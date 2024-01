Sjokkerte broren: – Så ikke den komme

BRØDRE: Haitam Aleesami (t.v) er tilbake i norsk fotball. Her sammen med bror og lagkamerat Ayoub Aleesami. Foto: Mikkel Hansson / TV 2

EKEBERG (TV 2): Haitam Aleesami (32) overrasket alle da han signerte for nyopprykkede «Kåffa» – selv sin egen bror.

KFUM er endelig i gang med sine første treninger i 2024.

I år debuterer klubben på norsk fotballs øverste nivå.

Med på laget har osloklubben fått med seg tidligere landslagsspiller Haitam Aleesami.

– Aldri sett det for meg

Lillebror Ayoub Aleesami (27) var med på opprykket fra OBOS-ligaen til Eliteserien i 2023.

Nå skal han spille på øverste nivå i norsk fotball for første gang, sammen med storebror.

– Det er gøy å få med storebror på laget. Det er første gang vi spiller sammen, så jeg gleder meg. Selv om det kommer til å bli noen saftige diskusjoner her og der, sier forsvarsspilleren.

Brødrene vokste opp sammen på Holmlia, men har aldri spilt sammen – før nå.

Brorens overgang kom som et sjokk på lillebror Ayoub.

– Jeg hadde aldri sett for meg at dette skulle skje. Det er en aldersforskjell mellom oss, så jeg så ikke den komme. Selv da han signerte, gikk det ikke helt opp for meg, sier han.

– Store kulturforskjeller

TV 2 møter brødrene i KFUM-hallen, et steinkast unna kunstgressbanen hvor det skal kriges om poeng når Eliteserien braker løs i april.

32-årige Haitam tar med seg erfaring fra blant annet Palermo, Rostov og Amiens. Det gir store kontraster når det er KFUM og Eliteserien som blir hverdagen.

– Det er store kulturforskjeller. Både når det gjelder mentalitet, hvordan man trener og hva som foregår i garderoben. Her og i Norge generelt, handler det mer om samhold og gruppementalitet. Det er viktig å ha en fin garderobe, men i utlandet må man ha litt mer overlevelsesinstinkt og klare seg selv. Der er kniven mot strupen til enhver tid, sier Aleesami til TV 2.

KONTRASTER: Haitam Aleesami er en av få spillere i troppen til KFUM som har spilt i Eliteserien. Foto: Mikkel Hansson / TV 2

Fra varmere strøk i Italia og Frankrike, til minusgrader på Ekeberg. Nå er tilværelsen annerledes. Aleesami må krysse Ekebergveien før han skal ut på treningsfeltet.

Mye erfaring

I den unge troppen til «Kåffa» er han blant de eldste. Med seg i bagasjen tar han med seg mye erfaring.

Det er tydelig at det har kommet en ny lederskikkelse inn i garderoben på Ekeberg. Han er en av de som roper høyest, både under oppvarming og spillsekvenser.



– Det handler om å ta med erfaringen man har. Stille krav, men samtidig være positiv. Og selvfølgelig går det begge veier. Jeg forventer mye av spillergruppa, men de skal også forvente mye av meg, sier han.

Tidligere har Aleesami spilt mot stjerner som både Neymar og Kylian Mbappé. Nå heter motspillerne Bård Finne og Amahl Pellegrino.

Stempelet som underdogs i Eliteserien motiverer Haitam Aleesami og resten av spillergruppa.

– Det handler om å ta ansvar. Fotball handler om å vinne kamper, og det skal vi gjøre vårt beste for å klare. Til syvende og sist er vi mennesker som løper etter en ball. Vi må gi motstand når vi møter de beste, og ikke tenke at det er Barcelona vi skal møte. Vi har tre måneder på å forberede oss, sier han.

Fra De Zerbi til Moesgaard

Under tiden i Palermo hadde han Roberto De Zerbi som trener. Italieneren gjorde stor suksess med Brighton i fjorårets Premier League-sesong.

Nå er det Johannes Moesgaard som skal lede vei for Aleesami det kommende året.

– Det er to forskjellige typer. Johannes Moesgaard stiller krav, men De Zerbi er kanskje enda mer intens. Generelt er italienere ganske intense, men utenfor banen er begge to fine og rolige typer. Moesgaard er kanskje hakket mer balansert.

Sistnevnte er strålende fornøyd med å få Aleesami inn i troppen.

– Han har vært utenlands, og har referanser fra øverste nivå. Det styrker oss som trener laget, fordi han vet hva som kreves. I tillegg er han en stor leder i gruppa og tar ansvar, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til TV 2.