Sjokkert over utviklingen: – Bortskjemte

Astrid Uhrenholdt Jacobsen stusser over at de kvinnelige langrennsløperne er redde for å bli slitne, og at de nest beste ikke har tatt steg i en tid hvor alt blir lagt til rette.

REAGERER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen stiller spørsmålet om dagens eliteløpere blir for godt tatt vare på. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix

– Det er veldig mange som er ganske defensive etter mitt skjønn, sier Uhrenholdt Jacobsen til TV 2.

Det er to og et halvt år siden 35-åringen la opp.

Siden den gang har flere kvinnelige profiler forsvunnet ut av landslaget.

Samtidig har nye talenter uteblitt, og de nest beste har slitt med å følge opp resultatene.

– Jeg undrer meg over, at selv om det er en del som jager timer og fører de inn i en bok, så er de så redde for å bli så slitne på andre måter hele tiden, sier den tidligere verdensmesteren i sprint.

– Det er en brannfakkel

Siden i vår har et utvalg, ledet av Øyvind Sandbakk, sett på hvordan norsk kvinnelangrenn kan utvikles. Lørdag presenterte de sin rapport, hvor de kom med flere anbefalinger som kan styrke idretten på kvinnesiden.

SKUFFENDE: Resultatene bak Therese Johaug var skuffende under OL i Beijing denne vinteren. Foto: Heiko Junge / NTB

Uhrenholdt Jacobsen synes det er positivt at langrennskomitèen har satt i gang arbeidet, og har selv en rekke refleksjoner rundt hvorfor resultatene bak Johaug har uteblitt.

Dagens eliteløpere gjør mindre enn noen gang. De trener ganske bra, men utover det gjør de ingenting. Astrid Uhrenholdt Jacobsen VETERAN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har over ti års erfaring fra landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– De trener så mye kontrollert, og glemmer at de må ta i av og til. Jeg lurer på hva de tenker, for dagens eliteløpere gjør mindre enn noen gang. De trener ganske bra, men utover det gjør de ingenting. Det er veldig få som studerer eller jobber, bortsett fra litt med sponsorer og sånne ting. Det er en brannfakkel, men noen ganger gjør man kanskje for lite på fritiden, hevder hun.

– Bortskjemte

Det har vært mye fokus på generasjonskløften bak Marit Bjørgen og Therese Johaug, men også da Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble tatt ut som landslagsløper var det seks år opp til den nest yngste på laget.

– Det var et stort gap den gangen også. Det var en hel generasjon som var borte. Forskjellen er at da den generasjonen ble borte, mellom Marit Bjørgen og meg, da var det veldig dårlige økonomiske vilkår i skiforbundet. Da fantes det ikke rekruttlag, eller regionlag, eller noen ting.

På den tiden var de nest beste avhengig av å stå for mesteparten av satsingen på egenhånd.

– Det som er litt spesielt nå er at de nest beste har vært omfavnet av systemet med rekruttlag og regionlag, og de har hatt et tilbud hele tiden. Det er en kjempestor forskjell fra forrige gang det ikke fantes noen “nest beste”, for den gangen hadde de heller ikke noe tilbud, sier hun og fortsetter;

Da er spørsmålet: Har de blitt for godt tatt vare på, eller hva er det egentlig som har skjedd? Astrid Uhrenholdt Jacobsen

– Det er det som er litt merkelig er at selv om de har fått masse tilbud, og de på en måte er bortskjemte som bare det, fordi de har blitt tatt vare på hele tiden - så har de likevel ikke tatt steget. Da er spørsmålet: Har de blitt for godt tatt vare på, eller hva er det egentlig som har skjedd?

– Veldig annerledes enn i gullalderen

35-åringen er klar på at hun ikke har inngående kunnskap om dagens elitelag på kvinnesiden, men at hun på generelt grunnlag merker at ting har endret seg de siste årene.

– Når jeg er rundt i miljøet synes jeg holdningen er veldig annerledes enn den var i gullalderen på laget. Det var en enorm vilje, interesse og nysgjerrighet på hvordan vi kunne bli bedre. Vi pushet hverandre og det var kult å være sliten. Kanskje strakk man strikken for langt av og til, noen gikk jo på smeller i den perioden, men det var et veldig utviklingsorientert lag, som på ingen måter levde på laurbærene, mener hun.

YNGST: Da Uhrenholdt Jacobsen ble tatt ut på landslaget var hun seks år yngre enn den nest yngste på laget, Kristin Størmer Steira Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix.

Uhrenholdt Jacobsen husker at det kom reaksjoner da kvinnene på landslaget økte treningsmengden.

– For det første trente vår generasjon litt banebrytende. Vi gjorde ting som ikke hadde blitt gjort før. Vi pushet hverandre til å trene mer enn det som hadde vært gjort. Vi fikk høre at vi trente veldig mye, men så viste det seg at det funket, og så kom guttene etter.

Rapporten som ble presentert lørdag ga ingen store håp om strålende resultater i langrennsløypene på kvinnesiden denne sesongen.

– Nå må vi la vinteren gå, og de må få tid til seg til å vise seg fram. Det kan jo hende at vi tar feil alle sammen, men fakta er at veldig mange av de har brukt veldig mye lengre tid på å ta steg, mener veteranen.

LAGLEDER: Heidi Weng har ni VM-medaljer og har vunnet både Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt to ganger. Foto: Pål S. Schaathun

Uhrenholdt Jacobsen trekker fram Heidi Weng som en av løperne som har prestert over mange år, og sier samtidig at Weng egentlig tilhører den gamle generasjonen.

I tillegg presiserer hun at Helene Marie Fossesholm er en løper som har turt å være offensiv.

– Helene har kanskje vært for ambisiøs igjen, og så må hun betale litt for det nå, men hun kommer helt sikkert til å komme seg igjen. Helene har ikke vært av de defensive, på ingen måte. Så er det litt synd at hun som den offensive går på en smell, hvis det blir en bekreftelse for miljøet og de som er ung om at hvis du er så offensiv så går det dårlig.

Spent på resultatet

Både Therese Johaug og Bente Skari har sittet i utvalget som har jobbet med rapporten. Uhrenholdt Jacobsen er spent på hvilke endringer arbeidet kommer til å føre til i tiden framover.

– Det er ganske mange av de standpunktene og anbefalingene de kommer med som foreløpig er ganske generelle og visjonære. Det vil jo være opp til langrennskomiteen å utføre dette i praksis. Det blir spennende å se hvordan de skal gjøre det, slik at ikke dette bare blir en rapport, sier hun.

Selv savnet den tidligere Heming-løperen flere innspill rundt klubbene, som er en viktig del av satsingen for mange, kvinnehelse og økt kompetanse om spiseforstyrrelser og forstyrret spiseadferd.

I tillegg skulle hun gjerne sett at det kom inn flere kvinnelige trenere og ledere allerede før rapporten ble presentert.

– Skiforbundet har akkurat vært gjennom en vår og sommer med mange trenerskifter hvor de egentlig ikke klarte å rekruttere inn noen nye kvinnelige trenere. Hvorfor fikk de ikke til det? Jeg støtter helt at man ikke skal drive med kjønnskvotering bare for å gjøre det, men hvis det ikke finnes nok kvinnelige trenere på det øverste nivået, hva gjør de for å bygge det opp?