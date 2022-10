Sjokkvalg har skapt fullt bråk: – Man gjør bare ikke det

Oppstyret har gått så langt at en spiller måtte vise frem «juksebukse» etter en omdiskutert millionpott. Aylar Lie er klar i sin dom.

SKEPTISK: Aylar Lie, her under poker-NM på Gardermoen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Med noen likhetstrekk til sjakkbråket, pågår det samtidig en stor debatt om mulig juks i pokermiljøet.

Lie, som nå deltar i poker-NM på Gardermoen, er en av dem som engasjerer seg.

– Jeg kjøper ikke den. Jeg tror dessverre ikke at dette var en ren tilfeldighet, sier hun til TV 2.

Valget sjokkerte

Situasjonen som har vakt stor oppsikt, stammer fra et cash game.

Proffspiller Garrett Adelstein var involvert i en pott med langt mindre erfarne Robbi Jade Lew.

Potten nådde en verdi på rundt 2,8 millioner kroner. Det store spørsmålet er: Jukset Lew?

FULLT BRÅK: Hånden mellom Garrett Adelstein (til venstre) og Robbi Jade Lew har skapt en stor debatt i pokermiljøet. Foto: Skjermdump YouTube.

Til tross for at hun hadde en svak hånd, bet hun ikke på motspillerens forsøk på å riste henne av.

Da det fjerde av fem kort ble lagt ut, skjedde det som har rystet pokerverden: Lew valgte å syne Adelsteins bløff.

Kommentatorene ble satt ut av valget. De lurte på om det kunne være noe galt med grafikken som viser hvilke kort spillerne har.

Det var det ikke.

Adelstein ble selv lang i masken idet Lew viste hånden: Knekt som høyeste kort.

Slik var hånden Adelstein: 8 (kløver) 7 (kløver). Økte til 3000 dollar.

Lew: J (kløver) 4 (hjerter) Synet Adelstein. Floppen: 10 (hjerter) 10 (kløver) 9 (kløver) Adelstein byr 2500. Lew syner. Turn: 3 (hjerter) Adelstein byr 10.000. Lew øker til 20.000. Adelstein øker og setter Lew all-in. Lew syner. River: Først 9 (ruter), så ess (spar). Lew vinner hånden med knekt som høyeste kort.

Skal ha fått pengene tilbake

Adelstein har gått hardt ut og anklaget Lew for juks i etterkant. Han har ikke fremlagt konkrete bevis, men har listet opp en rekke argumenter for hvorfor han mener at hun ikke kan ha tatt valget selv.

Han hevder også at Lew tilbudte seg å betale tilbake potten.

– Jeg ba aldri om å få pengene tilbake. Jeg vurderte aldri engang å spørre, ettersom det ville vært en så åpenbar innrømmelse av skyld fra hennes side. Men idet hun tilbudte seg, tar jeg selvsagt imot etter åpenbart å ha blitt utsatt for juks, skriver Adelstein på Twitter.

Lew har bedyret sin uskyld. Hun har en helt annen versjon av samtalen. Hun hevder å ha blitt truet og tvunget til å snakke med ham i «en mørk gang».

Teoriene florerer

I sosiale medier har teoriene florert om hvordan hun eventuelt har jukset. Noen mener at en av ringene hennes må ha vibrert for å indikere at hun hadde det beste kortet.

Andre har hengt seg opp i at hvordan buksen hennes så ut under sendingen, og spekulert på om hun kan ha hatt noe i lommene. Denne uken la hun ut et bilde av buksene som svar.

The “real” infamous pants! Thanks for posting @RealKidPoker pic.twitter.com/SZr1wOlV0v — Robbi Jade Lew (@RobbiJadeLew) October 5, 2022

En av dem som har støttet henne, er stjernespilleren Daniel Negreanu.

– Når en usofistikert ny spiller forklarer tankegangen sin i en hånd, vil man i de fleste tilfeller forvente at det vil gi liten eller ingen mening. Jeg har erfart det utallige ganger, og kjente det igjen i Robbies kommentarer etter hånden, skriver han på Twitter.

Aylar: – Det går bare ikke!

Aylar Lie er på den andre siden av debatten. Hun sier først at «hun heller litt mot» at det har skjedd noe spesielt, men blir langt mer bastant senere i intervjuet.

– Slik jeg har sett hånden har blitt spilt, og slik dette skjedde, er det kun 8-7 hun slår. Og det er ikke mulig å gjøre det synet. Mener jeg, da, og dem jeg har diskutert med i pokermiljøet.

Hun bor i utlandet og er tett på flere av verdens beste spillere.

– Jeg har diskutert dette med de crazy, aggressive spillerne. Selv om jeg hadde spilt mot den sykeste, mest aggressive, største bløfferen, kaster du med knekt høy på turn i den posisjonen der. Man gjør bare ikke det synet, uansett om du er amatør eller profesjonell, sier hun til TV 2.

POKERSPILLER: Aylar Lie er denne uken med i poker-NM på Gardermoen, som du kan se på TV 2s kanaler. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– For meg, eller for oss, har vi egentlig konkludert med at dette stemmer ikke. Men, vi kan ta feil. Kanskje det er sykt urettferdig. Men det er bare ikke mulig. Jeg hadde aldri gjort det synet selv mot den største bløfferen jeg vet om. Det bare går ikke! Det går, men det går ikke. Det er vanskelig å forklare til folk som ikke skjønner poker, men det er på et nivå som er umulig å forklare. Men jeg tror det var juks.

Europamester uenig

Tidligere europamester i poker, Sverre Krogh Sundbø, er langt mer usikker.

– Det er et helt absurd syn. Det må vi være helt tydelig på. Det er noe man ikke ser hver dag, innleder han.

– For å si det sånn: Hvis den personen har utført juks, er det så ufattelig lite pokerkompetanse. For man vet at dette kommer til å bli sett.

– Jeg heller nok mot at jeg tror at dette er et litt sånt slitent, absurd «read» (hvordan man leser motspilleren) mot slutten hvor du har griseflaks, sier Sundbø.

POKEREKSPERT: Sverre Krogh Sundbø heller mot at det ikke var juks. Foto: Erik Edland / TV 2

Han er ekspert for TV 2 under poker-NM, og er i tillegg programleder under TV 2s sjakksendinger. Han er klar på hvilken sport som har kommet lengst i antijuksarbeidet.

– Der sjakken har vært naiv, har ikke pokeren vært naiv i samme grad. For å bli voksne har det gått mange kneskåler. Man har implementert langt mer antijuksemekanismer i poker enn sjakk, mener han.

