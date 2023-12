Sjokkerte Northug: – Ikke sett maken

– Helt rått av Ansgar. Ikke sett maken siden jeg spurtet ned Hellner uten trinse i Gällivare, sier Petter Northug.

TV 2s langrennsekspert fikk déjà vu i det ene kvartfinaleheatet under Tour de Ski-åpningen.



Vind-løper Evensen knakk staven i siste bakke før spurten. Han måtte dermed spurte med en kortere stav uten trinse.

Det klarte han med bravur. Evensen tok seg videre – noe som minnet om da Northugs spurtet Norge til seier på stafetten i Gällivare tilbake i 2008.

Uten trinse.

UTEN TRINS! Petter Northug spurtslo Marcus Hellner og Sverige på stafetten i 2008. Foto: Anders Wiklund

– Ekstra irriterende

– Jeg hadde bare en halv stav der. Det kostet litt krefter. Jeg ble litt forbannet da den knakk. Da gikk jeg bare alt jeg hadde, sier Evensen til TV 2.

Han forteller at det var svenske Edvin Anger knakk staven hans.

Konfrontert med Northugs uttalelser, svarer Evensen følgende:

– Jeg tipper det gikk en faen i han òg da han skulle spurte mot en svenske. Det er litt det samme som skjer med meg. Ekstra irriterende når det er en svenske.

I SENTRUM: Ansgar Evensen, her fra prologen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Anger maktet ikke å ta seg videre fra nevnte kvartfinale. Han ble beste svenske på 26. plass.

Imponerte lagkompisene

Lagkameratene bet seg merke i Evensens imponerende målgang.

– Jeg regner med at det var litt aggresjon og at han fant litt motivasjon i det. Artig og imponerende at han greide å holde inn derfra, sier Håvard Solås Taugbøl.

– Det er imponerende. «Farsken», det visste jeg ikke. Jeg så at han klusset med Edvin Anger oppi bakken der og at han tok seg videre. At han mistet trinsa – det er helt utrolig, sier Jan Thomas Jenssen.

PS! Evensen endte helt sist i semifinale en. Det holdt til tolvteplass.