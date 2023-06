Sjokkerte seg selv på trening

FOKUSERT: Jakob Ingebrigtsen forbereder seg til verdensrekordforsøk på to engelske mil fredag kveld i Paris. Selv mener han å ha farta inne, men tør ikke love rekord. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Jakter verdensrekorden på to engelske mil:

Han har alltid hevdet at han egentlig ikke liker å trene. Bare å løpe konkurranser. Men på denne sommerdagen i Sandnes stråler Jakob Ingebrigtsen i kapp med sola etter endt intervalløkt på 6x800 meter.

– Det var digg, sier han.

Broder Henrik Ingebrigtsen er tydelig imponert.

– Du hadde ikke trodd det skulle gå så bra? spør han lillebroren.

– Nei, det hadde jeg ikke, svarer Jakob.

FARTSHOLDER: Henrik Ingebrigtsen sørget for å holde farten til lillebror oppe. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Gikk for lett

Før hver konkurranse har han nemlig en såkalt halvhard intervalløkt, der han er innom konkurransefarta han skal ha i det påfølgende løpet.

Tanken var at han skulle kjøre 6x800 meter to dager før TV 2 var invitert med på trening. Det gjorde han også. Men Ingebrigtsen undervurderte sin egen form kraftig.

FOR LETT: Jakob Ingebrigtsen imponerte på trening. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Akkurat denne økten har jeg ikke gjort så mye. Så jeg bommet på farten jeg skulle ha. Økta ble for lett. Derfor fikk den ikke den effekten jeg ønsket. Så da måtte jeg gjøre den på nytt i dag, forklarer han.

Og da satt farten slik den skulle.

Gode tall

Og for de som er spesielt interessert i løping kan vi avsløre farta verdens beste mellomdistanseløper forbereder seg til rekordløpet på.

* De to første dragene gikk unna med 60 sekunder per runde. Det tilsvarer 24 km/t, eller 2 minutter per 800 meter.

Etter to drag målte han laktat så vidt over terskel (Han ønsker ikke gå ut med nøyaktige tall).

* Deretter fulgte han opp med to drag med runder på 57 og 58 sekunder, eller rundt 1,55 på 800 meter.

Da hadde laktaten steget noen hakk, men var fortsatt ikke veldig høy.

* De to siste dragene kjørte han på imponerende 1,49,50. Det tilsvarer en gjennomsnittsfart på rundt 26 km/t på 800 meter. Her kjørte han lenger pause mellom dragene enn på de fire første.

Etter disse intervallene var laktaten høy til Ingebrigtsen å være. Men dette blir tolket positivt, siden han greier å holde farta over tid med mye melkesyre i beina. Det skal på papiret være et tegn på at formen er god.

IMPONERENDE TALL: Storebror Henrik måler Jakobs laktatverdier. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Må løpe like raskt som egen pers

Daniel Komens verdensrekord på to engelske mil er 7.58,61. Selv har Ingebrigtsen personlig rekord på 3000 meter på 7.27,05.

– Da løp du jevne 60 runder, og avsluttet med en siste runde på rundt 57 sekunder. Hvis du har samme form nå, så har du verdensrekorden innen rekkevidde?

Ingebrigtsen tenker seg om, og trekker på smilebåndet.

– Absolutt, ler han.

– Hva blir planen?

– Det man ser at dette er en veldig fin måte å løse litt lengre løp på. Man er litt konservativ de første 80/90 prosentene av løpet. Hvis man da har litt å kjøre på med, så øker man på slutten. Og da kan man ta ganske mange sekunder på snittfarten, sier han.

HARE: Toppidrettsansvarlig i friidrettsforbundet Håvard Tjørhom og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

En av ti ganger blir rekord

Men Jakob Ingebrigtsen lover ikke rekord når han snører på seg piggskoene fredag kveld. Han presiserer at det kommer an på både forhold, dagsform, og at løpet blir sånn som det er planlagt med fartsholdere og lyshare.

– Jeg tenker egentlig når jeg ser plakaten til arrangørene om at jeg skal sette verdensrekord, så angår det egentlig meg, ler han.

– Det viktigste er at man kommer til start. At man er så godt forberedt som man kan. Så skal jeg prøve å løpe fort.

Storebror Henrik Ingebrigtsen er ikke i tvil om at Jakob har kapasiteten til å klare det.

– Men det er ikke sånn at det bare er å stå opp av senga, ta en kopp kaffe, knyte skoene, for så å gå ut og sette rekord, sier han.

– Selv ikke for Jakob?

– Nei, he he, selv ikke for Jakob er det det. Slike rekordforsøk ser vi hele tiden i friidretten. Generelt vil jeg si at bare én av ti verdensrekordforsøk ender med rekord.

OPTIMIST: Jakob Ingebrigtsen. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2 Les mer Les mer Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer

Komfortabel flytfart

Men når man ser Jakob Ingebrigtsen på trening så virker det skammelig lett å flyte i en fart på 24 km/t, eller 60 sekunder per runde. Og da stiger jo optimismen på at det kan gå for de av oss som bare skal se på.

– Er du komfortabel med å flyte i den farta?

– Ja, det skulle jeg ha trodd. Og tror. Det er ikke så mye over terskelfarta jeg har på 400-meterintervaller. Selv om det ikke er det samme, så er det litt relevant, sier han.

– Gjør jeg det jeg kan, og følger planen, så kommer jeg til å springe fort.

Rekordforsøket til Jakob Ingebrigtsen er fredag kveld klokka 20.25 under Diamond League-stevnet i Paris. Løpet sendes på NRK.