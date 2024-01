Sjokkerte kjæresten: – Han er ikke sann!

– For en dag det var, utbryter Kilde på telefon til TV 2.

31-åringen, som vant utforkula i verdenscupen forrige sesong, snakker om da han tok karrierens første pallplass i storslalåm i Adelboden forrige helg.

– Jeg sjokkerte meg selv, og det var en helt ny opplevelse. Det er det ikke så ofte man får lenger når man har vært i dette gamet i 15 år. Jeg er 31 år, liksom, fortsetter Kilde – som har fartsdisiplinene som sin hovedgren.



– Derfor jeg ble så sinnssykt overrasket

– Hvordan forklarer man egentlig noe sånn?



– Veldig godt spørsmål. Denne sporten er så rå, da. Farta har jeg hatt i mange år, men ting skal klaffe. Man må ta de mulighetene får, og nå begynner jeg å bli såpass erfaren at jeg skjønte at mulighetene for å ta karrierens første pallplass i storslalåm var der. Da var det ikke vits å holde igjen.



– Jeg vet ikke hvor mange som har gjort det før; å gå fra å ha fart som sin hovedgren, og videre inn i teknikk, for så å ta sin første pallplass der. Det er uortodoks, og var også derfor jeg ble så sinnssykt overrasket.



Like overrasket så også kjæresten Mikaela Shiffrin ut til å være. På sosiale medier var hun i sjokk og ekstase over Kildes prestasjoner.

– Herregud, kødder du med meg? Han er ikke sann! For en konge! kommenterte kjæresten på en Instagram-video.



– Ha-ha, hun er så herlig og rå. Det var rett og slett bare en utrolig fin og morsom dag, sier Kilde selv.



– Andre er kommet nærmere

Nå står to utforrenn i Wengen for tur. Grunnet forkjølelse valgte Kilde å stå over onsdagens utfortrening i sveitsiske Wengen. Han håper å være klar til renn torsdag.

– Det er mye snø og godt vær. Skikjøringen er også bra, så nå gjelder det egentlig bare å sette sammen gode løp, sier han.



Etter det bærer det videre til de TV 2-sendte rennene i legendariske Kitzbühel. Kilde vant begge stedene i fjor, men står uten seier så langt denne sesongen.

Han fremhever at sesongen så langt, som blant annet har bydd på mange avlysninger, har vært spesiell – men at han er optimistisk med tanke på det som venter.

– Jeg kom inn med et helt annet utgangspunkt i fjor. Da hadde jeg fire-fem seiere allerede. Farten min er ikke noe dårligere i år enn i fjor, men nå tyder ting på at andre utøvere er kommet enda nærmere. Jeg må bare fortsette å gjøre jobben og kjøre de raskeste svingene, så blir det bra til slutt, sier Kilde.