynlig av nervøsitet og press for å levere varene i Frankrike. Heldigvis klarte han med hjelp av teamet sitt å løse opp i skaden tidsnok.

Han er klar på at det har vært en større påkjenning å være med i Roland Garros i år enn det var i fjor. I år har han nemlig hatt en finaleplass å forsvare. I tillegg kommer han fra en totalt sett svak vårsesong.

– Nå er jeg i semifinalen og kan puste lettet ut og kanskje spille litt mer fritt. Man vet jo at dersom om man skal vinne de neste kampene, så må man kanskje spille den beste tennisen i mitt liv. Nå vil jeg selvsagt prøve å ta det enda lengre, sier den offensive semifinalisten.

For Holger Rune sin del så var det ingenting som stemte i de to første settene. Det er han tydelig på selv også når han møter pressen etter kampen.

På pressekonferansen forklarer han at Ruud vant fortjent ettersom han ikke fikk til sitt eget spill før i det tredje settet. Da hadde han allerede tapt to sett med de stygge settsifrene 1–6 og 2–6.

SLITEN OG MØR: Holger Rune sier at han kjenner det godt på kroppen og ser frem til å benytte tiden til å hente seg inn igjen etter mye spill den siste perioden. Foto: JULIEN DE ROSA

– Jeg la merke til at du gjennom store deler av kampen holdt deg til ryggen din. Var den et problem for deg i dag?

– Jeg har alltid noen problemer, men jeg tror ikke det hadde vært slik at jeg hadde prestert bedre om jeg ikke kjente det. Jeg kan ikke bruke det som en unnskyldning. Men nå skal jeg selvsagt prøve å komme meg fysisk igjen og få orden på problemene. Jeg har spilt mye, så kroppen min kjenner det nå, svarer Rune på TV 2s spørsmål.

For det var aldri tvil. Nordmannen briljerte i kvartfinalen i duellen mot det danske supertalentet.

Aftenposten benyttet anledningen til å høre med Ruud om hva han tenkte på underveis i kampen. Om han rett og slett tenkte tilbake til store øyeblikk for å hente motivasjon.

– Akkurat da jeg skulle slå den siste forehanden i dag, så i et halvt sekund, så tenkte jeg at jeg har trent hele livet på å sette den forehanden som jeg vil. Så bare «gjør det for faen», rett og slett. Heldigvis fikk jeg det til, sier 24-åringen og smiler.