Sjokkerte lagkameratene: – Ble satt ut

OVERRASKET: Johannes Thingnes Bø har trent godt etter VM, tross litt lett sykdom etter mesterskapet. Her på pressetreff før VM i Skiskyting i Nove Mesto. Foto: Terje Bendiksby/NTB.

I Nove Mesto ble Johannes Thingnes Bø den store VM-kongen, men medaljegrossisten måtte fort ned på jorden igjen etter mesterskapet. Hjemme på Kongsvinger ventet nemlig hverdagen med kone og to små barn igjen.

– Det var egentlig bare å stupe rett inn i familielivet igjen. Jeg kjører og henter i barnehage, lager middag, handler, bysser på unger og leker med de, alt det som alle andre foreldre gjør, ler Thingnes Bø når TV 2 møter han på pressetreff i Holmenkollen onsdag.

Men familielivet må settes på vent igjen ganske kjapt. Til helgen skal skiskytterne i aksjon på norsk jord når verdenscupsirkuset flytter seg til Holmenkollen.

Videre går turen over Atlanteren – nærmere bestemt til Soldier Hollow (USA) og Canmore (Canada) hvor sesongen avsluttes. Etter det går Thingnes Bø en helt ny hverdag i vente.

– Da skal jeg i pappaperm av alle ting, sier skiskytterstjernen og lyser opp.

– Hvordan funker det som en toppidrettsutøver?

– Nei si det. Det er jo noen regler man må forholde seg til. Det er vel to uker jeg skal ta sånn på direkten etter Canada og så er det noen uker jeg må ta igjen etter hvert. Men det skal bli fint det, gliser stryningen.

Tett i toppen

Før den tid er det derimot én ting som er viktigere. Nemlig kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Det er det viktigste jeg tenker på akkurat nå. Den sammenlagtseieren er jeg klar til å kjempe for, sier Thingnes Bø.



Og kjempe må nok 30-åringen. Før helgens renn i Oslo leder Thingnes Bø verdenscupen like foran lagkompis Johannes Dale-Skjevdal og rett bak lurer også Tarjei Bø.

Kun 98 poeng skiller yngste bror Bø og storebror nede på tredjeplass.

– Det blir om å unngå for mange poengtap fremover, og skulle vi havne i dueller så er det jeg som må skyte fullt. Og ikke jeg som må ut på to strafferunder og de som kan gå rett ut. Da kniper de fort mange poeng, sier Thingnes Bø.

BRØDRENE-BØ: Lillebror Johannes Thingnes Bø (t.v.) leder verdenscupen knepent foran Johannes Dale-Skjevdal og storebror Tarjei Bø (t.h.) Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Overrasker på sosiale medier

Og for å være best forberedt til den intense sesonginnspurten har stryningen gjort noen uvanlige grep – for ham å være. Tross en liten forkjølelse i etterkant av VM, har 30-åringen hyppig delt bilder fra rulleskimølla hjemme på sosiale medier den siste uken.

– Jeg tenkte sånn etter VM at enten så blir ungene syke eller så blir jeg syk, så tren mens du kan. Det var filosofien bak. Og plutselig ble jeg jo syk, så jeg var veldig glad jeg ikke hadde tre-fire hviledager etter VM slik jeg vanligvis har, forklarer stryningen.



– Du har trent mye til å egentlig være en kar som sier du ikke liker å trene?

– Jeg var i såpass god form i VM, og da er det jo kjekt å trene, ler Thingnes Bø før han fortsetter:

– Så jeg må begynne å være i god form oftere.

GOD INNVESTERING : Johannes Thingnes Bø har fått brukt rulleskimøllen hjemme på Koogsvinger hyppig i friperioden. Foto: Jonas Been Henriksen

– «Game on!»

Den hyppige aktiviteten på både trening og sosiale medier har også lagkameratene bitt seg merke i.

– Jeg ble satt ut. Jeg tenkte han stort sett skulle kjøre til og fra barnehagen den uken der. Det motiverte meg til å komme meg ut døra selv, men jeg valgte derimot å ikke poste så mye om det, sier Vetle Sjåstad Christiansen med et glimt i øyet.

BLE INSPIRERT: Vetle Sjåstad Christiansen måtte sperre opp øynene da han så hva Johannes Thingnes Bø brukte friperioden på. Det fikk han til å plukke opp skiene selv og kom seg ut på trening. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Også Johannes Dale-Skjevdal som kjemper om sammenlagtseieren like bak Thingnes Bø sperret opp øynene av lagkompisens bruk av friperioden.

– Jeg så han la ut bilde fra rulleskimølla si her om dagen, og da var faktisk jeg også på mølla så da tenkte jeg: «Ok når har vi lik oppladning, så nå er det game on», flirer Dale-Skjevdal.

– Ble du skremt?

– Jeg ble litt skremt en av dagene rett etter VM da han la ut at han var på mølla og løp, for da hadde jeg hviledag. Da ble jeg litt overrasket at han var såpass på ball. Det var ikke i mine tanker i hvert fall.

– Han har tydeligvis lyst på den sammenlagtseieren. Jeg går for overskudd og han går for trening, så får vi se hva som lønner seg til slutt.