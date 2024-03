Sjokkerte lagkompisene: – Jeg er ganske sprø

– «Luigi» er litt sprøere enn meg. Og jeg er ganske sprø, sier Logi Tómasson.

Strømsgodsets islandske venstreback er på alle måter en atypisk eliteseriespiller. Tómasson ble hentet til klubben i august i fjor. Allerede på første dag tok 23-åringen lagkompisene på senga.

I tillegg til å være fotballspiller, er Tómasson en prisvinnende artist. Da han fikk muligheten, gikk det ikke mange minutter før decibel-nivået i Godset-garderoben gikk i taket med monsterhiten «Skína» over anlegget.



– Det er min personlighet. Jeg er ikke beskjeden. Jeg er bare meg selv, sier Tómasson.



TRIVES I STUDIO: Men Logi Tomasson vil ikke gå med på at han er større enn Björk. Foto: Torstein Wold / TV 2

Popstjerne

Under artistnavnet «Luigi» toppet Tómasson hitlistene på Island i fire måneder i fjor. Han fikk pris for årets poplåt for «Skína». Selv mener Tómasson at lagkompisene digger låta.

– Jeg forventet ikke at den skulle ta sånn av. Det er litt sprøtt at den er blitt så populær. Den spilles overalt, sier 23-åringen.



Trener Jørgen Isnes beskriver islendingen som en løs kanon.



– Han er litt tøff i trynet og har en herlig mentalitet. Han gjør seg ikke bort, og han er ikke beskjeden. Så det var en ordentlig karakter som kom inn og satte på sin egen musikk i garderoben, humrer Isnes, og legger til:

– Jeg tror det tok én trening før musikken hans var på i garderoben. Det er litt karakter, og så må han holde lite grann igjen. Men det er deilig med en sånn type ny energi inn i en gruppe også.

PÅSKRUDD: Logi Tomasson sier han får tunnelsyn på fotballbanen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Gjør bare ting han liker

Og energi er noe Tómasson har rikelig av. Han har vært åpen om ADHD-diagnosen han har.

– På fotballbanen er det et pluss. Jeg er mer fokusert og får tunnelsyn, forteller han.

Utenfor banen velger han sine kamper med omhu.

– Jeg gjør ikke ting jeg ikke liker. Det er nedsiden ved ADHD. Normale folk kan fokusere på kjedelige ting og få det gjort. For meg er det vanskelig, sier han.

Tómasson startet de seks siste seriekampene til Strømsgodset i 2023. I nest siste serierunde scoret han sitt første mål for klubben. Det skjedde fire minutter på overtid mot Rosenborg på Lerkendal. Etter scoringen hysjet han på publikum.



– Etterpå tenkte jeg at jeg ikke skulle gjort det, men med adrenalin i kroppen kom det naturlig, smiler islendingen.

– Veldig impulsiv

Lagkompisene skjønner fortsatt ikke hvorfor han feiret slik. Men de er enige om én ting: Tómasson er en fargeklatt i garderoben.

– Han er en artig skrue. Har masse å komme med og masse han skal få utløp for. Både det ene og det andre, ler kaptein Gustav Valsvik.

– Han er veldig impulsiv. Enten det er bondebridge, klesstil eller musikksmak. Også på banen er han veldig impulsiv, fortsetter Valsvik.

Kanskje ikke en ønskedrøm for en trener, men eks-lærer Isnes er vant til å takle ulike personligheter.

– Han kan miste litt fokus, men henter seg ganske fort inn igjen. Logi har vært ærlig om det, og da har vi en forståelse for det. Jeg har vært lærer og har jobbet med flere barn som har akkurat det samme. Så det å vite om diagnosen er jo kanskje noe av det viktigste, sier Isnes.

– Han er langt ifra noen utfordring, og det er den herlige energien igjen. Han ønsker å vinne og har en sterk vinnermentalitet. Når det koker litt på trening kan han fort miste litt fokus, men Logi henter seg fort igjen også. Han liker å bli stilt krav til. Og jeg legger ikke så veldig mye merke til den ADHD-en selv om jeg vet om det, sier han.