Sjokkutsagn vekker harme: – Utilgivelig

SJOKKUTSPILL: Charrisa Thompson har beklaget. – For sent, kontrer spaltist. Foto: Tyler Kaufman / AP / NTB

Charissa Thompson (41) har jobbet med amerikansk fotball for store TV-kanaler gjennom flere år.

Denne uken vakte hun stor oppsikt da hun delte detaljer fra innsiden i en podkast.

Der innrømmet hun å ha fabrikkert rapporter fra indre bane tidligere i karrieren.

– Jeg fant på rapportene noen ganger fordi, a) treneren ville ikke komme ut i pausen eller det var for sent, og jeg ville liksom ikke rote det til med rapporten, siteres hun på av blant andre CNN.

Hun sa at hun hadde gjengitt klisjeer som «vi må slutte å gi bort ballen», og hevdet at ingen trenere ville bli sur om hun gjenga slike eksempler.

– De kommer ikke til å rette på det. Jeg bare, det er greit, jeg finner bare på denne rapporten, sa Thompson.

Hun jobber nå som programleder for både Fox Sports og Amazon, ifølge BBC.

Setter sinnene i kok

Utspillet vekker stor harme blant en rekke journalistkollegaer.

En av dem som reagerer sterkt, er den tidligere TV-reporteren David Aldridge. Han jobber nå som spaltist hos det anerkjente sportsnettstedet The Athletic.

OPPRØR: Charissa Thompson har beklaget utsagnet, men det var for sent, kontrer David Aldridge. Her er hun avbildet under et kjendisarrangement i sommer. Foto: JAY BIGGERSTAFF

Han mener at Thompson har påført alle andre journalister stor skade, og at hun heller tennvæske på bålet til dem som mener at alle journalister lyver.

– Reaksjonen fra journalister på dette har vært så sterk, fordi alt noen av oss som jobber med dette har, er ryktet vårt. Det tar en karriere å bygge opp. Og det er veldig vanskelig å vinne tilbake når det er tapt, skriver Aldridge.

Organisasjonen Society of Professional Journalists (SPJ) går også hardt ut mot Thompson.

– Mens noen kanskje tror at det er harmløst å fabrikkere den type sitater, reiser det spørsmålet, hvis en sportsjournalist kan gjøre det og slippe unna med det, gjør andre journalister det samme?

– Thompsons oppførsel er utilgivelig, skader kredibiliteten til hele journalistikken og bidrar til en offentlig mistillit mot alle journalister som jobber etter den høyeste etiske standard, sier SPJ-president Ashanti Blaize-Hopkins i en uttalelse på organisasjonens nettsider.

Beklager uten å imponere

Fredag rykket Thompson ut på Instagram.

Der skriver hun at hun «valgte feil ord» i podkasten.

– Jeg beklager. Jeg har aldri løyet eller vært uetisk i min tid som sportskringkaster, hevder hun.

– Ved fravær av en trener som ga noe informasjon som kunne gi noe til rapporten, brukte jeg informasjon jeg tok til meg og så gjennom første omgang til å lage rapporten, hevder Thompson.

Hun påstår at hun da gikk for noe åpenbart, som at et lag som ble utklasset på siste tredjedel måtte forbedre seg der.

– Jeg har ikke noe annet enn respekt for reportere på indre bane og for den utrettelige jobben de legger ned bak kulissene og på banen, skriver hun.

Aldridge er ikke imponert av beklagelsen.

– For sent. Det er et angrep på journalistikken. Det er pågående og uopphørlig, skriver han.

BBC skriver at de ikke har fått svar fra Thompsons arbeidsgivere, Fox Sports og Amazon Prime.